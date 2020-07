Helsingissä pääsee pitkästä aikaa ulkomaalaisen yhtyeen ulkoilmakeikalle – tanskalainen hardrocksuuruus D-A-D saapuu Suomeen syyskuussa

Tanskan kovimpiin hardrockbändeihin lukeutuva D-A-D saapuu Helsingin Suvilahteen 4. syyskuuta 2020.

Alun perin Disneyland After Dark -nimellä esiintynyt, vuonna 1982 perustettu hardrockyhtye D-A-D on yksi Tanskan suurimpia rock-nimiä. Nimensä rockin historiaan vakiinnuttanut D-A-D on nauttinut yleisön suosiosta jo lähes 40 vuoden ajan.

Viime aikoina harvakseltaan albumeita julkaissut bändi palkitsi faninsa kahdeksan vuoden odotuksen jälkeen julkaisemalla A Prayer for the Loud albumin toukokuussa 2019.

D-A-D:n ja illan lämppärinä soittavan Melrosen keikan toteuttavat Suvilahden kulttuurikeskuksessa tapahtumakeskusta ja ravintolaa pyörittävä Suvilahti TBA ja Live Nation Finland.

Tapahtuman turvallisuus

Tapahtuma toteutetaan seisomakatsomona, ja tapahtuma-alue alueen pinta-ala ja suunnittelu mahdollistavat reilujen turvavälien ylläpitämisen. Yleisöä muistutetaan turvallisuusväleistä paikan päällä ja heitä pyydetään noudattamaan käsi- ja yskimishygieniaohjeistuksia. Tapahtumaan ei voi saapua koronavirusoireisena tai muuten sairaana. Viranomaisohjeistuksen mukaan riskiryhmiin kuuluvia suositellaan välttämään yleisötapahtumia. Tarkemmat tiedot käytännön järjestelyistä löytyvät ennen tapahtumaa osoitteesta livenation.fi.

Konsertti

Pe 4.9.2020 Suvilahti, Helsinki

Portit: kello 18:00

Ikäraja K-18

Liput tulevat myyntiin pe 31.7.2020 kello 10:00.

Liput palvelumaksuineen alkaen 39,50 euroa Ticketmasterista ja Tiketistä.