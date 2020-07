Näin julkkikset valmistautuivat Selviytyjiin: palkkasi eräoppaan, yöpynyt vain kerran elämässään teltassa...

Julkkiskisaajat ovat valmistautuneet eri tavoin pohjoisen erämaassa käytävään kamppailuun.

Tänään keskiviikkona julkistettiin uuden Selviytyjät Suomi -kauden kisaajat. Mukana ovat hyvinvointivalmentaja Aki Manninen, tangokuningatar Johanna Pakonen, tanssija Joalin Loukamaa, tubettaja Juuso ”Herbalisti” Karikuusi, juontaja Arttu Harkki, näyttelijä Kerttu Rissanen, Big Brother Suomi -voittaja Kristian Heiskari, bloggaaja Sara Vanninen, muusikko Archie Cruz, yrittäjä Marianne Kiukkonen, radiojuontaja Karoliina Tuominen, realitytähti Niko Saarinen, malli Sabina Särkkä, muusikko Elias Gould, DJ Suvi Pitkänen sekä näyttelijä Oskari Katajisto. Kilpailun juontajana toimii tuttuun tapaan Juuso Mäkilähde.

Selviytyjät Suomi kokee tänä vuonna historiallisen muutoksen, kun tropiikin lämpö jää tällä kertaa taakse ja kilpailijat saavat suunnakseen pohjoisen erämaan, jossa he taistelevat 30 000 euron voittopotista.

Olosuhteet poikkeavat radikaalisti aiemmasta. Tuleva kausi kuvataan pohjoisen erämaassa, tarkalleen ottaen Ruotsin puolella Haaparannan saaristossa. Osa kilpailijoista on paljastanut sosiaalisessa mediassa, miten he ovat valmistautuneet erämaata varten.

Bloggaaja Sara Vanninen päätti hoitaa valmistautumisen perusteellisesti. Hän nimittäin palkkasi itselleen eräoppaan, selviää bloggaajan Instagramista.

– Olen yrittänyt parhaani mukaan valmistautua koitokseen. Treenannut nopeutta, ketteryyttä, tarkkuusheittoa, erätaitoja, tulentekoa, laavun rakennusta, uintia, palapelejä. Olen tankannut, katsonut aikaisempia jaksoja, harjoitellut neuvottelutaitoja, hionut strategiaa ja selvittänyt alueen kasvustoa, Vanninen kertoi blogissaan viikkoa ennen lähtöä.

– Silti koen, etten ole valmistautunut riittävän hyvin. Mutta toisaalta, voiko tähän kisaan koskaan valmistautua riittävän hyvin? hän pohti.

Ohjelman taustatiimin mukaan Selviytyjät Pohjola tulee mitä todennäköisemmin olemaan kilpailijoille henkisesti ja fyysisesti edelliskausia rankempi kokemus. Vannisen mukaan häntä pelottaa koitoksessa eniten juoniminen, valehtelu, koti-ikävä, kylmä sekä nälkä.

– Pelottaa, että joudun lähtemään kotiin ekojen joukossa, koska en millään haluaisi jättää kisaa kesken heti alkumetreillä. Ärsykkeiden uupuminen toisaalta kiehtoo ihan valtavasti ja samalla vähän myös pelottaa. Jännittää millainen porukka tulee olemaan. En tiedä tässä vaiheessa vielä yhtään ketä on lähdössä, Vanninen kirjoitti.

Näyttelijä Kerttu Rissanen ei mitä ilmeisimmin ole totutellut erämaaelämään, sillä hän on nukkunut teltassa vain kerran elämässään, selviää ohjelman Instagram-sivuilta. Kilpailijoilla on käytössään makuupussit, mutta ei telttaa, makuualustaa tai muita retkeilijän perusvarusteita. Yöt voivat toden teolla koetella kokenuttakin tallaajaa.

Tubettaja Juuso ”Herbalisti” Karikuusi kertoi Youtube-videollaan valmistautuneensa kisaan lääkärikäynneillä.

– En ole liikkunut enempää tai syönyt, jotta olisi rasvaa kehossa varastossa, vaan olen rampannut lääkärissä jatkuvasti. On otettu sydänfilmit, ultrat ja verta kädestä yhdeksän putkea, ja kaikki mahdolliset jutut on testattu. Mä oon kunnossa, ainakin vielä, Karikuusi kertoi videolla.

– Olen menossa tosielämän Minecraftin kuvauksiin. Ehkä Minecraftin pelaamisesta on jotain hyötyä, hän heitti.

Hän kertoi vahvuudekseen hyvän kestävyyskuntonsa ja uskoo armeijakokemuksen olevan avuksi. Hän kertoo käyneensä usein metsässä telttailemassa. Videolla hän totesi, ettei hän kuitenkaan usko voittavansa kisaa.

– Olen typeryyteen asti lojaali kuin koira. En ole hyväuskoinen, mutta haluan uskoa hyvään ihmisissä. Se saattaa tuolla pelissä olla haasteellista. En usko voittavani, koska en tiedä, uskallanko heittäytyä siihen juonitteluun ja valehteluun, Karikuusi pohti.

Yrittäjä Marianne Kiukkonen on tuttu Poliisit-tv-sarjasta. Fyysisesti itsensä haastaminen on hänelle tuttua, sillä hän on toiminut myös fitness-ammattilaisena.

– Poliisit-sarjasta on jo aikaa ja nythän sitä ollaan tässä ilman univormua, ihan omana itsenään, ilman ammattistatusta, viikinkikeihästä ja omaa painopeittoa. Lähden avoimin mielin, täynnä uteliaisuutta, oppimaan, seikkailemaan, tutustumaan muihin ja itseeni. Koitan uskaltaa heittäytyä, löytää tilannekomiikkaa ja viljellä huumoria, sillä leikkimielisyys keventää tunnelmaa...ehkä, valmentajana työskentelevä Kiukkonen kirjoitti Instagramissa ennen lähtöään.

Vaikka fyysisyys olisikin tuttua, häntä mietityttää, miten nälkä ja kylmä vaikuttavat hänen mieleensä ja saavat hänet muuttumaan.

– Vahvuuksista voikin tulla heikkous. Jäätävä ihmiskoe, jolle en sitten kerta kaikkiaan voinut sanoa ei. Onhan tämä hieno kokemus ja ohjelma kaikkineen. Ja hei Pohjoiseen wau! hän hehkutti.