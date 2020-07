Kuvat paljastavat muutoksen: tältä näyttää Vain elämää -ohjelman kuvauksissa

Katso kuvat artistien ensimmäiseltä illalliselta.

Vain elämää -ohjelman uutta tuotantokautta kuvataan parhaillaan Hirvensalmen Satulinnassa.

Tulevalla kaudella nähdään uudistus, nimittäin tällä kertaa lounaat ja illalliset nautitaan rantarakennuksen sijaan Satulinnan tunnelmallisessa navettarakennuksessa.

Artistit illallistavat ja esiintyvät navettarakennuksessa, joka suorastaan tulvii tunnelmaa.

Viime kaudella artistit kokoontuivat valoisaan rantarakennukseen.

Artistien ensimmäisellä illallisella heitä odotti koreasti sinisävyin katettu ruokapöytä. Tunnelmaa lisäsivät kauniin kattauksen lisäksi tila navettarakennuksessa valoineen ja kynttilöineen.

Pitkän pöydän päädystä aukeaa tuttuun tapaa näkymä esiintymislavalle.

Viime kaudella Satulinnan valloittivat Antti Tuisku, Elastinen, Erin, Lauri Tähkä, Maija Vilkkumaa, Samu Haber, Vesala ja VilleGalle.

Vain elämää -suosikkisarjan uuden tuotantokauden kuvaukset käynnistyvät tiistaina Hirvensalmen Satulinnassa. Satulinnaan saapuivat Ressu Redford, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Mariska, Vesku Jokinen, Jannika B, Stig sekä Reino Nordin.

Vain elämää -ohjelman ensimmäinen tuotantokausi nähtiin Nelosella lokakuussa 2012. Sittemmin sarjaa on tehty jo 11. tuotantokauden verran. Kahta Espanjassa kuvattua kautta lukuun ottamatta ohjelman kuvauspaikkana on toiminut Hirvensalmen Satulinna.

Ohjelma kutsuu aina Suomen eturivin artisteja viettämään viikon yhdessä ja versioimaan toistensa kappaleita. Vain elämää -suosikkisarjasta on tehty myös kaksi All stars -kautta, joissa mukana on ollut jo kertaalleen ohjelmassa nähtyjä artisteja.

Vain elämää 11. tuotantokausi käynnistyy lokakuussa Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.