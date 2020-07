Näyttelijätähti tarjoaa 5 000 dollaria kadonneen pehmolelun löytäjälle – taustalla sydäntä riipaiseva tarina

Ryan Reynolds riensi varkauden uhriksi joutuneen naisen avuksi.

Näyttelijä Ryan Reynolds on hyvän tahdon eleenä päättänyt auttaa kanadalaisnaista, joka on kadottanut itselleen tärkeän pehmolelun. Kyseessä ei ole mikä tahansa pehmonalle, vaan Mara Sorianon omistaman lelun sisällä on hänen viime vuonna menehtyneen äitinsä äänite.

Ryan Reynolds sanoo Twitter-tilillään tarjoavansa 5 000 dollaria nallen löytäjälle.

– 5 000 dollaria sille, joka palauttaa nallen Maralle. Ei kysymyksiä. Luulen, että me kaikki haluamme tämän nallen löytävän tiensä kotiin, näyttelijä kirjoittaa.

Nainen oli teetättänyt nallen sen jälkeen, kun hänen äitinsä menehtyi syöpään 53-vuotiaana viime vuonna. Äänitteellä kuuluvat äidin sanat: ”Rakastan sinua, olen ylpeä sinusta, olen aina kanssasi”.

– Se on ainut muisto äitini äänestä, millainen se oli vielä ennen sairautta, Soriano kertoi murtuneena kanadalaismedia CBC:lle.

Soriano kertoo, että nalle varastettiin häneltä muuton yhteydessä perjantaina. Hän oli hetkeksi jättänyt kadulle kassin, jossa oli pehmolelun lisäksi muitakin arvokkaita tavaroita, kuten henkilöllisyystodistus, passi ja iPad.

– Haluan vain löytää nalleni. Se on ainut asia, josta välitän, Soriano kommentoi.

Myös Vancouverin poliisi twiittasi pehmolelun löytämisestä.

– Oletko nähnyt tätä nallea? Se varastettiin repusta perjantaina, ja sillä on tärkeä arvo omistajalleen. Ota yhteyttä, jos näet tämän, poliisi kirjoitti.

Myös muut julkkikset ovat kantaneet kortensa kekoon pehmolelun löytämiseksi. Muun muassa näyttelijät Dan Levy ja Zach Braff julkaisivat Twitterissä nallen etsintäkuulutuksen.

Näyttelijä Ryan Reynolds on kotoisin Vancouverista. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän huomioi kotikaupunkinsa asukkaita.

Näyttelijäkuuluisuus muisteli lämmöllä omia kouluvuosiaan, joten hän halusi ilahduttaa tuoreita valmistuneita. Reynolds julkaisi toukokuussa Youtube-kanavallaan entisen koulunsa Kitsilanon valmistuville oppilaille omistetun videon. Koronaviruksen vuoksi koulu ei voinut järjestää perinteisiä valmistujaisia, joten Reynolds halusi yllättää oppilaat varmasti hyvin mieluisalla lahjalla.

– Jokainen valmistuva oppilas saa ison pizzan minun piikkiini, Reynolds lupasi videolla.

Pizzan sai hakea koulun lähellä sijaitsevasta Nat’s New York Pizzeria -nimisestä ravintolasta, joka oli Reynoldsin kantapaikka.

– Aah, kaipaan sitä paikkaa edelleen, Reynolds nauroi.