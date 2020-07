Sometähti Miisa, 25, laittoi elämäntapansa rytinällä uusiksi – tällä ruokavaliolla hän sai aikaan merkittäviä muutoksia

Koronakevät sai Miisa Rotola-Pukkilan pohtimaan omia ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan.

Suomen suosituimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuva Miisa Rotola-Pukkila, 25, kertoo Youtube-tilillään laittaneensa elämäntapansa kertaheitolla uusiksi. Mmiisas-nimellä Youtube-videoita julkaiseva Rotola-Pukkila aloitti elämäntapojensa kunnostamisen koronan iskiessä keväällä. Myös hänen kihlattunsa, tubettaja Tomas Grekov on mukana elämäntapamuutoksessa.

– Kaikki lähti siitä, kun tämä koronahässäkkä alkoi ja piti olla paljon kotona. Teimme Tomaksen kanssa päätöksen, että alamme pitämään itsestämme parempaa huolta, alamme liikkumaan ja treenaamaan sekä kiinnittämään enemmän huomiota ruokavalioon ja ruokailutottumuksiin. Se oli paras päätös ikinä, ja sillä tiellä ollaan edelleen, Rotola-Pukkila hehkuttaa.

Rotola-Pukkila kertoo videolla uusista ruokailu- ja treenitottumuksistaan. Aamiaiseksi hän syö puuroa raejuustolla sekä marjoilla ja hedelmillä.

– Tämä on ehdottomasti mun päivän lempiateria. Tämä näyttää ihanalta ja maistuu hyvältä, Rotola-Pukkila kuvailee videolla.

Aamiainen on kevyt, jotta hän pystyy tekemään treenin aamiaisen jälkeen. Videolla sometähti tekee kotitreenin kahvakuulalla ja kuminauhalla. Treenin jälkeen Rotola-Pukkila käy suoraan lounaan kimppuun. Lounaaksi hän syö usein salaattia, johon hän lisää proteiinin lähteeksi esimerkiksi tonnikalaa ja feta- tai raejuustoa.

Välipalaksi Rotola-Pukkila syö proteiinirahkaa marjoilla ja lisäksi kaksi ruisleipää banaanisiivuilla. Päivälliseksi hän valmistaa videolla uunikasviksia ja härkäpapusuikaleita sekä muutaman palan halloumijuustoa. Illalliseksi tubettaja syö jälleen proteiinirahkaa marjoilla sekä kaksi ruisleipää kasviksilla.

Suuri muutos on näkynyt myös siinä, ettei hän juuri enää tilaa ruokaa kotiin, vaan valmistaa sen itse.

– Juon kahvia yhdestä kahteen kuppia päivässä. Joskus korvaan sen kokis-zerolla. Yritän juoda pari litraa vettä päivässä.

Rotola-Pukkilan mukaan elämäntapamuutoksen vaikutukset ovat olleet merkittäviä. Hän kertoo liikkuvansa runsaasti enemmän ja syövänsä monipuolisemmin ja säännöllisemmin. Ja mikä tärkeintä, hän on saanut rutkasti lisää energiaa arkeensa.

– Liikunnan määrä on kaksin- tai kolminkertaistunut. Ruokavalio on mennyt siltä osin uusiksi, että syön paljon enemmän ja säännöllisesti. Myös herkkujen syönti on harventunut todella paljon, Rotola-Pukkila kertoo.

– Ennen mulle oli tärkeää herkutella joka viikko, mutta nyt olen päässyt siitä ajatuksesta ja mieliteoista eroon. Nykyään sipsiä, karkkia tai jäätelöä tekee mieli todella harvoin. Ja kun tekee mieli, niitä saan syödä, tubettaja lausuu.

Youtube-video on kerännyt runsaasti kommentteja Rotola-Pukkilan faneilta, jotka kertovat saaneensa videosta motivaatiota.

– Tykkään siitä, että tämä oli tosi inspiroiva, eikä lainkaan lannistava video. Tarkoitan siis sitä, kun usein tällaisilla videoilla ihmiset esimerkiksi syövät uskomattoman pieniä annoksia tai muuten sellaista ruokaa, mitä itselläni ei ole mahdollista syödä. Tässä oli kivasti tarttumapintaa ja ideoita itseäkin varten! eräs kehuu.

– Oi että, ihana video! Tosi värikkäitä ja inspiroivia annoksia! Tästä sai lisämotivaatiota omaan arkeen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, kiitos! toinen kiittelee.

Rotola-Pukkilan Mmiisas-nimisellä Youtube-kanavalla on tänä päivänä huimat 385 000 seuraajaa. Nainen on erittäin suosittu myös Instagramin puolella, ja häntä seuraa Instagramissa 439 000 ihmistä. Vuonna 2019 Miisa nimitettiin analytiikkayhtiö Meltwaterin toimesta Suomen vaikutusvaltaisimmaksi somettajaksi.

Keuruulaislähtöinen Miisa asuu nykyään Helsingissä yhdessä kihlattunsa, niin ikään sosiaalisen median ja Youtuben parissa työskentelevän Tomas Grekovin kanssa. Pariskunta kihlautui alkuvuodesta.