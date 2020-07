Maailman rikkaimman miehen ex-vaimo vaihtoi yllättäen sukunimensä – lahjoitti 1,7 miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen

Vuonna 2019 MacKenzie Bezos erosi Amazon-yhtiön perustaja Jeff Bezosista 25 vuoden avioliiton jälkeen. Ero teki Bezosista maailman toiseksi rikkaimman naisen, joka on lahjoittanut hyväntekeväisyyteen mittavia summia.

Kirjailija MacKenzie Bezosista, 49, tuli maailman neljänneksi rikkain nainen vuonna 2019, kun hänen 25 vuotta kestänyt liittonsa Amazon-yhtiön perustaja Jeff Bezosista tuli tiensä päähän.

MacKenzie piti erossa neljänneksen pariskunnan omistamista Amazonin osakkeista. Eron jälkeen MacKenzie Bezosin jälkeisen omaisuuden nettoarvoksi arvioitiin noin 36,5 miljardia dollaria, eli 32,5 miljardia euroa.

MacKenzie Scott on nyt maailman toiseksi rikkain nainen.

Jeff Bezos tunnetaan maailman rikkaimpana miehenä. Sittemmin myös MacKenzie Besoz on noussut listauksessa ylöspäin, sillä nyt hän on maailman toiseksi rikkain nainen, kertoo BBC. BBC:n mukaan maailman arvostetuin talouslehti Forbes on arvioinut MacKenzien omaisuuden olevan tänä päivänä noin 62 miljardia dollaria.

Hieman avioeron jälkeen MacKenzie allekirjoitti lupauksen lahoittaa ainakin puolet omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Hän kuitenkin totesi tuolloin jakavansa omaisuuttaan eteenpäin rauhassa ja huolellisesti.

Nyt BBC uutisoi Bezosin lahjoittaneen eronsa jälkeen yhteensä 1,7 miljardia dollaria omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Bezos on lahjoittanut rahaa muun muassa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, terveysjärjestöille sekä yliopistoille. Bezos on myös kaikessa hiljaisuudessa vaihtanut sukunimensä ja nykyään hänet tunnetaankin nimellä MacKenzie Scott.

Jeff ja MacKenzie Bezosin liitto päättyi eroon vuonna 2019.

Kirjailija kertoi hiljattain Twitterissä noudattaneensa kuluneen vuoden aikana eronsa jälkeen tekemää lupausta lahjoittaa ison osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Samassa päivityksessä hän kertoi vaihtaneensa sukunimensä Scottiksi kunnioittaakseen isoisäänsä.

Lupaus, jonka MacKenzie eronsa jälkeen allekirjoitti viittaa Giving Pledge -liikkeeseen, joka rohkaisee maailman rikkaimpia ihmisiä jakamaan omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen. Aloite tähän tuli aikoinaan Warren Buffettilta sekä Bill ja Melinda Gatesilta vuonna 2010. Tähän mennessä liikkeeseen on liittynyt jo yli 200 tahoa, joko kokonaisia perheitä tai yksittäisiä henkilöitä.

Moniin muihin miljardööreihin verrattuna Bezos on tähän mennessä lahjoittanut säästeliäästi rahaa hyväntekeväisyyteen. BBC:n mukaan hänen suurin lahjoituksensa ennen tätä oli tiettävästi ”vain” kaksi miljardia dollaria eli reilut 1,8 miljardia euroa, jotka hän lahjoitti vuonna 2018 kodittomien perheiden tukemiseen ja koulujen rahoittamiseen.

Jopa jotkut Amazonin työntekijät ovat vaatineet Bezosia osallistumaan enemmän ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.