HS: Sami Hedberg osallistui 14 vuotta sitten standup-kilpailuun – epäuskoisen äidin sanat eivät rohkaisseet: ”No jos haluat itsesi munata, senkus menet”

Sami Hedbergin äiti ei osannut aavistaa, millainen tähti hänen pojastaan vielä tulisi.

Koomikko Sami Hedberg, 39, ja äiti Sirpa Hedberg, 74, kertovat Helsingin Sanomien yhteishaastattelussa äiti-poika-suhteestaan.

Kun Sami 14 vuotta sitten kertoi osallistuvansa standup-kilpailuun, ei Sirpa-äidillä ollut käsitystä, mitä poika aikoo tehdä.

– Sami sanoi, että siinä puhutaan hauskoja juttuja ja yritetään saada yleisö nauramaan. Sanoin, että no jos haluat itsesi munata, senkus menet. Mutta Sami voittikin kisan. Hänen opintonsa jäivät, kun häntä pyydettiin yhtäkkiä joka paikkaan, Sirpa kertoi Helsingin Sanomille.

Sami Hedberg on tunnettu koomikko, joka on nähty myös monissa elokuvissa ja televisiosarjoissa.

Samassa haastattelussa Sami kertoo lehdelle, että Sirpa-äidillä on fiksu huumorintaju. Siksi Samikaan ei tee standupia uskonnoista tai vähemmistöistä. Hän ei myöskään juuri kiroile. Koomikolla on ollut välillä vaikeuksia näytellä muiden kirjoittamia roisimpia kohtauksia, sillä hän ei itse kirjoittaisi sellaisia.

– Viisi vuotta sitten menin katsomaan äidin kanssa ensimmäisen Luokkakokous-elokuvan, jossa roolihahmollani on seksuaalisia kanssakäymisiä. Sanoin äidille ennen leffaa, että voi olla, että takapuoleni näkyy elokuvassa. Hän sanoi, että ”voi kuule, minä olen sinun pyllysi nähnyt”, Sami muisteli Helsingin Sanomille.

Sami Hedberg puolisonsa Saija Tuupasen Se mieletön remppa -elokuvan ensi-illassa helmikuussa.

Sami Hedberg kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2016, että on halunnut viihdyttäjäksi siitä lähtien, kun oli ujo lapsi. Jo silloin hänen leikkejään ruokki vilkas mielikuvitus ja haaveena oli ammatti näyttelijänä.

Samassa haastattelussa koomikko kertoi, että koulussa ja nuorena aikuisena Sami oli mielellään se porukan hauska tyyppi.

Sami esiintyy mitä erilaisimmista ihmisistä koostuvalle yleisöille.

– Yleisössä on voi olla 10–80-vuotiaita. Niille kymmenvuotiaille sanon, että tässä ei tule mitään, mitä ette tietäisi. Mutta vähän erilainen biologian tunti tästä voi nyt tulla.

Sami ei ole vain maamme suosituin koomikko, hänet on myös nähty tv-sarjoissa ja elokuvissa, isännöimässä omaa grilliohjelmaa Grillit huurussa, juontamassa radion aamushow’ta, World Visionin lähettiläänä, laulamassa The Comedians -bändissään ja pyörittämässä omaa yritystä, joka on parhaimmillaan työllistänyt seitsemän henkeä. 2015 Hedberg veti ennätykselliset 365 standup-keikkaa.

2013 Sami esiintyi loppuunmyydyssä Hartwall-areenassa – paljon ennen kuin kotimaiset artistit uskaltautuivat järjestämään areenakonsertteja.