Päihdeongelmista kärsinyt Lily Allen julisti olleensa vuoden kuivilla – julkaisi dramaattisen ennen ja jälkeen -kuvaparin

Poptähti Lily Allen on kertonut käyttäneensä alkoholia ja huumeita turruttaakseen tuskaansa.

Laulaja Lily Allen on kertonut julkisuudessa avoimesti päihdeongelmistaan. Vuosiin on mahtunut rankkaa juhlimista ja runsasta huumeiden- ja alkoholinkäyttöä. 35-vuotias poptähti kertoo nyt Instagramissa olleensa vuoden raittiina. Hän julkaisi samalla rehellisen ennen ja jälkeen -kuvasarjan.

– Yksi vuosi täysin kuivilla! Olen niin kiitollinen, että olen terve ja onnellinen, Allen kirjoittaa kuvaparin yhteydessä.

Näet kuvan ennen raitistumista klikkaamalla kuvassa näkyvää nuolta

Lily Allen on kertonut käyttäneensä päihteitä turruttaakseen tuskaa, jota oman elämän vaikeudet aiheuttivat. Kuvissa on suuri ero: laulajan karujen elämäntapojen seuraukset näkyivät myös ulospäin, mutta nyt hän poseeraa hymyillen ja ennen kaikkea terveen näköisenä. Tähden fanit riensivät onnittelemaan elämänmuutoksesta.

– Niin ylpeä sinusta!

– Näytät upealta! Oikein hehkut sekä sisäisesti että ulkoisesti.

– Olet upea! Vahvuutesi on ihailtavaa.

Kuvassa Lily Allen vuonna 2009.

Lily Allen singahti poptähdeksi vuonna 2006, kun hänen debyyttialbumiltaan julkaistu single Smile soi kaikkialla. Myös kolme vuotta myöhemmin julkaistu levy menestyi hyvin, mutta Allen oli saanut julkisuudesta tarpeekseen. Laulaja avioitui kesällä 2011 Sam Cooperin kanssa ja sai esikoistyttärensä marraskuussa 2011. Kuopus syntyi pari vuotta myöhemmin.

Vaikka kaikki vaikutti olevan hyvin, kulissit alkoivat säröillä. Allen joutui käyttämään asuntolainansa maksaakseen levytyksen albumille, joka sai ristiriitaisen vastaanoton. Sheezus-levyn kiertueella poppari romahti täysin: Allen käytti huumeita, juhli jatkuvasti, osti palveluita naisprostituoiduilta ja petti toistuvasti aviomiestään.

Laulaja on kertonut ongelmiensa taustalla olleen äkkisuosion myötä tullut kommentointi siitä, millainen Allen oli. Allen kertoi kaunistelematta elämästään omaelämäkerrassaan My Thoughts Exactly. Hän sanoi The Guardianin haastattelussa kirjoittaneensa kirjan ennen kaikkea kahdelle tyttärelleen.

– Jos kuolen huomenna ja he googlaavat minut – tai he asuvat isänsä luona, jolla on eri näkemys tapahtumista – haluan, että on olemassa myös minun puoleni tapahtumista. Minun tarinani, minun näkökulmani. Enkä tarkoita sanoa, että minun näkemykseni tai Samin näkemys on oikea. Tämä on vain, miltä minusta tuntui silloin, Allen kuvaili.

Laulaja on selättänyt vaikeat vuodet.

Allen kertoi myös kärsineensä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, eikä tilannetta auttanut se, että laulaja oli kärsinyt vain hieman ennen esikoistytärtään keskenmenon, jota hän edelleen suri. George-vauva kuoli synnytyksessä kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

– Mikään ei vaikuttanut tavoittavan minua tai tyydyttävän minua. Muistan heränneeni yhtenä aamuna noina synkkinä päivinä ja ajatelleeni, että ehkä minun pitäisi käyttää heroiinia, koska mikään muu ei tuntunut toimivan, Allen kuvaili.

Allen päätti tilata prostituoidun luoksensa. Useiden irtosuhteiden jälkeen Allenin ja Cooperin avioliitto päättyi eroon vuonna 2015.

Vaikeiden vuosien jälkeen Allen vaikuttaa kuitenkin päässeen takaisin jaloilleen.