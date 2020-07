Megan Fox poseeraa Instagramissa uuden räppärirakkaansa kanssa – ”Odotin ikuisuuden löytääkseni sinut”

Megan Fox ja Machine Gun Kelly esittelevät uutta parisuhdettaan Instagramissa.

Räppäri Machine Gun Kelly, oikealta nimeltään Colson Baker, julkaisi Instagramissa hauskan yhteiskuvan näyttelijätähti Megan Foxin kanssa.

Mustavalkoisessa kuvassa 34-vuotias Fox poseeraa räppärin kainalossa, ja molemmat tähdet näyttävät kameralle kieltä.

– Odotin ikuisuuden löytääkseni sinut uudestaan, 30-vuotias Baker kirjoittaa romanttisessa kuvatekstissä.

Tähtipari avautui suhteestaan viime viikolla vieraillessaan Give Them Lala ... With Randall -podcastissa, kertoo People. Fox kertoi tavanneensa Bakerin ensimmäisen kerran Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa.

– Tiesin, että jotain hullua tulisi tapahtumaan minulle sen tapaamisen jälkeen, mutta en ollut vielä varma mitä. Tunsin sen syvällä sielussani, Fox sanoo podcastissa.

Fox kertoo tunteneensa välittömän yhteyden räppärin kanssa aloitettuaan työskentelyn tämän kanssa.

– Tiesin heti, että hän oli se, mitä minä kutsun kaksoistuleksi. Sielunkumppanin sijaan kaksoistuli tarkoittaa sitä, kun sielu on kohonnut tarpeeksi korkealle tasolle ja voi jakaantua kahteen eri vartaloon samanaikaisesti, Fox avasi filosofiaansa podcastissa.

– Me olemme itse asiassa kaksi puoliskoa samasta sielusta. Ja sanoin tämän hänelle melkein heti, koska tunsin sen heti.

Megan Fox kertoo tunteneensa heti vahvan yhteyden räppärin kanssa.

Huhut kaksikon romanssista alkoivat kiertää toukokuussa, kun heidät nähtiin ensimmäistä kertaa käsi kädessä. Samoihin aikoihin Foxin ex-puoliso Brian Austin Green julkisti hänen ja Foxin avioeron podcast-jaksossa.

Pari on viettänyt viime aikoina paljon aikaa yhdessä. Peoplen mukaan Fox tapaa Bakeria vain hänen lastensa ollessa ex-puoliso Greenin luona. Foxilla ja Greenillä on kolme lasta.

– Suhde tuntuu olevan liian tuore eikä vielä tarpeeksi vakava, jotta Megan esittelisi hänet lapsilleen. Megan vaikuttaa kyllä todella onnelliselta, lähde kertoo Peoplelle.

Fox ja Baker on nähty kävelemässä käsi kädessä ja suutelemassa useaan kertaan sittemmin.

Megan Fox nousi kuuluisuuteen näyteltyään huippusuosituissa Transformers-elokuvissa. Myös näyttelijän töitä tekevä Colson Baker tunnetaan paremmin rap-artistina.

Maailman kauneimmaksi naiseksi tituleerattu Fox esiintyy Bakerin Bloody Valentine -kappaleen musiikkivideolla.