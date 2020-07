Mustavalko­kuvahaaste räjäytti sosiaalisen median – luulitko tietäväsi, mistä siinä on kyse?

Lukuisat suomalaisjulkkikset ovat ottaneet osaa vuoden 2020 suosituimpaan maailmanlaajuiseen somehaasteeseen. Monille heille haasteen perimmäinen tarkoitus selvisi vasta jälkikäteen.

Useiden viime päivien ajan sosiaalisessa mediassa on levinnyt kulovalkean tavoin naisten mustavalkoisia kuvia. Kyseessä on haaste, jossa naiset ympäri maailmaa haastavat toisiaan lisäämään mustavalkokuvan, jonka aihetunnisteina käytetään #challengeaccepted, #womensupportingwomen sekä #blackandwhitechallenge. Haasteen tarkoituksena on nähty ennen kaikkea naisten voimaantumisen ja kannustavan yhteishengen korostaminen.

Haasteeseen on osallistunut Instagramissa useita miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa. Sen alkuperä on kuitenkin ollut varsinainen mysteeri. Keräsimme muutamia hallitsevia teorioita, mistä tämä vuoden 2020 puhutuin trendi on saanut alkunsa.

Vahvimman käsityksen mukaan kyseessä on alun perin kampanja, jonka tarkoitus on ottaa kantaa naisten asemaan Turkissa. Turkissa naisiin kohdistuneet henkirikokset ovat kasvaneet, ja vuonna 2019 arviolta 474 naista murhattiin. Turkissa on tapana julkaista murhatuista naisista mustavalkoinen kuva mediassa, ja haasteen ideana on osoittaa, että kuka tahansa voi olla seuraava.

Haasteen kerrotaan saaneen sytykkeen siitä, kun mies murhasi raa’asti entisen tyttöystävänsä, 27-vuotiaan turkkilaisopiskelija Pinar Gültekinin. Viimeinen pisara oli, kun samoihin aikoihin Turkin hallitus kertoi harkitsevansa eroavansa Istanbulin sopimuksesta, jonka tarkoituksena on naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjuminen.

Naisten oikeudet ovat Turkissa usein uutisagendalla, ja presidentti Recep Tayyip Erdogania on arvosteltu siitä, että hänen hallituksensa ei ota riittävän vakavasti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Challenge accepted -aihetunniste ei kuitenkaan suinkaan ole uusi. The Guardian ja The New York Times huomauttavat, että muutama vuosi sitten mustavalkokuvia lisättiin samalla #challengeaccepted-aihetunnisteella lisäämään tietoisuutta syövästä.

Erään teorian mukaan haasteen taustalla on yhdysvaltalaispoliitikko Alexandria Ocasio-Cortez. Yhdysvaltain kongressissa kuvatulla videolla Ocasio-Cortez vastaa puheessaan seksistisiin kommentteihin, joita poliitikko Ted Yoho oli hänelle esittänyt. Hän muun muassa sanoo videolla Yohon haukkuneen häntä ”v*tun nartuksi”. Markkinointialan ammattilainen Cristine Abram kommentoi New York Timesille, että viraaliksi levinnyt video antoi kimmokkeen haasteelle ja sai aikaan liikehdintää feminismin ja naisten vaikutusvallan lisäämisen puolesta.

– Video antoi kipinän haasteelle. Ihmiset ryhtyivät käyttämään aihetunnistetta, joka oli jo entuudestaan tunnettu, ja sitä oli käytetty painavien aiheiden esiin tuomisessa. Näin ollen haaste levisi nopeasti, Abram kommentoi lehdelle.

Instagramin edustaja arvioi aiemmin, että trendin aloittajana olisi voinut olla brasilialainen naisjournalisti Ana Paula Padrão, joka käytti mustavalkoisessa kuvassaan ensimmäisenä aihetunnistetta #womensupportingwomen.

Ei ihme, että mustavalkohaaste on muuttunut reilusti matkan varrella, sillä useiden päivitysten sisältö ei kerro haasteesta mitään. Monet ovat kritisoineet, että tämä on vaikuttajille ja julkisuuden henkilöille ihanteellinen tilanne osallistua haasteeseen ottamatta todellisuudessa kantaa aiheeseen. Kovimmat kriitikot väittävätkin, että kyse on vain tekosyystä julkaista itsestään kuumia selfieitä.

– Naiset, sen sijaan että lisäämme kuumia mustavalkoisia selfieitä, miksi emme tartu feminismiin alhaisella kynnyksellä, kuten jätetä kaveria, joka on hyväksikäyttäjä? eräs twiittasi.

– Mikä on koko haasteen pointti? Eivätkö ihmiset tienneet, että hyvännäköisen selfien saa postata ilman syytä? toinen näpäytti.

Haasteen alkuperä jää toistaiseksi arvoitukseksi. Instagramin edustajan mukaan tällä hetkellä sen pääpaino on joka tapauksessa naisten voimaantumisessa ja hyvän yhteishengen lisäämisestä – mikä sekin on tärkeä teema.

Myös monet suomalaisjulkkikset ovat vastanneet haasteeseen ja julkaisseet rohkeita ja sensuelleja kuvia. Muun muassa entinen missi Sara Sieppi, entinen malli ja kosmetiikkayrittäjä Anne Kukkohovi, radiojuontaja Jenni Alexandrova ja ex-missi Sara Chafak ovat ottaneet tempaukseen osaa.

Osa julkisuuden henkilöistä on jälkikäteen muokannut ja lisännyt tiedon haasteen mahdollisesta alkuperästä. Yksi heistä on juontajakonkari Maria Veitola, joka pahoitteli erehdystään.

– Tämän haasteen alkuperäinen tarkoitus on postata kuva itsestä ja tehdä näkyväksi se, että sukupuolittuneen lähisuhdeväkivallan uhriksi voi päätyä kuka vain turkkilaisista naisista, ja miksei myös kuka vain meistä. Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Ja kaikki joita hävettää, ettette tienneet haasteen alkuperää, ei hätää. Ei kaikkea voi tietää. Minäkään en tiennyt. Mutta nyt tiedän. Koko ajan opitaan! Veitola kirjoitti.

– Kiitos teille supernaisille haasteesta, jossa tuetaan toisia. Tarvitsemme toisiamme! EDIT: Haaste sai alkunsa Turkista ja muistuttaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta! Jenni Alexandrova päivitti.

Naisjulkkisten lisäksi myös näyttelijä Aku Hirviniemi osallistui haasteeseen leikkimielisesti Marja Tyrni -hahmona. Ei mennyt aikaakaan, kun eräs seuraajista kritisoi näyttelijää kipakasti.

– Challenge äccepted, Hirviniemi kirjoitti kuvan yhteyteen.

– Haasteessahan on kyse naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Aihe on todella vakava ja koskettaa monia naisia ja perheitä, joten tällaisen jutun heittäminen vitsiksi on vähintäänkin mautonta, eräs hänen faneistaan sivalsi.

Myöhemmin Hirviniemi lisäsi tekstiin muokkauksen ja huomautti Veitolan tapaan, että netissä vilisevän tempauksen alkuperä on todella ollut hämärän peitossa.

– LATER EDIT: Feedini vain täyttyi mustavalkoselfieistä, ja tämä oli huumorivastaus siihen. Tarkoitus ei ollut loukata ketään. Huomasin, että kenenkään päivityksessä, joka oli postannut oman kuvansa, ei ollut viittausta haasteen tärkeään taustaan. Minulle asian tausta selvisi vasta oman kuvani kommenttikentässä. Hyvä, jos tärkeän asian saa tämän kautta näkyväksi! Hirviniemi painotti.