Ed Sheeran avautuu ”addiktioille alttiista” persoonastaan – ahmi jäätelöä ja jälkiruokia oksentamiseen asti

Ed Sheeran kokee kohtuullisuudessa pysymisen vaikeaksi, etenkin ruuan ja alkoholin suhteen.

Laulaja Ed Sheeran myönsi Hay Housen haastattelussa ”addiktioille alttiin” persoonallisuutensa johtaneen liialliseen syömiseen ja juomiseen. Asiasta raportoi muun muassa People-lehti.

29-vuotias laulajatähti muisteli haastattelussa vuoden 2015 maailmankiertueensa aikaista epäterveellistä elämäntapaansa.

– Minulla se koostui huonosta ruokavaliosta, juomisesta ja siitä, etten nähnyt auringonvaloa ollenkaan. Ja en kuntoillut, Sheeran muistelee.

– Valvoin ja join koko yön. Bussit parkkeerasivat areenojen alle ja nukuin bussissa koko päivän. Sitten heräsin, tein konsertin, join, menin takaisin bussiin. En nähnyt auringonvaloa noin neljään kuukauteen.

Ed Sheeran toteaa olleensa pohjalla vuoden 2015 maailmankiertueensa aikoihin.

Muun muassa hittikappaleesta Perfect tunnettu Sheeran kertoo epäterveellisen kiertue-elämän muuttuneen nopeasti synkäksi.

– Se on hauskaa alussa. Ja sitten siitä alkaa tulla vain surullista. Olin silloin enemmän pohjalla kuin koskaan ennen.

Sheeran uskoo henkilökohtaisten ongelmiensa johtuvan ”addiktioille alttiista persoonallisuudesta”. Sheeran kertoo samaistuvansa laulajalegenda Elton Johniin, joka kärsii samanlaisista ongelmista.

– Luen parhaillaan Elton Johnin kirjaa ja hän teki niin monia asioita, joita minä teen.

Sheeranin mukaan Elton John paljastaa kirjassaan ahmineensa jäätelöä ja jälkiruokia oksentamiseen asti. Sheeran myöntää tehneensä itse samaa aikaisemmin.

– Tai hänen martiniryyppyputkensa, jolloin hän katsoo, kuinka monta martinia pystyy juomaan. Olen myös tehnyt niin.

Ed Sheeran avautui haastattelussa ”addiktioille alttiista” persoonallisuudestaan.

Sheeran kokee kohtuullisuudessa pysymisen vaikeaksi, varsinkin ruuan ja alkoholin suhteen.

– Olen tatuointien peitossa. En jätä asioita puolitiehen, joten jos aion juoda, en näe mitään järkeä viinilasillisessa. Juon mieluummin kaksi pulloa viiniä.

– Minulla oli tapana tilata kaksi ateriaa ja syödä ne. Sitten aloin keräämään huimasti painoa ja vihaamaan sitä, miltä näytän

Laulaja muistuttaa haastattelussa kohtuullisuuden tärkeydestä ja toteaa saaneensa apua liikunnasta.

– Liikunta voi todella auttaa. Silloin sitä tuntee olonsa paremmaksi ja alkaa myös näyttää paremmalta. Kun näyttää paremmalta, voi katsoa itseään peiliin ja sano: ”Ai, ehkä en vihaakaan itseäni tänään.”

Ed Sheeran kuvattuna konsertissaan Malmin lentokentällä.

Ed Sheeran on noussut yhdeksi maailman suosituimmista artisteista. Miehen suurimpia hittejä ovat muun muassa I See Fire, Thinking Out Loud sekä Shape Of You. Sheeranin albumit ovat nousseet listaykkösiksi ympäri maailman.

Sheeran esiintyi Suomessa vuoden 2019 kesällä Helsingissä Malmin lentokentällä. Loppuunmyyty kaksipäiväinen konserttispektaakkeli oli ensimmäinen kerta, kun Sheeran nähtiin Suomessa.