Antti Tuiskulta poikkeuksellinen ulostulo raskaista kuukausistaan – kun keikat peruuntuivat, artisti ajautui kosteaan bileputkeen

Antti Tuiskun kesäsuunnitelmat menivät uusiksi kertaheitolla, kun koronavirus iski Suomeen. Artisti kertookin nyt juhlineensa enemmän kuin vuosiin.

Monille suomalaisartisteille kuluva kesä on ollut poikkeuksellinen. Kun perinteisesti artistien kalenterit ovat kesäkuukausina täyttyneet festarikeikoista, tänä vuonna koronavirus aiheutti sen, että kiireisimpinä kuukausina kalenteri ammotti ensimmäistä kertaa vuosiin tyhjyyttään.

Näin kävi myös Antti Tuiskulle, jonka kiireisen festivaalikesän piti huipentua elokuussa uudistuneella Helsingin Olympiastadionilla järjestettyihin konsertteihin. Perjantaina Tuisku julkaisikin omalla virallisella Facebook-sivullaan pitkän kirjoituksen, jossa pohtii poikkeuksellista kesäänsä.

Kirjoituksessaan Tuisku kertoo saaneensa kuluneen kesän aikana poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja faneiltaan, joissa artistin kesän vieton kehutaan näyttäneen ihanalta, hauskalta ja onnelliselta. Vaikka Tuisku toteaakin kesän olleen juuri sitä, muistuttaa hän nyt seuraajiaan siitä, että taustalla on paljon muutakin.

– Oon saanu tänä kesänä poikkeuksellisen paljon viestejä siitä, miten ihanalta, hauskalta ja onnelliselta meidän kesän vietto on näyttänyt. Kaiken takana on myös toisenlainen tunne ja tosiasia; tämä on samaan aikaan ollut varmasti elämäni ehkä henkisesti raskain kesä. Toistuva valmistautuminen keikoille paluuseen ja toisaalta toistuva pettymys siihen, että se ei tapahdukaan, Tuisku avautuu kirjoituksessaan.

– Siinä, missä tämä kesä on varmasti ollut tervetullutta vaihtelua monen artistin elämään, omalla kohdallani jo kahden niin sanotun vapaan kesän jälkeen olisin ollut enemmän kuin valmis paluuseen. Tästä kesästä tuli meille monelle hyvin erilainen, hän jatkaa viitaten siihen, että palasi vasta tänä keväänä pitkältä keikkatauolta.

Tuisku kertoo, että on joutunut muuttuneen tilanteen vuoksi opettamaan itseään elämään hetkessä sen sijaan, että täyttäisi arkeaan erilaisilla tavoitteilla ja sovituilla menoilla. Lisäksi suosikkiartisti myöntää, että kesään on mahtunut myös paljon juhlimista.

– On mulla mennyt myös lujaa. En muista juhlineeni näin paljoa sitten teinivuosien. Mutta, tämän kaiken olen päättänyt tehdä ilman huonoa omaatuntoa. Ilman itseni ruoskimista ja syyllisyyttä. Olen itselleni velkaa sen, että annan luvan nauttia ja vain olla. Omien voimien ja jaksamisen rajoissa, Tuisku kirjoittaa.

– Mulla on ikävä teitä. Tosi kova. Mutta kunnes me nähdään, aion jakaa vielä useita ihania, ratkiriemukkaita hetkiä mulle rakkaiden ihmisten parissa. Ilman huonoa omaatuntoa, artisti jatkaa.

Suomen suosituimpiin poptähtiin kuuluva Antti Tuisku jäi kesäkuussa 2018 määrittelemättömän mittaiselle tauolle ja muutti Espanjaan, jossa hän tuli viettäneeksi suurimman osan lopulta kahden vuoden mittaiseksi venyneestä tauostaan.

Tuisku ehti taukonsa aikana opiskella itselleen liikunta-alan ammattitutkinnon ja työsti Espanjassa ollessaan myös uutta albumiaan. Innokkaana juhlijana tunnettu Tuisku ehti kuitenkin omien sanojensa mukaan myös olemaan vapaalla ja juhlimaan.

– Teen aina todella paljon töitä ja ruoskin itseäni päästäkseni päämääriini, mutta samaan aikaan voin antaa itselleni luvan hauskanpitoon ja bailaamiseen, Tuisku kertoi Ilta-Sanomille marraskuussa 2019.

– Varsinkin nyt, kun olen ollut Espanjassa, jossa mua ei tunneta, niin onhan se eri fiilis lähteä baariin, kun sitä ei tarvitse suunnitella kahta kuukautta ja ilmoittaa baariin etukäteen. On saanut olla kuin ihan kuka tahansa muukin, eikä muhun kiinnitetä sen suurempaa huomiota, hän hehkutti tuolloin.

Taukonsa aikana Tuisku jakoi myös sosiaalisessa mediassa paljon kuvia ja videoita baari-illoistaan. Eräästä kosteasta Espanjassa viettämästään illastaan Tuisku kertoi myös Helsingin Sanomille helmikuussa antamassaan haastattelussa.

– Kun olin yhden kerran baarissa viihteellä, hörskyttelin vähän juomia liian innoissani ja paikalle kutsuttiin poliisit selvittämään asiaa. Olin helpottunut, koska ei tarvinnut heidän kanssaan keskustellessa miettiä, missähän lehdessä tämäkin pian on, Tuisku kertoi HS:ssa helmikuussa.

Taukonsa jälkeen Tuisku palasi keikkalavoille näyttävästi Emma-gaalassa helmikuussa. Julkisuuteen Tuisku tosin palasi jo Vain elämää -suosikkiohjelman 10. tuotantokauden merkeissä syksyllä 2019 ja teki pienimuotoisen paluun myös keikkalavoille Hartwall-areenalla nähtyjen Vain elämää -konserttien myötä joulukuussa. Kaiken oli tarkoitus huipentua Olympiastadionin paluukonsertteihin.

Antti Tuiskun Bailantai-konsertit on tarkoitus järjestää elokuussa. Paluukeikan liput varattiin loppuun minuuteissa, joten Olympiastadionilla päätettiin järjestää lisäkeikka, joka pidetään alkuperäistä keikkaa edeltävänä päivänä, perjantaina 21. elokuuta.

Koronavirustilanteen vuoksi Antti Tuiskun elokuun 21. ja 22. päivälle suunnitellut Helsingin Olympiastadionin Bailantai-konsertit siirrettiin aiemmin tänä keväänä kesäkuulle 2021.