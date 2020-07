Ellen DeGeneres oli pitkään rakastettu juontaja, jonka presidenttikin palkitsi – nyt tähden imagoon on tullut särö ja kohu kiihtyy entisestään

Huumorintajuisena ja ystävällisenä persoonana tunnetusta Ellen DeGeneresista on levinnyt rajuja väitteitä julkisuuteen pitkin kevättä ja kesää.

Vaalea nainen nousee lavalle ja studioyleisö hurraa. Hän hymyilee leveästi. Jutut ovat nokkelia ja hauskoja. Välillä pelataan hupaisia pelejä julkkisten ja yleisön kanssa, välillä kuullaan musiikkivieraita. Positiivisuudestaan tunnettu koomikko ja talk show -juontaja Ellen DeGeneres on vasta pääsemässä vauhtiin.

DeGeneresin ura on hengästyttävä lista onnistumisia: hän on juontanut Oscar-gaalan kahdesti, tuomaroinut American Idolia, näytellyt elokuvissa ja kahdessa komediasarjassa.

Eikä tässä vielä kaikki. DeGeneres on pokannut 13 Emmy-palkintoa ja useita muita pystejä tv- ja hyväntekeväisyystyöstään.

Ellen DeGeneres sai oman tähden Hollywood Walk of Famelle vuonna 2012.

Ulkoministeri Hillary Clinton nimesi DeGeneresin maailmanlaajuiseksi AIDS-tietoisuuden erikoislähettilääksi vuonna 2011 ja presidentti Barack Obama myönsi juontajalle Yhdysvaltain korkeimman siviilikunniamerkin, Presidential Medal of Freedomin vuonna 2016.

Tänä keväänä DeGeneresin putipuhtaaseen imagoon tuli kuitenkin iso särö.

Huumorintajuisena ja ystävällisenä persoonana tunnetusta koomikosta alkoi levitä rajuja väitteitä julkisuuteen.

Koomikko Kevin T. Porter nimesi DeGeneresin Twitterissä ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”. Twiitti keräsi satoja vastauksia, joissa ihmiset kritisoivat juontajaa ja kertoivat hänen kohtelevan muita epämiellyttävällä tavalla.

DeGeneres palkittiin humanitaarisesta työstään People’s Choice Awards -gaalassa vuonna 2016.

Hollantilainen YouTube-tähti Nikkie de Jager vieraili The Ellen DeGeneres Show -ohjelmassa alkuvuodesta. Jälkikäteen Nikkie Tutorials -nimellä meikkivideoita tekevä tähti kuvaili DeGeneresiä ”kylmäksi ja etäiseksi”. Hollantilaisessa keskusteluohjelmassa 26-vuotias meikkitaiteilija kertoi olleensa hyvin pettynyt juontajaan.

– Hän ei edes tervehtinyt minua, kun saavuin paikalle, tubettaja tylytti.

Nikkie de Jagerin mielestä hän ei myöskään saanut samanlaista kohtelua kuin muut vieraat.

– Kutsukaa minua naiiviksi, mutta odotin, että minut toivotettaisiin tervetulleeksi konfettitykkien saattelemana. Sen sijaan minua oli vastassa vihainen harjoittelija, jolla oli liikaa työtä. Odotin Disney Show’ta, mutta sain Teletapit pimeydestä, hän kommentoi haastattelussa.

Yhdysvaltain korkein siviilikunniamerkki nosti juontajan tunteet pintaan.

Paljastuksia on vuotanut myös DeGeneresin entinen turvamies Tom Majercak. Hänet oli palkattu DeGeneresin henkivartijaksi, kun tämä juonsi Oscar-gaalan vuonna 2014.

– Olen työskennellyt lukuisille kuuluisille ihmisille, mutta Ellen DeGeneres on ainut, joka ei koskaan edes tervehtinyt minua. Hän oli kylmä ja kiero. Hän kohtelee alentuvasti ihmisiä, jotka eivät ole hänen läheisiään, Majercak kommentoi Fox Newsille huhtikuussa.

Samassa kuussa Variety-lehti puolestaan kertoi DeGeneresin ohjelman työntekijöiden olevan raivoissaan, kun tuotannon johto ei ollut yli kuukauteen missään yhteydessä palkanmaksusta tai työ­ajoista koronaviruspandemian aikana.

DeGeneres ei ole kommentoinut julkisuudessa leviäviä väitteitä.

Barack Obama luovutti Presidential Medal of Freedomin DeGeneresille vuonna 2016.

Myös juontajan työntekijät ovat avanneet sanaisen arkkunsa. He kuvailevat työympäristöään myrkylliseksi ja syyttävät johtohenkilöitä huonosta kohtelusta. BuzzFeed haastatteli kymmentä entistä ja yhtä nykyistä työntekijää, jotka kertoivat kohdanneensa rasismia, pelkoa ja uhkailua johtohenkilöiden harjoittamana.

Hollywood Reporter -lehden mukaan Warner Media onkin aloittanut tutkimukset DeGeneresin show’n työskentelyolosuhteista. Päätös syntyi pian BuzzFeedin julkaiseman artikkelin jälkeen.

Ohjelman tuotantotiimi on vastannut syytöksiin. Tuottajat Ed Glavin, Mary Connelly ja Andy Lassner sanovat yhteisessä lausunnossaan suhtautuvansa väitteisiin vakavasti.

Ellen DeGeneresin tähänastinen ura on ollut sarja onnistumisia ja menestystä.

– Lähes kahden vuosikymmenen aikana, johon sisältyy 3 000 jaksoa ja yli 1 000 työntekijää, olemme pyrkineet luomaan avoimen, turvallisen ja kannustavan työilmapiirin. Olemme todella pahoillamme, jos edes yhdellä tuotantoperheeseemme kuuluvalla jäsenellä on negatiivisia kokemuksia. Se ei ole sitä, mitä me olemme, eikä tehtävä, jonka Ellen on meille antanut, tuottajat kommentoivat.

Työntekijöiden syytökset kammottavasta työilmapiiristä kohdistuvat ohjelman johtoon, eivät suoraan juontajaan. Työntekijät ovat kuitenkin arvostelleet DeGeneresiä siitä, ettei hän ole puuttunut tilanteeseen.

DeGeneresin tunnuslauseeksi on vuosien saatossa muodostunut ”ole kiltti toisille” -fraasi, jota hän on tuonut esille muun muassa hyväntekeväisyystoimissaan. Entisten työntekijöiden mukaan se on ”hölynpölyä”.

Vuonna 2020 DeGeneres sai Golden Globe -gaalassa Carol Burnett -palkinnon elämäntyöstään televisiossa.

– Tuota ole kiltti -roskaa tapahtuu vain silloin, kun kamerat ovat päällä. Tiedän, että hän lahjoittaa rahaa ihmisille auttaakseen, mutta sekin on vain osa show’ta, entinen työntekijä kuvaili BuzzFeed-sivustolle.

Nimettömänä jutussa olevat ihmiset sanoivat saaneensa potkut sen jälkeen, kun he esimerkiksi ottivat sairauslomaa tai vapaata läheisen hautajaisia varten. Työntekijä, joka kertomansa mukaan kohtasi rasismia, irtisanoutui itse työstään.

Entisten työntekijöiden mukaan heitä hallittiin pelolla, eikä ongelmista saanut puhua.

– Meillä oli joka perjantai aamupalavereita, mutta joskus kävi niin, ettei joku pitkäaikaisista työntekijöistä ollutkaan enää paikalla. Kukaan ei koskaan selittänyt sitä, nämä henkilöt vain ikään kuin katosivat, eräs heistä väittää.