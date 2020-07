Me Naiset: Sami Hintsanen on ryypännyt kaksi omakotitaloa – vasta Varpu-vaimon tyttären synkkä kohtalo sai havahtumaan

Sami Hintanen kertoo Me Naiset -lehdelle antamassaan haastattelussa tajunneensa jo varhain, ettei hänen alkoholinkäytöllään ole lainkaan tekemistä hauskanpidon kanssa.

Tänään ilmestyneen Me Naiset -lehden kannessa poseeraavat juontaja Sami Hintsanen sekä hänen puolisonsa Varpu Hintsanen. Lehdelle antamassaan haastattelussa pariskunta muistelee ensikohtaamistaan sekä vastoinkäymisiä, joita he ovat suhteensa aikana kohdanneet.

Yksi näistä vastoinkäymisistä liittyi alkoholiin. Sami kertoo Me Naisille, että siinä missä esimerkiksi Tartu mikkiin -suosikkiohjelmasta tuttu juontaja teki unelmatyötään, alkoi hän viihtyä myös enemmän ravintoloissa. Liiallinen juominen alkoi pian vaikuttaa myös yksityiselämään ja 200 000 tuhannen euron vuosituloista oli jäljellä vain velkaa.

– Raksaäijien kielellä sanotaan, että on ryypännyt omakotitalon verran. Minä olen ryypännyt ainakin kaksi omakotitaloa, yhden firman ja useita ihmissuhteita, hän jatkaa.

Sami Hintsanen on tullut tutuksi muusikkona, näyttelijänä ja juontajana.

Kun Sami ja Varpu alkoivat tapailla toisiaan vuonna 2015, itse alkoholista kieltäytyvä Varpu ei alkuun tiennyt Samin ongelmasta. Kun Varpu alkoi päästä ongelmasta jyvälle, alkoi Sami juoda Vapulta salaa. Jäätyään kiinni Sami sai kaksi vaihtoehtoa: jatkaa juomista tai jatkaa suhdetta. Hän valitsi jälkimmäisen.

Lopullisen sysäyksen juomisen lopettamiselle kertoo saaneensa vuotta myöhemmin, kun Varpun Senja-tyttäreltä löytyi harvinainen syöpä. Kun Varpu oli tyttärensä kanssa osastolla, kertoo Sami Me Naisille juoneensa sillä välin kotonaan puolitoista litraa viinaa.

– Kun aamulla heräsin, ymmärsin, että tämä ei ainakaan auta tässä tilanteessa ketään. Että eikö minulla pitäisi olla jo tässä tarpeeksi monta merkkiä, että nyt on aika lopettaa? Senjan kohtalo oli se viimeinen ja tärkein merkki, tilaisuus ymmärtää mikä elämässä on oikeasti tärkeää, Sami avautuu Me Naisille.

Hintsasten uusioperhettä kohtasi lopulta kesäkuussa 2019 valtava suru, kun Varpun aiemmasta liitosta syntynyt 8-vuotias Senja-tytär menehtyi. Senja oli sairastunut vaikeasti hoidettavaan syöpään syksyllä 2016. Tuolloin Varpu jätti työnsä psykiatrisena sairaanhoitajana ja ryhtyi 5-vuotiaan tyttärensä omaishoitajaksi.

Sami ja Varpu Hintsanen alkoivat seurustella vuonna 2015.

Senjaa hoidettiin pitkään sairaalassa, jossa äiti oli hänen tukenaan. Hintsanen kertoi tuolloin IS:lle, että Varpu meni sairaalaan joka aamu ja palasi iltaisin kotiin. Hintsanen kertoi maaliskuussa 2017 IS:lle, että myös hän hidasti työtahtiaan perheensä tilanteen vuoksi.

– Tällä hetkellä teen aika vähän mitään. Olen niin paljon kuin mahdollista kotona Varpun apuna. Kun perheessä on parhaimmillaan neljä lasta, niin pakko on välillä töissä käydä, mutta hyvin vähän, Hintsanen sanoi.

Alkoholiongelmistaan Sami Hintsanen avautui Ilta-Sanomille viimeksi vuonna 2017. Hän kertoi tuolloin lopettaneensa alkoholinkäytön kokonaan.

– En enää dokaa ollenkaan. Jokainen ihminen tekee omasta historiastaan omat johtopäätöksensä ja toimii niiden mukaisesti, hän totesi tuolloin.

– Lainaan hyvän ystäväni ja kollegani sanoja, ei tarvitse juoda enää, koska join jo. Tämä on jokaisen henkilökohtainen asia. Ei minulla ole mitään sanottavaa kenellekään muulle siitä asiasta, mutta itselleni tämä on paras vaihtoehto.