Hyvä terveys: Maria Lund muutti avoliittoon uuden rakkaansa kanssa – kertoo uusioperheen arjen haasteista

Maria Lund kertoo muuttaneensa avoliittoon ilmailualalla työskentelevän miesystävänsä kanssa. Uusioperheeseen kuuluu yhteensä kolme lasta.

Laulajana ja näyttelijänä tunnettu Maria Lund, 36, kertoi alkuvuodesta löytäneensä rinnalleen uuden rakkaan. Hän paljasti tuolloin seurustelleensa vajaan vuoden verran ilmailualalla työskentelevän Jussi-nimisen miehen kanssa.

Tuoreessa Hyvä terveys -lehdelle antamassaan haastattelussa Lund kertoo muuttaneensa nyt miesystävänsä kanssa saman katon alle Porvooseen. Perheessä on nyt yhteensä kolme lasta.

– Uusperheessämme on kolme lasta neljän vuoden ikäeroilla. Siinä on omat haasteensa, mutta aina olemme löytäneet asioita, joista tykkäämme kaikki, Lund kertoo Hyvä terveys -lehdessä.

Lund on tehnyt pitkän uran muusikkona ja näyttelijänä.

Lundilla on vuonna 2011 syntynyt poika ja vuonna 2015 syntynyt tytär ex-puolisonsa Valtteri Tynkkysen kanssa. Uusioperheen vanhin lapsi on puolestaan Lundin nykyisen puolison edellisestä liitosta.

– Äitiys on ollut suuri muutos elämässäni. Olen edelleen sama ihminen, mutta lasten myötä sain lisää itsevarmuutta. Sanon rohkeammin mielipiteitäni ääneen, Lund pohtii Hyvä terveys -lehdessä.

– Olen tosi tyytyväinen juuri nyt. Toivon, että tulevaisuus toisi lisää tätä samaa – että saisin tehdä monipuolisesti töitä ja jatkaa onnellista perhe-elämää, hän toivoo.

Maria Lund erosi elokuussa 2018 YUP-yhtyeen basistista Valtteri Tynkkysestä. Pari oli naimisissa kymmenen vuotta. Lund on aiemmin ollut naimisissa näyttelijä Mikko Rantanivan kanssa. He menivät naimisiin vuonna 2005, mutta he erosivat neljän vuoden kuluttua häistä.

Maria Lund hehkuttaa uutta elämäntilannettaan Hyvä terveys -lehdessä.

Lund hehkutti alkuvuodesta Eeva-lehdelle antamassaan haastattelussa, kuinka hän on Jussin myötä ensimmäistä kertaa elämässään tutustunut ihmiseen, jonka kanssa ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja.

– Se on ihmeellistä. Olen löytänyt rinnalleni miehen, joka rakastaa minua juuri tällaisena ja jolle riitän omana itsenäni. Minun ei tarvitse yrittää olla kukaan muu, eikä hänenkään, Lund kertoi lehdelle.

– Parasta on, että kun tapasimme, Jussi ei tiennyt ollenkaan, mitä teen työkseni. Enkä minäkään viitsinyt sitä hänelle heti kertoa. Kun minulla oli näytös teatterissa, sanoin vain meneväni iltavuoroon, Lund totesi nauraen.

Maria Lund kertoi uudesta suhteestaan helmikuussa.

Maria Lund on tehnyt jo pitkän uran laulajana ja teatterinäyttelijänä. Hän on tähdittänyt muun muassa musikaaleja Viulunsoittaja katolla, Päiväni murmelina sekä Perjantai on pahin. Lisäksi Lund on nähty myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa vuonna 2008, jolloin hän voitti kilpailun parinsa Mikko Ahdin kanssa.