Satu Taiveaho muutti yhteen kihlattunsa Ville Virtasen kanssa

Satu Taiveahon elämässä puhaltavat uudet tuulet, sillä hän muutti Haminaan tuoreen kihlattunsa luo.

Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho, 43, on muuttanut Haminaan kihlattunsa Ville Virtasen luokse. Taiveaho päivitti tiedon nykyisestä asuinpaikkakunnastaan Facebook-sivuilleen.

Digi- ja väestötietoviraston osoitepalvelu vahvisti IS:lle, että pariskunta asuu nykyään samassa osoitteessa Haminassa. Muutosta uutisoi ensin Iltalehti.

Taiveaho on kertonut aiemmin Annassa, että hän laittoi myyntiin entisen talonsa Riihimäellä. Uusi koti Haminassa on Virtasen itse rakentama.

Taiveahon ja Virtasen suhde on edennyt vauhdikkaasti. Virtanen paljasti kihlauutisen yhteydessä joulukuussa, että hän on tatuoinut Taiveahon nimen käteensä. Facebookin lisätyssä julkaisussa näkyi kuva kädestä, johon on tatuoitu Satu Kirsikka -nimi.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan häät on tarkoitus viettää kesän lopulla.

– Tarkoituksemme on ollut mennä naimisiin loppukesällä. Muutamme suunnitelmaa, jos koronaepidemia vaatii sitä. Meillä on ajatus aivan tietynlaisista juhlista, joten jos niitä ei voi järjestää, avioidumme hieman myöhemmin, Taiveaho kertoi Annassa huhtikuussa.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Satu Taiveahoa kommentoimaan avoliittoa.

Taiveahon elämässä puhkuvat uudet tuulet töidenkin saralla. Hän kertoi Annassa, että hänen suunnitelmissaan on pyrkiä kevään 2021 kunnallisvaaleissa Haminan kaupunginvaltuustoon.

Satu Taiveaho oli vuosina 2003–2011 Sdp:n kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä.

Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiva Titta Erkkilä (sd) kertoo IS:lle olevansa lehtitietojen varassa, mutta iloitsee Taiveahon kiinnostuksesta lähteä mukaan kunnallispolitiikkaan.

– Totta kai se on hienoa, että ihminen, joka jo tunnetaan, haluaa uudessa kotipaikassa asettua hoitamaan luottamustoimia tai ainakin ehdolle. Tosi hieno juttu. Aina uusia tekijöitä tarvitaan.

Erkkilä uskoo Taiveahon liittyvän kumppaninsa Virtasen vetämään puolueosastoon. Ville Virtanen on ollut aktiivinen politiikan saralla Taiveahon tapaan. Virtanen on entinen demarivaltuutettu.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Virtasta kommentoimaan asiaa.

Antti Kaikkonen ja Satu Taiveaho ehtivät olla yhdessä yli kymmenen vuotta.

Taiveaho oli aiemmin naimisissa nykyään puolustusministerinä toimivan Antti Kaikkosen (kesk) kanssa.

Kaksikko kihlautui kesäkuussa 2006, ja he menivät naimisiin Hämeenlinnassa heinäkuussa 2008. Pari puhui avoimesti lapsettomuudestaan, ja heillä on kaksi sijaislasta. Syyskuussa 2018 pariskunta ilmoitti eroavansa.

Ex-aviopari erosi hyvissä väleissä. Kun Kaikkonen ilmoitti marraskuussa 2019 seurustelevansa Jannika Rannan kanssa, Taiveaho onnitteli ex-puolisoaan lämpimästi.

Avioeronsa jälkeen Taiveaho kertoi Facebookissa seurustelevansa toimitusjohtajana työskentelevän Marko Torppalan kanssa, mutta suhde kariutui muutaman kuukauden jälkeen heinäkuussa 2019.