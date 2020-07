Riverdale-tähden mies jätti yllättäen erohakemuksen 6 kuukauden avioliiton jälkeen – vaimo odottaa parin yhteistä vauvaa

Michael Kopech ja Vanessa Morgan eroavat vain kuuden kuukauden avioliiton jälkeen. Morgan odottaa parhaillaan pari yhteistä lasta.

Chicago White Soxissa pelaava baseball-tähti Michael Kopech ja näyttelijä Vanessa Morgan eroavat kuuden kuukauden avioliiton jälkeen, uutisoivat People ja E Online.

Peoplen tietojen mukaan 24-vuotias Kopech on jättänyt avioerohakemuksen Yhdysvalloissa Texasissa 19. päivä kesäkuuta.

Erikoisen tilanteesta tekee se, että Morgan on raskaana ja ex-parin esikoisen on määrä syntyä tammikuussa. Morganin edustaja vahvisti Peoplelle, että lapsi on Kopechin, mutta kieltäytyi kommentoimasta avioeroasiaa.

Avioerouutinen tuli julki vain muutama päivä sen jälkeen, kun 28-vuotias Morgan kertoi raskaudestaan sosiaalisessa mediassa.

Perjantaina Riverdale-sarjasta tunnettu näyttelijä jakoi kuvia ja videoita juhlista, joissa hän paljasti tulevan lapsen olevan poika. Kopechia ei näkynyt juhlista jaetuissa kuvissa lainkaan.

– Olen onneni kukkuloilla saadessani ilmoittaa, että tammikuussa toivotan poikavauvani tervetulleeksi tähän maailmaan. Tämä pikkumies on jo nyt tuonut minulle niin paljon onnea ja tunnen, että minulla on suurempi tarkoitus. En malta odottaa, että saan tavata sinut, Morgan kirjoitti kuvasarjan ohessa.

Morgan ei mainitse sanallakaan Kopechia, vaikka hehkuttaa olevansa onnellinen, että hänestä tulee äiti.

– Olen niin onnellinen. En malta odottaa, että saan omistaa jokaisen päiväni sille, että olen paras mahdollinen äiti.

Kopech ja Morgan menivät naimisiin tammikuussa. Häitä juhlittiin Floridassa.

– Tänään vannoin parhaalle ystävälleni ja rakastetulleni elämänmittaista rakkautta. Päivän vietimme läheistemme kanssa huoneessa, joka oli täynnä mittaamatonta rakkautta. En malta odottaa, että saan viettää loppuelämäni hänen kanssaan, Morgan kertoi E Onlinelle tuoreeltaan häiden jälkeen.

Morgan paljasti tuolloin lehdelle, että pari alkoi seurustella kesällä 2018. He tapasivat sosiaalisessa mediassa.

– Jos sosiaalista mediaa ei olisi, emme olisi koskaan tutustuneet toisiimme, Morgan vitsaili lehdelle tuolloin.

Vanessa Morgan tunnetaan Antoinette Topazin roolista Riverdale-sarjassa.