Muistatko Frendeistä Phoeben synnyttämät kolmoset? Yksi heistä on nykyään sometähti – tältä näyttää 21-vuotias Alexandria

Alexandria Cimoch sai Frendit-sarjan fanit sekaisin paljastamalla olleensa yksi Phoeben synnyttämistä vauvoista.

Ikisuosikki, 90-luvun hittisarja Frendit täytti syksyllä 25 vuotta. Vuosina 1994–2004 nähty komedia teki kuudesta pääosanäyttelijöistä megatähtiä ympäri maailmaa.

Kohtaukset ovat jääneet vannoutuneiden fanien mieliin. Moni katsoja muistaa, kun Lisa Kudrowin näyttelemä Phoebe Buffay synnytti veljelleen kolmoset. Phoebe kiintyi lapsiin aluksi synnytyksen jälkeen, mutta lopulta luovutti heidät veljelleen Frankille ja tämän puolisolle Alicelle. Lapsista yksi oli poika ja kaksi tyttöjä.

Tuottajat halusivat saada kohtauksesta mahdollisimman todellisen, joten he päättivät hankkia kuvauksiin oikeat kolmoset. Lopulta he saivatkin kuudennen kauden Joeyn Porsche -nimiseen jaksoon neloset: Alexandria, Paul, Justin ja Cole Cimochin.

Nyt yhdysvaltalaiset sisarukset ovat nuoria aikuisia. Heistä 21-vuotias Alexandria Cimoch on nykyään varsin suosittu sosiaalisessa mediassa. Hän paljasti itsensä TikTok-videolla, jossa hän vahvisti esittäneensä Phoeben synnyttämää vauvaa.

Alexandria paljasti TikTok-videosovelluksessa esiintyneensä Frendeissä.

Videolla hän myös näytti kuvia, joissa hän on vauvana Phoeben eli Kudrowin sylissä. Video on kerännyt peräti yli 3,3 miljoonaa katselukertaa ja yli 700 000 tykkäystä.

Sarjan fanit repesivät liitoksistaan. Monet heistä innostuivat jo pelkästään siitä, että hän on hän on ollut Matthew Perryn näyttelemän Chandler Bingin sylissä.

– Olet saanut koskettaa Chandler Bingiä!! eräs heittää.

– Sinun pitäisi vaihtaa toinen nimesi Chandleriksi.

Osan mielestä Alexandria muistuttaa aivan Lisa Kudrowia

– Niin ikonista. Kaiken lisäksi näytätkin Lisa Kudrowilta.

– Näytät ihan Phoebelta!

Alexandria on lisännyt Instagram-tililleen yhteiskuvan vastavalmistuneista sisaruksista.

– Cimochin neloset valmistuivat tänään! Korkeakoulu todennäköisesti erottaa meidät, mutta olen aina teidän tukenanne. Rakastan teitä, Alexandria Cimoch kirjoitti tunteikkaasti kuvatekstissä.

Wisconsin yliopistossa opiskeleva Alexandria paljasti myös, että vaikka Phoebe synnytti kolmoset, kaikki neljä sisarusta saivat hetkensä kameran edessä. He eivät kuitenkaan enää myöhemmin esiintyneet sarjassa, vaan heidän tilalleen tulivat Dante Pastula, Sierra Marcoux ja Allisyn Ashley Arm. Dante Pastula on sittemmin innostunut näyttelemisestä. Hän on muun muassa näytellyt Idän pikajuna -elokuvassa.

Alkuvuodesta uutisoitiin, että Frendit-suosikkisarja tekee paluun yhden jakson verran. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer esiintyvät suoratoistopalvelu HBO Maxilla nähtävässä käsikirjoittamattomassa erityisjaksossa. Jakso kuvataan samassa studiossa, jossa vuonna 2004 päättynyt tilannekomediasarja aikanaan kuvattiin.

Variety kertoi, että kukin näyttelijöistä saa korvauksena yhdestä jaksosta vähintään 2,3 miljoonaa euroa.

Erityisjakso tulee nähtäville toukokuussa, kun HBO Max aloittaa palvelunsa. Samassa suoratoistopalvelussa näkyvät myös kaikki Frendien 236 jaksoa. HBO osti oikeudet sarjan arkistoon Netflixiltä viime vuoden lopussa. Frendit oli yksi Netflixin katsotuimmista sarjoista.