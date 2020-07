Miksi Vain elämää -ohjelmassa on aina miehiä enemmän kuin naisia? Näin Nelonen vastaa

Vain elämää -sarjan jokaisella tuotantokaudella on nähty artistikokoonpano, jossa miestähdet ovat olleet yliedustettuina.

Vain elämää -suosikkisarja palaa ruutuihin jälleen lokakuussa 11. tuotantokauden voimin. Mukana nähdään tuttuun tapaan liuta Suomen eturivin artisteja.

Tulevalla kaudella Hirvensalmen Satulinnassa esiintyvät Ressu Redford, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Mariska, Vesku Jokinen, Jannika B, Stig sekä Reino Nordin.

Suosikkisarjan historian jokaisella tuotantokaudella artistien sukupuolijakauma on ollut miesvoittoinen. Myös tällä kaudella Satulinnan pöydän ääressä istuu miehiä peräti kaksi enemmän kuin naisia.

Mistä se johtuu?

Nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö Meira Norosen mukaan ohjelman castingissa ei mietitä sukupuolijakaumaa, kunhan kasassa ei ole pelkästään miehistä tai naisista koostuvaa artistikattausta.

– Sitä emme tekisi, ellei siihen olisi jokin erityinen syy, kuten teemakausi. Muuten sukupuoli ei ole määrittävä tekijä, Noronen vakuuttaa.

Hän kertoo, että ohjelman casting tehdään aina yhteistyössä kanavan ja tuotantoyhtiön kanssa.

– Aina kun näitä comboja koostetaan, se on monimutkainen yhtälö siinä mielessä, että tilanteeseen vaikuttavat artistien omat aikataulut ja suunnitelmat ylipäänsä. Kuvaukset vaativat pitkän ajan ja niiden jälkeenkin on juttuja, joihin toivomme artistien sitoutuvan, esimerkiksi pressipäiviä.

– Palapeli muotoutuu sitä kautta, että mukaan saadaan riittävän monipuolinen artistikattaus. Toivomme, että henkilöt on keskenään erilaisia persoonia ja musiikkityylejä olisi kirjavasti.

Vain elämää -sarjan 10. kaudella nähtiin jo kerran aiemmin ohjelmassa esiintyneitä tähtiä.

Noronen ei näe syytä, miksei sukupuolijakauma voisi olla tulevilla kausilla toisin päin.

– Ei ole mitään syytä, miksei jakauma voisi olla erilainen, jos aikataulut ja asiat natsaavat sitä kautta, että saadaan monipuolinen ja keskenään erilainen porukka kasaan.

Ohjelman 11. kauden kauden artistit valittiin samoin perustein, kuten aiempinakin vuosina: Norosen mukaan Satulinnaan kokoontuu tämän hetken paras mahdollinen artistikattaus.

– Tänäkin vuonna porukka koostettiin pala kerrallaan. Olen tosi tyytyväinen ja iloinen tästä porukasta.

– On hyvin yllättäviä juttuja tulossa, koska esimerkiksi Arja Koriseva ja Vesku Jokinen sijoittuvat janalle hyvin eri ääripäihin. Mutta usein paikan päällä käykin niin, että ne, jotka edustaa erityyppisiä asioita saattaakin löytää yhteisen sävelen pöydässä. Ne on aina niitä hienoja hetkiä.

Kuudes kausi kuvattiin Espanjassa sijaitsevalla Aurinkorannikolla Mondan linnassa.

Vain elämää -suosikkisarjan ensimmäinen tuotantokausi nähtiin Nelosella lokakuussa 2012. Sittemmin sarjaa on tehty jo 11. tuotantokauden verran. Kahta Espanjassa kuvattua kautta lukuun ottamatta ohjelman kuvauspaikkana on toiminut Hirvensalmen Satulinna.

Ohjelma kutsuu aina Suomen eturivin artisteja viettämään viikon yhdessä ja versioimaan toistensa kappaleita. Vain elämää -suosikkisarjasta on tehty myös kaksi All stars -kautta, joissa mukana on ollut jo kertaalleen ohjelmassa nähtyjä artisteja.

Katso alta, millaiset artistikokoonpanot edellisillä Vain elämää -kausilla ollaan nähty:

Kausi 1: Jari Sillanpää, Cheek, Jonne Aaron, Neumann

Katri Helena, Kaija Koo, Erin

Kausi 2: Ilkka Alanko, Jukka Poika, Juha Tapio, Pauli Hanhiniemi

Anna Abreu, Laura Närhi, Maarit Hurmerinta

Kausi 3: Vesa-Matti Loiri, Elastinen, Samuli Edelmann, Toni Wirtanen

Jenni Vartiainen, Paula Vesala, Paula Koivuniemi

Kausi 4: Antti Tuisku, Anssi Kela, VilleGalle, Pave Maijanen

Virve Rosti, Maija Vilkkumaa, Sanni

Kausi 5: Hector, Lauri Tähkä, Mikael Gabriel, Mikko Kuustonen

Suvi Teräsniska, Anna Puu, Chisu

Kausi 6: Nikke Ankara, Robin, Olli Lindholm, Samu Haber

Laura Voutilainen, Irina, Petra

Kausi 7: Toni Wirtanen, Jari Sillanpää, Cheek, Juha Tapio

Jenni Vartiainen, Sanni, Kaija Koo

Kausi 8: Danny, Arttu Wiskari, Kasmir, Aki Tykki

Terhi Kokkonen, Mira Luoti, Sani

Kausi 9: Pepe Willberg, Pyhimys, Tuure Kilpeläinen, Lauri Ylönen

Evelina, Anne Mattila, Ellinoora

Kausi 10: Antti Tuisku, Elastinen, Lauri Tähkä, VilleGalle, Samu Haber

Erin, Maija Vilkkumaa, Vesala

Vain elämää 11. tuotantokausi käynnistyy lokakuussa Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Juttua muokattu 28.7. 19:27