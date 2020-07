Elias Kaskinen jätti yhtyeensä ja ryhtyi soolouralle – päätös tuli bändikavereille sokkina: ”Vaikea ja surullinen hetki”

Laulaja-lauluntekijä Elias Kaskinen joutui painavan valinnan eteen seuratessaan unelmaansa.

Muusikko Elias Kaskinen, 29, on pysytellyt poissa parrasvaloista parin viime vuoden ajan. Elias Kaskinen & Päivän Sankarit -yhtyeen keulahahmo palasi huhtikuussa julkisuuteen – kaikkien yllätykseksi sooloartistina.

Nyt laulaja-lauluntekijä Kaskinen on julkaissut toisen, Beibe-nimisen singlensä. Hän on jättänyt bändinsä taakseen ja aloittanut alusta. Siinä on riittänyt sulateltavaa.

– Vajaan parin vuoden ajan olen joutunut pitämään kaiken salassa, ja nyt saan vihdoin kertoa tästä. Sooloartistina ulostulo jännitti todella paljon, 28-vuotias Kaskinen kuvailee innokkaana.

Artisti perusti Elias Kaskinen & Päivän Sankarit -yhtyeen 17-vuotiaana, ja bändi keikkaili aktiivisesti vuosien ajan, kunnes jäi tauolle 2018 joulukuussa. Päätös oman bändin hylkäämisestä ei ollut helppo. Kaskinen oli jo pitkään kaivannut muutosta, biisien kirjoittaminen yhtyeen riveissä ei enää tuntunut samalta. Kesällä 2018 hän teki valintansa.

– Muistan kirkkaasti sen hetken, kun olin menossa nukkumaan ja sain oivalluksen, että minun täytyy jatkaa yksin. Tietynlainen palo oli poissa, ja ajattelin, että nyt on pakko räjäyttää koko homma ja alkaa rakentamaan alusta, Kaskinen kertoo päätöksestään.

Levy-yhtiö seisoi Kaskisen päätöksen tukena, mutta vaikein oli vielä edessä. Kaskinen myöntää, että päätöksestä kertominen oli raastava tilanne koko yhtyeelle.

– Istuimme bändikavereiden kanssa studiolla, ja kerroin päätöksestäni lopettaa bändi. Se oli surullinen ja vaikea hetki. Olemme kuitenkin nykyään hyvissä väleissä, eikä meidän välille mielestäni ole jäänyt minkäänlaista kitkaa. Muutokset kuuluvat elämään, ja he olivat ymmärtäväisiä, Kaskinen lausuu.

Elias Kaskinen pitää soolouransa tavoitteet korkealla.

Sooloprojektia työstettiin kaikessa hiljaisuudessa parin vuoden ajan. Vaikka odottaminen vaati kärsivällisyyttä, ei Kaskisen mukaan kiirehtiminen olisi kannattanut. Hän sai rauhassa valmistua tulevaan ja rakentaa omaa suuntaansa sooloartistina.

– Koin olevani valmis. Biisejä on valmiina, ja minulla on selvä suunta tulevalle, hän hymyilee.

Tällä hetkellä miehen katse on tulevassa. Nahkatakkiin pukeutunut vaaleahiuksinen komistus ryhtyy kertomaan uudesta singlestään. Perjantaina julkaistu Beibe-kappale kertoo hänen mukaansa tilanteesta, jossa suhteen toinen osapuoli ei osaa päättää ollaanko kimpassa vai ei, toisin sanoen roikuttaa löysässä hirressä. Aihe on artistille varsin henkilökohtainen.

– Tarina kumpuaa omasta elämästäni, eli tunne on tuttu. Olisi turha edes yrittää kirjoittaa sellaisesta aiheesta biisiä, mikä ei itsessäni herättäisi voimakasta tunnetta, Kaskinen kuvaa.

– Yritin kirjoittaa sen turhautumisen, mutta toisaalta sen voimaantuneen fiiliksen, että nyt tämä loppuu. Eli on tehtävä päätös: ei enää koeajoa, vaan joko jatketaan täysillä tai ei ollenkaan, hän selvittää.

Elias Kaskinen tuuletti Tähdet, tähdet -kisan voittoa.

Uutuussingle on hänen mukaansa kolahtanut kuulijoihin. Kaskinen on yllättynyt, miten voimakkaasti ihmiset ovat samaistuneet kappaleeseen.

– Moni tietää tilanteen, kun Tinderissä on loputon virta potentiaalisia kumppaneita ja on vaikea tehdä päätös, että tähän minä jään.

Sen enempää Kaskinen ei halua tarinaa avata, vaan pysyy vaitonaisena suhdeasioistaan. Kaskinen on ollut usein otsikoissa romanssihuhuista, mistä hän on ollut turhautunut. Hänellä on tiukat rajat, mitä tulee julkisuuteen.

– Elän hyvin vahvasti, ja voin sanoa, että olen ollut rakastunut. Työni on kuitenkin hyvin julkista, niin sen tietyn osan elämästäni haluan pitää yksityisenä, Kaskinen perustelee.

Elias Kaskinen kirjoittaa paitsi omia kappaleita, hän myös tehnyt biisejä muun muassa Suvi Teräsniskalle, Kaija Koolle ja Anna Abreulle. Lohjalaissyntyinen muusikko ryhtyi kirjoittamaan biisejä kitaralla säestäen jo 14-vuotiaana.

– Minulla on aina ollut tarve kertoa tarinoita. Jo lapsesta asti olen kantanut harteillani show-miehen viittaa, nautin esiintyä, Kaskinen hymyilee.

Esillä hän on ollut myös televisiossa. Kaskinen muun muassa hurmasi kansan ja voitti Tähdet, tähdet -ohjelman vuonna 2017. Viime vuonna Kaskinen isännöi Alasti-klubia, joka voitti Kultaisen Venlan.

– Parikymppisenä aloin vetämään samanlaista klubia Helsingin baarien nurkissa. Buukkasin artistit, roudasin tuolit ja tein 17 haastattelua eri kapakoissa. Sitten yksi päivä Maikkari otti yhteyttä ja räätälöimme siitä tv-ohjelman, Kaskinen kertoo.

Tällä hetkellä Kaskinen työstää hiljalleen tulevaa debyyttialbumiaan. Hän odottaa kuumeisesti pääsevänsä keikoille, mutta ensin hän haluaa saada tarpeeksi biisejä kasaan.

– Vasta keikoilla se nähdään, tuleeko jengi ylipäätään paikalle ja miten he fiilistelevät musiikkiani, Kaskinen toteaa.

Elias Kaskinen sai Tähdet, tähdet -ohjelmassa tuomareilta kiitosta kisan aikana heittäytymisestään.

Laulaja suhtautuu kunnianhimoisesti soolouraansa. Vaikka Kaskisella on pitkä tausta muusikkona, on hän nyt täysin uuden edessä. Paine menestyä on luonnollisesti suuri.

– Artistina olemisesta voi tehdä niin kilpailullista kun itse haluaa. Kilpailla voi niin Spotify-striimeissä, radiosoitoissa, keikkamäärissä kuin Instagramin seuraajissa, mutta vertailu vie ankeaan mielentilaan. Haluan keskittyä puhtaasti omaan juttuuni, Kaskinen linjaa.

Muusikko haaveilee isosti, kuten keikoista Olympiastadionilla ja Hartwall-areenassa.

– Tietysti isoilla areenoilla voi viedä live-esiintymisen aivan erilaiselle tasolle kuin kapakoissa. Suurin unelmani on kuitenkin saada tehdä tätä hommaa, joten olen äärimmäisen kiitollinen, Kaskinen summaa.