Reindeerspotting saa jatko-osan! Kertoo järkyttävän tositarinan Aasian kaduille kadonneista suomalaismiehistä, joista yksi ei koskaan palannut

Syyskuussa ensi-iltansa saavalla elokuvalla on K18-ikäraja.

Suomalaisen dokumenttielokuvan viime vuosikymmen alkoi poikkeuksellisella menestyksellä. Rovaniemeläisistä narkomaaninuorista kertova Reindeerspotting – Pako joulumaasta teki kotimaisten dokumenttien valkokangasennätyksen vuonna 2010.

Kolme kuukautta kohutun ja palkitun Reindeerspottingin ensi-illan jälkeen dokumentin päähenkilö Jani Raappana kuoli epäselvissä olosuhteissa Kambodžassa. Reindeerspottingin ohjaaja ja Raappanan ystävä Joonas Neuvonen ryhtyi kuvaamaan jatkoa dokumentille.

Nyt yli kymmenen vuoden jälkeen, jatko-osan ensi-ilta on vihdoin käsillä. Lost Boys -nimisen dokumenttielokuvan ensi-ilta on 25. syyskuuta.

Lost Boys -elokuvan keskiössä ovat Kaakkois-Aasiaan juhlimaan matkaavat miehet: Jani, Joonas ja kaveriporukan kolmas eli Antti. Lost Boys on dokumenttielokuva kadotuksesta ja Kambodžan kaduille kadonneista kolmesta suomalaisesta miehestä, joista yksi ei palaa koskaan.

Seksin, huumeiden ja kuoleman täyteinen tositarina Lost Boys kertoo siitä, mitä tapahtui vuosikymmen sitten, kun rovaniemeläisiä huumeidenkäyttäjiä kuvanneen Reindeerspottingin ensi-iltamenestyksen ikuisia jatkoja viettäneet kaverukset muuttuivat kuolemattomista kuolevaisiksi. Juhlat loppuvat, kun Joonaksen kaverit katoavat ja Jani kuolee väkivaltaisesti Kambodžan Phnom Penhissä.

Lost Boys -elokuvan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2010, Reindeerspottingin keväisen ensi-illan jälkeiseen kesään. Alun perin Joonas otti kameran mukaan Kaakkois-Aasiaan kuvatakseen lisämateriaaleja Reindeerspotting-elokuvan DVD-julkaisuun. Materiaalista syntyi lopulta kokonaan uusi elokuva, jonka tekemiseen meni keskeytyksineen kokonainen vuosikymmen.

Jani, Joonas ja Antti matkustavat elokuvassa Kambodžaan, jossa niin huumeet kuin seksityötä tekevät naisetkin ovat helppoja ja halpoja. Kesäkin on pelkkiä bileitä aina siihen asti, kunnes Jani ja Antti katoavat.

Lost Boys -elokuvan ovat ohjanneet Joonas Neuvonen ja Sadri Cetinkaya. Joonaksen kamera vie katsojan niin Bangkokin huumaavaan meluun kuin Phnom Penhin öisille kujille, Janin viimeisiin elinviikkoihin sekä tämän katoamisen ja kuoleman jälkeiseen epätoivoiseen etsintään. Mitä kadonneille tapahtui? Joonaksen on löydettävä oma totuutensa tapahtuneesta huumeiden ja hämärän keskeltä – eikä siellä ole sankareita.

– Kolme ystävystä lähtee juhlimaan Kaakkois-Aasiaan, mutta vain yksi heistä palaa takaisin. Tiedot tapahtumien kulusta ovat vain kokoelma videoita ja ristiriitaisia tarinoita. Lost Boys seuraa päähenkilönsä matkaa etsimään kadonneita ystäviään ja vastauksia siihen, mitä näille matkalla tapahtui. Kertojan etsintä on pakomatka ja vääristyneistä muistoista rakennettu kertomus, joka peittää epämiellyttävää totuutta sekä hänen omasta tilastaan että hänen suhteestaan ystäviinsä, elokuvan ohjaaja Sadri Cetinkaya kuvailee tiedotteessa.

– Rakkaus, raha, seksi ja huumeet ovat kimmeltäviä unelmia, joita jahtaavat sekä matkalaiset että heidän Kaakkois-Aasiassa kohtaamansa naiset. Kun asiat menevät vikaan, muuttuu paratiisi vainoharhaiseksi painajaiseksi, jossa päähenkilö harhailee eksyneenä sokkelossa vailla uloskäyntiä. Lopulta kaikki unelmat ovat vain matojen ruokaa.

Elokuvan tuottaja Miia Haaviston kuvailee elokuvan tuotantoprosessia pitkäksi, omituiseksi ja yllättäväksi. Hän on tuottanut Lost Boys -elokuvaa jo kesästä 2014 lähtien.

– Se on edellyttänyt kestävyyttä ja taitoa sen tekijöiltä sekä kärsivällisyyttä elokuvan rahoittajilta ja minulta sen tuottajana. Teoksen syntyprosessi on ollut aivan omalakisensa. Välillä prosessi on ollut sanalla sanoen hirveä. Jos herään yöllä miettimään töitäni, niin tämä on se projekti, jonka kanssa valvon, Haavisto kuvaa tiedotteessa.

– Elokuva on viimein valmistumassa. Tunnen suurta ylpeyttä siitä, että tässä ollaan. Kaikessa karuudessaan toivon Lost Boys -elokuvan herättävän keskustelua ja ristiriitojakin. Toivon, että elokuva pysäyttää ja ravistelee katsojaansa, hän korostaa.

Reindeerspotting-elokuvan päähenkilö Jani Raappana kuoli epäselvissä olosuhteissa Kambodžassa heinäkuussa 2010.

Monille Reindeerspotting näyttäytyi opettavaisena tarinana huumeiden tuottamasta tuhosta. Tiedotteessa todetaan, että sen itsenäisestä jatko-osasta, Lost Boys -elokuvasta, voi jokainen muodostaa itse käsityksensä siitä, millaisen näkymän elämästä, kuolemasta ja ihmisyydestä se avaa maailmassa, jossa päihteet kuuluvat arkeen ja juhlaan.

Dokumentin tuottavat Helsinki-filmi ja Tekele Productions, ja sen levittää SF Studios. Elokuvan ikäraja on K18.

Ohjaaja oli vankilassa

Reindeerspottingin näki elokuvateattereissa peräti 63 654 katsojaa. Elokuva sai parhaan dokumentin Jussi-ehdokkuuden, ja sen työryhmälle myönnettiin vuonna 2011 Valtion tiedonjulkistamispalkinto.

Neuvonen on pysytellyt pois julkisuudesta Reindeerspottingin ensi-illan jälkeen. Hän ja Raappana lähtivät tuolloin Thaimaahan. Raappana kuoli muutamia viikkoja sen jälkeen, kun Neuvonen oli palannut Suomeen. Kambodzhan viranomaisten mukaan kyseessä oli itsemurha.

Reindeerspotting - Pako joulumaasta kertoo rovaniemeläisistä sekakäyttäjien nuorisojoukosta, erityisesti Jani Raappanasta.

Reindeerspotting tuli elokuvateattereihin suuren mediahuomion siivittämänä huhtikuussa 2010. Esityskopioiden määrää lisättiin, kun yleisön kiinnostus oli odottamattoman laajaa. Ikäraja oli K18 johtuen elokuvassa yksityiskohtaisesti esitetystä huumeiden, kuten tuotemerkillä Subutex tunnetun buprenorfiinin käytöstä.

Korkein mahdollinen ikäraja oli suomalaiselle dokumentille aivan poikkeuksellinen. Tuotantoyhtiö Bronson Club korosti elokuvan valistuksellista ja yhteiskunnallista luonnetta, mutta ikärajaa ei alennettu.