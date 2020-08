Kylie Minogue sairasti syövän, vaihtoi musiikkigenreään ja nousi otsikoihin toyboynsa takia – näin lapsinäyttelijästä kuoriutui maailmankuulu pop-ikoni

52-vuotiaan pop-ikoni Kylie Minoguen maailmanlaajuinen suosio on kestänyt jo vuosikymmeniä.

Australian kaikkien aikojen menestynein naisartisti, pop-ikonin titteliä kantava Kylie Minogue täytti toukokuussa 52 vuotta.

Yli 30-vuotisella urallaan naistähti on saavuttanut paljon. Myös pelkäksi Kylieksi kutsuttu artisti on myynyt maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa levyä ja saavuttanut merkittäviä musiikkipalkintoja.

Kylie Minogue ponnahti parrasvaloihin lapsinäyttelijänä. Australiassa syntynyt Kylie esiintyi jo 11-vuotiaana pienissä rooleissa saippuasarjoissa. Hän teki läpimurron 1986 australialaisessa saippuasarjassa Neighbours.

Kylien laulu-ura alkoi 1980-luvun lopussa. Hänen ensimmäinen singlensä The Loco-Motion oli jättimenestys. 80-luvun lopulla Kylie teki suuren hypyn elämässään ja muutti Isoon-Britanniaan. Vuonna 1988 julkaistu Kylie-esikoisalbumi vietti yli vuoden albumilistalla Britanniassa ja useita viikkoja ykkössijalla.

Poptähti tunnetaan näyttävistä esiintymisasuistaan. Kuvassa laulajan tyylinäyte vuodelta 2009.

90-luvulla pop-prinsessaksi kutsutun Kylien musiikillinen tyyli vaihtui popista dance-musiikkiin. 2000-luvun yksi tunnetuimmista hiteistä Can’t Get You Out of My Head saavutti ykkössijan peräti yli 40 maassa.

Taistelu rintasyöpää vastaan

Kylie kertonut julkisuudessa myös taistelustaan syöpää vastaan. Hänellä todettiin rintasyöpä vuonna 2005, jolloin Kylie joutui keskeyttämään mittavan maailmankiertueensa. Leikkauksen ja hoitojen jälkeen laulaja sai lääkäreiltä puhtaan paperit vuonna 2006.

Kylie julkaisi pari vuotta sitten Instagramissa valokuvan itsestään lyhythiuksisena syöpähoitojen jälkeen.

– Tämä vuosikymmen toi rintasyövän haasteen. Perheen, ystävien, lääketieteellisten tiimien avulla ja totta kai kaikkien teidän, selvisimme siitä, laulaja kiitteli 50-vuotissyntymäpäivänään.

Viime kesänä artisti nousi Glastonburyn brittifestivaalien päälavalle. Esitys sai puolessa välissä yllättävän käänteen, kun hän pysähtyi muistelemaan rintasyöpäänsä ja purskahti kyyneliin kymmenien tuhansien fanien edessä.

– Haluan vain pysähtyä hetkeksi kertomaan, että vuonna 2005 minun oli tarkoitus olla tällä samalla lavalla. Olosuhteiden vuoksi en päässyt tänne. Katsoin festivaalia Australiasta toivoen, että asiat olisivat olleet erillä tavoin, mutta elämä on mitä on, Kylie lausui mikkiin tunteikkaana.

Kylie esiintyi Glastonburyn musiikkifestivaaleilla viime kesänä. Hänen oli tarkoitus esiintyä Glastonburyn päälavalla jo vuonna 2005, mutta syöpä keskeytti kiertueen.

Kylie ei ole ollut naimisissa, eikä hänellä ole lapsia. Kun Kylie sai sai syöpädiagnoosin 36-vuotiaana, tulevaisuudensuunnitelmat menivät kertarysäyksellä uusiksi. Kylie avautui viime vuonna The Sunday Timesin haastattelussa, että vaikka hän ei koskaan suunnitellut perheen perustamista, diagnoosi ”muutti kaiken”.

– En halua jäädä murehtimaan, mutta olen miettinyt, millaista se olisi voinut olla. Kaikkia sanovat, että onhan muitakin vaihtoehtoja, mutta enpä tiedä, Kylie kuvaili kesällä 2019.

Kylie seurustelee tällä hetkellä Gentlemen’s Quarterly -lehden luovana johtajana työskentelevän Paul Solomonsin kanssa. Aiemmin hän seurusteli ja kihlautui 20 vuotta nuoremman brittinäyttelijä Joshua Sassen kanssa.

Kylien kerrottiin elättäneen nuorta rakastaan. Hän oli ollut hyvin avokätinen kustantaessaan kihlattunsa kaikki menot. Kylie oli muun muassa oli kustantanut omasta pussistaan Sassen yli 11 000 euroa maksaneet hiusimplantit.

– Hän antoi miehelle kaiken. Se on ihan hyväksyttävää suhteessa ja Kyliella ei ollut mitään sitä vastaan. Hän maksoi jopa miehen hiusimplantit. Se on tosirakkauden merkki. Se osoitti Kylien olevan suhteessa tosissaan, ja tämän hän siitä sai, Kylien ystävä ystävä Peter Ford kertoi radiohaastattelussa.

Suhde sai vuonna 2017 tylyn päätöksen, kun popkaunottaren kerrottiin jättäneen Sassen ja heittäneen tämän ulos parin yhteisestä Lontoon-kodista. Brittilehdistön mukaan Minogue oli saanut selville Sassen pettäneen häntä näyttelijä Marta Milansin kanssa.

Kuvassa Kylie rakkaansa Paul Solomonsin kanssa Lontoossa viime syksynä.

Ikimuistoinen tempaus

Kylie on saanut urallaan lukuisia tunnustuksia: hänelle on myönnetty Order of the British Empiren kunniajäsenyys Buckinghamin palatsissa, ja hän on saanut Ordre des Arts et des Lettres -tunnustuksen Ranskan hallitukselta. Lisäksi hänet on vihitty Australian Recording Industry Associationin Hall of Famella.

Kylie Minogue tammikuussa 2020.

Laulajatähti on kerännyt vuosien saatossa ympärilleen suuren fanijoukon ympäri maailmaa. Viime joulukuussa laulaja järjesti Kylie’s Secret Night -ohjelmassa brittifaneilleen ikimuistoisen, yllätyksiä täynnä olevan illan. Ohjelmassa faneille kerrottaan etukäteen, että paikalla esiintyy cover-laulajia. Yllätys on melkoinen, kun lavalle asteleekin heidän suurin idolinsa.

Alan Carrin juontamassa ohjelmassa Kylie muun muassa osallistuu piilokameratempaukseen ja tutustuu uskollisimpiin faneihinsa, joista yksi on tatuoinut tähden kasvot käteensä ja toinen nimennyt opetusluokkansa Kylien mukaan.

