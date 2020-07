Kanye West on aiheuttanut kohun toisensa perään – syöksivätkö karmivat tapahtumat vuonna 2016 räppärin mielen lopullisesti raiteiltaan?

Kanye West on viime viikkoina ollut otsikoissa.

Kanye West ei toistaiseksi aio luopua presidenttiyshaaveestaan, vaikka tähde läheiset ovat huolissaan tähden mielenterveydestä.

Kanye West on nykyhetken ristiriitaisimpia julkisuuden henkilöitä. Vaikuttavan musiikkiuran lisäksi 43-vuotias West on nimittäin tullut tunnetuksi monien kohujen kautta, ja tähden viimeaikaiset tempaukset ovat herättäneet kasvavaa huolta tämän perheenjäsenissä.

Mielenterveysongelmista kärsivä West on viime aikoina ollut runsaasti otsikoissa sen jälkeen, kun hän ilmoitti tahtovansa asettua ehdolle Yhdysvaltain presidentiksi.

West vastaanotti vuonna 2015 Video Vanguard -palkinnon ja kertoi aikovansa Yhdysvaltain presidentiksi.

Fanit ja tähden lähipiiri ovat seuranneet huolestuneina räppärin vauhdikasta kampanjointia. Viikko sitten Etelä-Carolinassa järjestetyssä tapahtumassa West muun muassa väitti, ettei tunnettu vapaustaistelija Harriet Tubman todellisuudessa olisi vapauttanut ainuttakaan orjaa. Tummaihoista Westiä on arvosteltu myös siitä, että hän on toistuvasti väheksynyt rasismia ja sen merkitystä.

Abortteja vastustava West myös kertoi itkuisena, että yritti aikoinaan saada vaimonsa Kim Kardashianin tekemään abortin.

– Melkein tapoin tyttäreni, West itki muistellessaan aikaa, jolloin pari odotti ensimmäistä lastaan.

Twitterissä virisi vilkas keskustelu, jossa ruodittiin räppärin hyvinvointia ja hänen vaalitilaisuutensa erikoista sisältöä. West julisti pian vaalitilaisuuden jälkeen, että perhe yritti pakottaa hänet hoitoon ja että häntä pidetään vankina omassa kodissaan.

West ei kertomansa mukaan ole itse äänestänyt koskaan. West on kuitenkin tuonut aiemmin ilmi tukensa Donald Trumpille.

Vaimo Kim Kardashian valotti perheen vaikeaa tilannetta Instagramissa julkaisemassaan kirjoituksessa, jossa hän puhui avoimesti miehensä mielenterveysongelmista.

– Kuten monet teistä tietävät, Kanyella on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jokainen sitä sairastava tai jokainen, jonka läheinen on sairastunut, tietää, miten uskomattoman monimutkaista ja tuskallista sen ymmärtäminen on, tosi-tv-kaunotar kirjoitti Instagramissaan.

Kanye West vieraili Valkoisessa talossa vuonna 2018.

Fanit ovat huolestuneita miehensä tukena seisovasta Kim Kardashianista, sillä hänen uskotaan olevan kiperässä tilanteessa yhteistyöhaluttoman Westin kanssa.

Entertainment Tonightin ja Us Weeklyn tietojen mukaan West kävi lauantaina pikaisesti sairaalassa ja lääkärinsä puheilla. Räppäri julkaisi tuolloin myös julkisen anteeksipyynnön vaimolleen.

– Kim, haluan sanoa, että tiedän satuttaneeni sinua. Pyydän, anna anteeksi. Kiitos, että olet aina tukenani, West kirjoitti Twitterissä julkaisemassaan viestissä.

TMZ-sivustolle ja People-lehdelle kerrotaan, että West on vältellyt vaimonsa yhteydenottoja viikkotolkulla. Kardashian riensi puolisonsa tueksi Wyomingiin, jossa West on majaillut parin omistamalla tilalla. Lähipiiristä paljastetaan, että parin jälleennäkeminen oli hyvin tunteikas ja uupunut tosi-tv-kaunotar itki valtoimenaan.

– Kim itki hysteerisesti. Kim ei ole nähnyt Kanyeta viikkoihin, lähde kertoo Peoplelle.

Artistin mielenterveyden rakoilun alkamisen tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Yhdeksi syyksi horjumiseen arvellaan tapausta, jossa Kim-vaimo ryöstettiin Pariisissa aseella uhaten. Lokakuussa 2016 joukko naamioituneita miehiä murtautui tähden hotellihuoneeseen. Kardashiania uhattiin käsiaseella ja hänet sidottiin. Ryöstäjät veivät liki kymmenen miljoonan euron arvosta tähden timanttikoruja.

Heinäkuun 22. päivä West kertoi Twitterissä, että on yrittänyt erota Kimistä jo lähes kahden vuoden ajan. Twiitti poistettiin nopeasti.

Noin viikko tapahtuneen jälkeen Kanye West ilmoitti keskeyttävänsä Saint Pablo -kiertueensa terveyssyihin vedoten. Tuolloin amerikkalaismediat uutisoivat tähden joutuneen hoitoon mielenterveysongelmien vuoksi.

Myös äidin traagisen kuoleman uskotaan osaltaan vaikuttaneen tähden mielenterveyteen. Westin äiti Donda West kuoli marraskuussa 2007 kauneusleikkausten jälkeisiin komplikaatioihin kotonaan. 58-vuotiaalle Westille oli tehty rasvaimu, vatsaleikkaus ja rintojen pienennysleikkaus päivää ennen hänen kuolemaansa.

Tähti on syyttänyt itseään tapahtuneesta ja sanonut ”uhranneensa” äitinsä menestyksen vuoksi. Westin tiedetään olleen erittäin läheinen äitinsä kanssa ja viimeiset vuotensa Donda West oli toiminut poikansa managerina.

Lähes kymmenen vuotta yhtä pitäneet Kim Kardashian ja Kanye West elävät liitossaan vaikeita aikoja.

– Jos en olisi muuttanut Los Angelesiin, hän olisi vielä elossa. En halua puhua asiasta enempää, sillä se saa minut kyyneliin, West sanoi Q-lehdelle 2015.

Läheisten mukaan Kanye West ei ole koskaan toipunut menetyksestä. Myös Kim-vaimo nosti äidin kuoleman esille Instagram-kirjoituksessaan.

– Hän on loistava, mutta monimutkainen ihminen, joka on taiteilijana olemisen ja mustan miehen paineiden lisäksi kokenut myös äitinsä tuskallisen menetyksen. Näiden paineiden kanssa hänen täytyy pärjätä yhdessä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa, Kardashian totesi.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin puolisona West on saanut roimasti julkisuutta myös vaimonsa kautta. Myrskystä toiseen yhdessä seilannut pari alkoi seurustella vuonna 2012.

Kanye West esiintyi vaalikampanjansa toistaiseksi ainoassa yleisötapahtumassa itkuisena ja holtittomana.

Pari aiheutti kihlauduttuaan kohun, kun he esiintyivät Amerikan Vogue-lehden kannessa. Kardashiania ei tosi-tv-tähtenä pidetty sopivana muotiraamattuna pidetyn Voguen kanteen ja osa lukijoista väitti lehden menettäneen uskottavuutensa.

Maailman seuratuimpiin julkkispareihin lukeutuvien Westin ja Kardashianin liki kolme miljoonaa euroa maksaneita häitä juhlittiin vuonna 2014 Italiassa. Parilla on neljä lasta, North, 7, Saint, 4, Chicago, 2, ja Psalm, 1.

Muusikkona, tuottajana ja muotisuunnittelijana uraa luonut West on vuosien varrella rähinöinyt lukuisten julkisuuden henkilöiden kanssa, useimmiten Twitterissä.

Kohusta ja yllätyksellisestä käänteestä toiseen syöksyvän Westin fanit saavat olla jatkuvasti varpaillaan.

Westin uran suurimpiin kohuihin lukeutuva kiista laulaja Taylor Swiftin kanssa sai alkunsa vuonna 2009. MTV:n Video Music Awards -gaalassa West hyppäsi lavalle kesken vuoden naisartistin musiikkivideon palkinnon voittaneen Taylor Swiftin kiitospuheen. West ilmoitti lavalla, että hänen mielestään pysti kuului Beyoncélle, eikä Swiftille.

Kaksikon välejä puitiin tapahtuneen jälkeen kovasti, ja välillä näyttikin siltä, että sopu oli syntynyt. Ympyrän ajateltiin sulkeutuneen vuoden 2015 VMA-gaalassa, kun Swift ojensi Video Vanguard -palkinnon Westille. Gaalassa todistettiin taas uutta käännettä, kun West ilmoitti kiitospuheessaan pyrkivänsä presidentiksi seuraavissa vaaleissa.

Donda-äidin kuolema varjostaa yhä Kanye Westin elämää.

Vuotta myöhemmin Westin ja Swiftin kahnaukset kuitenkin jatkuivat, kun West julkaisi Famous-kappaleen, jossa räppäri sanoi muun muassa veikkaavansa, että hän ja Swift harrastaisivat vielä joskus seksiä, ja että hän ”teki sen nartun kuuluisaksi”.

Swiftin ja Westin kertomukset kappaleen sanoitusten synnystä ristesivät. Kappaleesta roihahtanut kohu johti lopulta siihen, että Swift katosi julkisuudesta vuodeksi.

2018 West paljasti radiohaastattelussa sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. West ei omien sanojensa mukaan käytä lääkkeitä, sillä ne hänen mielestään pilaavat hänen luovuutensa ja vaikuttavat hänen persoonallisuuteensa.

– Sain diagnoosin vasta 39-vuotiaana. Sairaus ei rajoita minua, vaan on supervoima, West totesi.

Myöhemmin West perui puheensa ja sanoi saaneensa väärän diagnoosin. Räppärin mukaan hän olikin kärsinyt unettomuudesta. Vaimo Kim Kardashian on kuitenkin puhunut julkisuudessa avoimesti puolisonsa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Räppärin avioliittokaan ei ole säästynyt spekulaatioilta vuosien varrella. Ihmetystä ovat herättäneet parin lasten nimien lisäksi ainakin perheen pelkistetty koti ja elintavat.

Suhteen myrkyllisyydestä on kuitenkin alettu keskustelemaan internetissä entistä ahkerammin tänä keväänä, kun avioparin välien kerrottiin kiristyneen koronaeristyksen vuoksi.

Kotona pysyttelemisen pelättiin ajaneen suhteen kriisiin. Kim ja Kanye viettivät huhujen mukaan aikaa talonsa vastakkaisissa päädyissä, ja voipunut Kim oli lasten kanssa enimmäkseen yksin.