Kansanedustaja Hanna Huttusen ja tangokuningas Erkki Räsäsen rakkaus syttyi varoen – kohtaaminen elokuisena iltana teki lähtemättömän vaikutuksen

Kansanedustaja Hanna Huttunen ja tangokuningas Erkki Räsänen saivat toisensa Kaavin kirkossa pidetyissä maalaishäissä viikko sitten. Rakkaus roihahti, kun pari tapasi toisensa sattumalta työn merkeissä.

Onpa meillä paljon yhteistä. Näin kansanedustaja Hanna Huttunen (kesk) muistaa pohtineensa ajaessaan kotiin Huhmarissa järjestetyn maakuntapäivän hulinoista. Elettiin elokuuta 2018 ja Huttunen kertasi mielessään tangokuningas Erkki Räsäsen, 47, kanssa käytyä keskustelua.

– Olin maakuntahallituksen puheenjohtajan roolissa kukittamassa esiintyjiä ja Erkki oli yksi tapahtuman esiintyjistä. Elämä oli kuljettanut meitä ja olimme tahoillamme eronneet. Siitä lähdimme juttelemaan ja yhteinen sävel löytyi heti, Huttunen, 51, kertaa.

– Jäi kotiin ajaessa sellainen tunne, että haluaisi tutustua toiseen paremmin.

Toisensa he tunsivat jo kymmenen vuoden takaa, jolloin molemmat olivat mukana kunnallispolitiikassa. Tuttavuus syveni rakkaudeksi vähitellen sen jälkeen, kun he olivat kohdanneet sattumalta Huhmarissa. Rakkaustarina sai sinettinsä viime viikon lauantaina, kun pari vihittiin Kaavin kirkossa, Pohjois-Savossa.

– On vaikea sanoa, kumpi teki aloitteen. Olimme tasapuolisen kiinnostuneita. Tutustuminen alkoi hieman hiipivästi ja varoen, Huttunen muistelee pari suhteen alkuaikoja.

Tangokuningas Erkki Räsänen ja kansanedustaja Hanna Huttunen sanoivat ”tahdon” 25. heinäkuuta Kaavin kirkossa.

Räsänen kuvailee heidän kohdanneen oikeassa elämäntilanteessa.

– Huomasin, kuinka paljon samankaltaisuutta tarinoissamme oli. Molemmat olivat eronneet, molemmilla oli kolme tytärtä ja olimme eläneet reissuelämää. Olimme nähneet elämässämme aurinkoa ja varjoa, Räsänen sanoo.

”Olin ihan rakastunut”

Viestittelyn ja keskusteluhetkien aikana pari ei voinut olla huomaamatta samankaltaista ajatusmaailmaansa. Toisen kanssa oli hyvä olla.

– Kaikki tuntui hirveän luontevalta, mutta emme halunneet rynnätä suinpäin suhteeseen. Tuntui hyvältä tutustua toiseen rauhassa, Huttunen kertoo.

Ensimmäisen kerran he esiintyivät pariskuntana tammikuussa 2019 pidetyssä Urheilugaalassa. Suhde syveni entisestään kun Räsänen lähti mukaan töihin Huttusen vaalikiertueelle.

– Kevät olikin sitten yhtä hulinaa eduskuntavaalien takia. Vaaliautossa istuessa tutustui kyllä niin itseensä kuin toiseenkin. Kyllä minä olin jo silloin ihan rakastunut, Huttunen naurahtaa.

Molemmille oli selvää, että rinnalla oli nyt ihminen, jonka kanssa jakaa arjen ilot ja murheet.

– Tyttäret ottivat Erkin hienosti vastaan. Kerroin hänestä heille hieman ripotellen, mutta he tosin olivat varmasti jo arvanneet mistä on kyse, kun niin kiivaasti viestittelin puhelimella hupsu ilme kasvoilla, Huttunen hymyilee.

Viime syksynä he päättivät ottaa tärkeän askeleen suhteessa, kun Räsänen kosi rakastaan.

– Semmoiset dramaattiset eleet eivät ole meidän juttu. Kosin Hannaa niin, että kaivoin kalenterin esille ja sanoin, että no niin, katsotaanpas ensi kesältä semmoinen päivä jolloin voitaisi mennä naimisiin, Räsänen virnistää.

– Meillä on molemmilla aika tiukat aikataulut ja ollaan naurettu, almanakka on meidän yhteinen harrastus, Huttunen täydentää.

Erkki Räsänen vaihtoi viihdetaiteilijan hektisen elämän tehdastöihin. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun hänet kruunattiin tangokuninkaaksi.

Paria yhdistää samanlainen arvomaailma ja mielenkiinnonkohteet. Luonto ja käsillä tekeminen on lähellä molempien sydäntä.

– Erkki tykkää tehdä rakennushommia ja parannella paikkoja. Se on ihana piirre, sillä tykkään tehdä itsekin asioita, jossa näkee oman käden jäljen, Huttunen sanoo.

Outokumpulaisen omakotitalon pihalla riittääkin puuhaa kesät talvet.

– Saatamme joskus istahtaa sohvalle ja todeta, että nyt ei tehdä sitten yhtikäs mitään. Hetken päästä minä leikkaakin jo ruohoa ja Erkki kaivaa raivaussahan, Huttunen nauraa.

– Joutilaisuuteen pitää erikseen keskittyä, Räsänen säestää.

Yhteiset arvot ja maailmankatsomus suhteen perustana

Matkustelu on iso osa parin arkea ja kansanedustajana Huttunen reissaa viikoittain Outokummun ja Helsingin väliä. Tangokuningas Räsänen tekee päivätyönsä ohella laulukeikkoja, jotka yleensä ajoittuvat viikonloppuihin.

– Perhe on jo rutinoitunut siihen, että olemme tienpäällä paljon. On helppo olo, kun puoliso ymmärtää, että matkustelu on osa tätä työtä, Huttunen kiittää.

Aivan kuten muutkin työssäkäyvät suomalaiset, myös kansanedustajat siirtyivät keväällä osittain etätöihin.

– Koronan takia tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen. Olen normaalisti lentänyt varhain tiistaiaamuisin Helsinkiin ja palannut kotiin perjantaina. Nyt korona-aikana olen liikkunut omalla autolla ja tehnyt hieman lyhyempää viikkoa, Huttunen kertoo.

Avioelämää heillä on nyt viikko takanaan ja arki on jatkunut aivan kuten ennenkin. Pari sanookin, ettei kumpikaan heistä perusta yltiöromanttisista eleistä, vaan läsnäolo ja toisen huomioiminen on tärkeintä.

– Meillä on samanlaiset arvomaailmat, huumorintaju ja meillä on hauskaa yhdessä. Normaali arki on toisen kanssa helppoa ja ihanaa, Huttunen sanoo ja jatkaa.

– Keskustelu on meille tärkeää. Sovimme jo heti alussa, että jos on mitään mikä painaa mieltä, niin aina puhumme asiat läpi. Avoin keskustelu pitää ilmanpiirin valoisampana.

Outokumpulainen Hanna Huttunen valittiin ensikertalaisena eduskuntaan keväällä 2019 keskustan riveistä.

Huttusen ja Räsäsen perheessä myös politiikasta puhutaan paljon, mutta ei ikinä hampaat irvessä.

– Olin ennen itsekin aika aktiivisesti mukana politiikassa. Se auttaa ymmärtämään Hannan työtä, Räsänen sanoo.

Yhteiset arvot ja samanlainen elämänkatsomus on hitsannut pari tiiviisti yhteen. Mutta millaisia he ovat puolisoina?

– Hanna on valoisa ja hänellä on hymy, joka tarttuu ja näkyy kauas. Hänen kanssaan voi käydä syvällistä keskustelua asiasta kuin asiasta, Erkki kehuu tuoretta vaimoaan.

– Erkki on puolisona kuunteleva, huumorintajuinen ja herkkä, mutta tietyissä asioissa jämäkkä. Hän on arjen romantikko, Huttunen luonnehtii miestään.