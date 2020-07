Sex Tape Suomesta tuttu Marja Kihlström suuntasi rakkauslomalle – seksuaaliterapeutti julkaisi yläosattoman kuvan Hangon heinäpellolta

Marja Kihlström, 33, on koulutukseltaan erityistason seksuaaliterapeutti.

Sex Tape Suomi -ohjelmasta tutuksi tullut seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo Instagramissa suunnanneensa rakkauslomalle Hankoon.

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström tuli suomalaisille tutuksi tänä keväänä, kun hän luotsasi kohuttua Sex Tape Suomi -ohjelmaa. Ohjelmassa tavalliset suomalaiset kuvasivat seksielämäänsä ja analysoivat sitä yhdessä Kihlströmin johdolla.

Nyt Kihlström on kuitenkin mitä ilmeisemmin jättänyt työt hetkeksi taakseen ja keskittynyt sen sijaan lomailuun. Torstaina Kihlström julkaisi omalla Instagram-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän kertoi oman kesänsä kulusta. Kihlström totesi myös aikovansa pitää muutaman päivän tauon sosiaalisesta mediasta.

– Kesä on ollut omanlainen. On ollut ihanaa lomaa perheen kanssa ja silti samaan aikaan työjuttuja. Nyt pidän mini-some-loman ja keskityn loppuviikon perheeseen. Palaan taas ensi viikolla someen! Kiitos teille kaikilta, että olette mukana tässä. Jokainen teistä on mulle tärkeä, Kihlström kirjoitti.

Kirjoituksen yhteyteen Kihlström oli liittänyt rohkean kuvan, jossa hän poseeraa yläosattomana heinäpellolla. Kuvatekstissään Kihlström kertoi suunnanneensa rakkauslomalle Hankoon, josta myös kyseinen otos on peräisin.

– Kuva on Murun ja mun rakkauslomalta eli roadtripilta Hankoon! Kihlström hehkutti.

Kihlströmin Instagramissa julkaisema kuva sai hänen seuraajiltaan ihastuneen vastaanoton. Kuvan kommenttikenttä täyttyikin nopeasti ihastelevista kommenteista. Monet myös toivottelivat seksuaaliterapeutille ihanaa ja antoisaa rakkauslomaa.

Kihlströmin vastaanotto sijaitsee Helsingin keskustassa.

Marja Kihlström on koulutukseltaan erityistason seksuaaliterapeutti. Kihlströmin Helsingin keskustassa sijaitsevalla vastaanotolla käydään läpi ihmisten kaikista intiimeimpiä asioita: sitä, mikä omassa seksuaalisudessa, seksielämässä tai parisuhteessa tuntuu vaikealta. Kihlströmille avaudutaan myös haluttomuudesta, ruuhkavuosien uupumuksesta ja oman kehon aiheuttamasta ahdistuksesta.

Viime kevääänä Kihlström toimi asiantuntijana Sex Tape Suomi -parisuhdeohjelmassa, jossa suomalaisparit puhuivat avoimesti seksielämästään, ja kuvasivat makuuhuoneensa toimintaa viikon ajan. Kihlström on myös tuttu vieras muun muassa monissa podcasteissa silloin, kun aiheena on parisuhde tai seksuaalisuus.

Kihlström vieraili aiemmin tänä keväänä muun muassa Miss Helsinki -kilpailusta tutun Rosanna Kuljun GRL Gang -podcastissa. Kyseisessä podcast-jaksossa Kihlström ja Kulju keskustelivat muun muassa naisten seksuaalisuudesta ja monista siihen liittyvistä tabuista.

33-vuotias Kihlström on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Kihlström tunnetaan myös kirjailijana. Hänen esikoisteoksensa Iso O ilmestyi vuonna 2018.