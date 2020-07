Nyt puhuvat Harryn ja Meghanin paljastuskirjan kirjoittajat: herttuattarella on ollut ratkaiseva vaikutus prinssin käytökseen

Finding Freedom -kirjailijoiden Omid Scobien ja Carolyn Durandin tiedetään olevan läheisiä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kanssa.

Muutama päivä sitten kauppoihin ilmestyi viimein Sussexin herttuaparin, prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämään kurkistava paljastuskirja Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Paljastuskirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen parissa työskennellyt Carolyn Durand.

Scobien ja Durandin uskotaan haastatelleen kirjaa varten useita parin läheisiä ystäviä. Brittimedian mukaan on tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan.

Nyt kirjailijat ovat kertoneet kohutusta kirjaprojektistaan Peoplen tuoreessa haastattelussa. He uskovat herttuatar Meghanin olevan oikea kumppani prinssin rinnalle, sillä juuri hän rohkaisi Harrya seuraamaan unelmiaan.

– Mikä on yllättänyt minut, on se, että Harry on sitoutunut siirtämään kuninkaallisuutensa syrjään käyttääkseen ääntään ja saadakseen aikaan muutosta. Meghanista hän löysi kumppanin tähän, Durand sanoo haastattelussa.

– Meghan rohkaisi Harrya. Hän tarvitsi vierelleen jonkun, joka on riittävän vahva selviytymään samoista myrskyistä, mutta myös jonkun, joka ei pelkää rikkoa sääntöjä ja asettua normeja vastaan. Nyt näemme parin tekevän asiat omalla tavallaan, Scobie lisää.

Hiljattain ilmestynyt Finding Freedom ei ole prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin virallinen elämäkerta. Pari on kiistänyt osallisuutensa kirjan tekoon.

Kirjan luvataan tarjoavan ainutlaatuisen katsauksen elämään hovissa ja kertovan totuuden tarinoista, joita otsikot ovat viime vuosina olleet pullollaan.

Paljastuskirja tarjoaa kurkistuksen brittihovin sisäpiiriin ja siihen, miksi Harry ja Meghan päätyivät jättämään kuninkaallisen elämän taakseen. Kirjassa muun muassa kerrotaan, että Harry oli todellisuudessa parista se osapuoli, joka halusi jättää hovin ja kuninkaallisen perheen.

Kirjassa on paljastettu taustoja huhuttuihin välirikkoihin, kuten herttuatar Meghanin ja Cambridgen herttuatar Catherinen jäätäviin väleihin.

Eräs kirjassa käsiteltävä asia on huhuttu välirikko herttuatar Meghanin sekä prinssi Williamin puolison, Cambridgen herttuatar Catherinen välillä.

Kirjassa kerrotaan myös prinssi Harryn ja prinssi Williamin käymästä keskustelusta, joka viilensi veljesten välit perustavanlaatuisesti.

Prinssi Harry loukkaantui, kun prinssi William kutsui herttuatar Meghania ”tytöksi” eräässä keskustelussa.

– Ota niin paljon aikaa kuin tarvitset tutustuaksesi tähän tyttöön, prinssi Williamin kerrotaan sanoneen veljelleen.

Prinssi Harry koki veljensä sanavalinnat ylimieliseksi ja alentavaksi. Tämä tulehdutti veljesten välit.