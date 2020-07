Ellen DeGeneres pyytää anteeksi työntekijöiltään – lue koko nöyrä kirje sanasta sanaan

Rakastettuna juontajana tunnetusta Ellen DeGeneresista ja hänen nimeään kantavan keskusteluohjelman kulisseista on pitkin kevättä kantautunut rajuja väitteitä.

Kaikki alkoi, kun koomikko Kevin T. Porter nimesi Ellen DeGeneresin Twitterissä ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”.

Pian syyttelykuoroon liittyi lisää ihmisiä.

Hollantilainen YouTube-tähti Nikkie de Jager kertoi saamastaan huonosta kohtelustaan vieraillessaan DeGeneresin ohjelmassa alkuvuodesta.

DeGeneresin entinen turvamies Tom Majercak kutsui työnantajaansa ”kylmäksi ja kieroksi”.

Variety-lehti puolestaan kertoi DeGeneresin ohjelman työntekijöiden olevan raivoissaan, kun tuotannon johto ei ollut yli kuukauteen missään yhteydessä palkanmaksusta tai työajoista koronaviruspandemian aikana.

Vielä tässä vaiheessa juontaja pysytteli hiljaa.

Varsinainen pommi oli BuzzFeedin artikkeli, jossa haastateltiin kymmentä entistä ja yhtä nykyistä työntekijää. He kertoivat kohdanneensa rasismia, pelkoa ja uhkailua ohjelman johtohenkilöiden harjoittamana.

Ohjelman tuotantotiimi vastasi nopeasti syytöksiin. Tuottajat Ed Glavin, Mary Connelly ja Andy Lassner sanoivat yhteisessä lausunnossaan suhtautuvansa väitteisiin vakavasti.

Nyt asiaan on reagoinut myös DeGeneres itse.

People-lehti on saanut käsiinsä juontajan työntekijöilleen lähettämän anteeksipyynnön.

– Hei kaikki, Ellen tässä. Ohjelmani historian ensimmäisessä palaverissa kerroin kaikille, että Ellen DeGeneres Show tulee olemaan onnellinen ympäristö, jossa kenelläkään ei ole tarvetta korottaa ääntään ja kaikkia kohdellaan kunnioittaen. Selvää on, että jokin muuttui. Olen siitä pahoillani. Kaikki, jotka minut tuntevat, tietävät että se on vastoin sitä, mihin uskon ja mitä toivoin ohjelmamme olevan.

– En olisi voinut menestyä ilman teidän kaikkien panosta. Ohjelma kantaa minun nimeäni ja otan vastuun kaikesta mitä teemme. Warner Bros rinnallamme aloitimme heti sisäisen tutkinnan ja otamme yhdessä askelia ratkaistaksemme ongelmat.

– Kasvumme myötä en ole kyennyt pysymään kartalla kaikesta ja olen luottanut siihen, että muut tekevät työnsä, kuten haluan, että ne tehdään. Selvästikään jotkut eivät ole niin tehneet. Se tulee nyt muuttumaan ja aion varmistaa, ettei tämä toistu.

Peoplen mukaan DeGeneres vihjaa, että jotkut työntekijöistä ovat puhuneet hänen puolestaan asioita, jotka eivät ole vastanneet totuutta.

– Olen myös oppinut, että ihmiset joiden kanssa työskentelen ja jotka työskentelevät minulle, puhuvat puolestani edustaen minua tavalla, joka ei vastaa totuutta. Sen on loputtava.

– Olen ihminen, joka on melkein menettänyt kaiken olemalla oma itsensä. Siksi todella ymmärrän ja koen syvää myötätuntoa heitä kohtaa, joita on katsottu kieroon erilaisuutensa takia, kohdeltu epäreilusti ja epätasa-arvoisesti – tai vielä pahempaa, sivuutettu.

– Sen ajatteleminen, että kukaan teistä on tuntenut niin, tuntuu kauhealta. Näin on ollut aivan liian pitkään, mutta viimeinkin käymme keskustelua oikeudenmukaisuudesta.

– Meidän kaikkien on huomioitava paremmin se, miten sanamme ja tekomme vaikuttava toisiin. Olen iloinen, että nämä ongelmat ohjelmamme työympäristöstä on tuotu tietooni. Lupaan tehdä osani, jotta minä – ja kaikki ympärilläni olevat – opimme ja kasvamme. Minulle ja Warner Brosille on tärkeää, että jokainen tuntee, että asioista on turvallista puhua.

– Olen niin ylpeä työstä, jota teemme ja kaikesta siitä ilosta, jota annamme maailmaan. Haluan, että kaikki kodeissaan rakastavat ohjelmaamme. Haluan myös, että jokainen joka ohjelmaamme tekee, rakastaa työtään. Vielä kerran, pyydän anteeksi kaikilta, jotka eivät ole kokeneet niin. Jos ei olisi koronavirusta, tekisin tämän kasvotusten. En malta odottaa, että palaan lavalle ja tapaan teidät kaikki taas. Pysykää turvassa ja terveinä. Rakkaudella, Ellen.