Sosiaalinen media täyttyi lumoavista mustavalkoisista kuvista: suomalaiset julkkisnaiset ottivat osaa haasteeseen – tästä siinä on kyse

Sosiaalisessa mediassa kiertää kuvia tärkeän asian puolesta.

Mikäli on avannut Instagramin, ei ole voinut olla törmäämättä lukuisiin naisten lisäämiin mustavalkoisiin kuviin. Sosiaalinen media on suorastaan tulvinut upeita mustavalkoisia otoksia tekstin kera. Mistä oikein on kysymys?

Kyseessä on Women Supporting Women (suom. naiset tukevat naisia) -niminen tempaus, jossa naiset haastavat toisiaan lisäämään itsestään mustavalkoisen kuvan. Aihetunnisteina on käytetty muun muassa ”women supporting women”, ”black and white challenge” sekä "challenge accepted". Tarkoituksena on korostaa naisten voimaantumista ja kannustavaa yhteishenkeä.

Julkkisnaiset ympäri maailmaa ovat ottaneet haasteeseen osaa. Myös suomalaiset ovat villiintyneet tempauksesta. Yksi heistä on ex-missi Sara Sieppi, joka mustavalkoisen kuvansa yhteydessä ylistää toisia naisia kauniisti.

– Jokaisen naisen menestyksen pitäisi olla inspiraationa toisille. Olemme vahvimmillamme, kun kannustamme toisiamme, Sieppi kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Myös hyvinvointialan yrittäjä Martina Aitolehti julkaisi itsestään viehättävän kuvan mustavalkoisena.

– Joka kerta, kun nainen puolustaa itseään, hän puolustaa samalla kaikkia naisia! hän sanoo kuvatekstissä.

Lisäksi haasteeseen ovat ottaneet osaa tähän mennessä muun muassa entinen malli ja kosmetiikkayrittäjä Anne Kukkohovi, radiojuontaja Jenni Alexandrova ja ex-missi Sara Chafak.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään voimaantumisesta ja toisten kannustamisesta. Haasteen alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta osa on huomauttanut, että alun perin tarkoituksena oli nostaa esiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten lisääntyneet murhat Turkissa. Turkissa murhatuista naisista julkaistaan usein mustavalkoinen kuva mediassa. Haasteen kerrotaan saaneen sytykkeen siitä, kun ex-poikaystävä murhasi 27-vuotiaan turkkilaisopiskelija Pinar Gültekinin.

Naisten oikeudet ovat Turkissa usein uutisagendalla, ja presidentti Recep Tayyip Erdogania on arvosteltu siitä, että hänen hallituksensa ei ota riittävän vakavasti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– Alkuperäisen haasteen tarkoituksena on kunnioittaa Turkissa murhattujen naisten muistoa. Tietenkään naisten voimaantumisessa ei ole mitään väärää, mutta monet eivät tiedä alkuperäistä tarkoitusta ja näkevät tämän vain yhtenä trendinä, johon hypätä mukaan, eräs kritisoi Twitterissä.

Myös juontajakonkari Maria Veitola huomautti haasteen alkuperästä. Hän ei aluksi ollut tietoinen, mistä haaste sai alkunsa, minkä takia hän joutui jälkikäteen täydentämään päivitystään.

– Tämän haasteen alkuperäinen tarkoitus on postata kuva itsestä ja tehdä näkyväksi se, että sukupuolittuneen lähisuhdeväkivallan uhriksi voi päätyä kuka vain turkkilaisista naisista, ja miksei myös kuka vain meistä. Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Ja kaikki joita hävettää, ettette tienneet haasteen alkuperää, ei hätää. Ei kaikkea voi tietää. Minäkään en tiennyt. Mutta nyt tiedän. Koko ajan opitaan! Veitola kirjoittaa.

Naisten lisäksi näyttelijä Aku Hirviniemi päätti ottaa osaa haasteeseen Marja Tyrni -hahmona.

– Challenge äccepted, Hirviniemi heittää.

Kuva keräsi runsaasti kommentteja.

– Tää on ensimmäinen kuva, joka voimaannuttaa! Krista Kosonen kommentoi.

– Haasteessahan on kyse naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Aihe on todella vakava ja koskettaa monia naisia ja perheitä, joten tällaisen jutun heittäminen vitsiksi on vähintäänkin mautonta, eräs seuraajista sivaltaa.