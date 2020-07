Paula Noronen kertoo podcastissa kiusallisesta tilanteesta puhallusratsiassa: ”Paniikki alkoi olla sitä luokkaa...”

Paula Norosen mökkimatka sai varsin erikoisen käänteen.

Kirjailija ja tv-kasvo Paula Noronen kertoo Storytelissä julkaistussa Pelastuspartio Noronen & Vuorinen -podcastissa joutuneensa aikoinaan poliisin puhallusratsiaan palattuaan mökiltä 7-vuotiaan lapsensa ja tämän saman ikäisen ystävän kanssa.

– Avasin ikkunan rennoin mielin ja ajattelin, että onpas kiva, että lapset näkevät tämmöistä, Noronen sanoo Juha Vuoriselle podcast-jaksossa.

Kirjailija ei ollut nauttinut mökillä lainkaan alkoholia, mutta poliisin mittari oli eri mieltä. Poliisi sanoi Noroselle, että mittari valitettavasti värähti. Norosen mukaan se ei voinut mitenkään olla mahdollista.

– Paniikki alkoi olla sitä luokkaa, että ihan aidosti on kohta paskat housuissa, Noronen muistelee.

– Sanoin, että anteeksi, alan nyt ihan oikeasti mennä paniikkiin, en ole juonut pisaraakaan, en edes alkoholitonta olutta, en mitään, hän toisteli poliisille hädissään.

Poliisi tarkasteli hetken Norosen auton tuulilasia, jonka puhtaasta pinnasta löytyi selitys mittarin värähtämiselle. Noroselta kysyttiin, onko hän hiljattain pessyt auton ikkunaa. Vastaus oli myöntävä, sillä Noronen oli juuri mökkitiellä pessyt tuulilasin tuulilasinpesunesteellä.

– Poliisi sanoi, että tämä selittää asian, koska nämä mittarit ovat niin herkkiä, ja niissä pesuaineissa on alkoholia, että se höyry tulee sieltä. Hän siis uskoi minua, ja me jatkettiin matkaa. Ei siis onneksi tapahtunut mitään, Noronen päättää kertomansa.

Paula Noronen julkaisi hiljattain ensimmäisen aikuisille suunnatun kirjansa.

Lukuisia lastenromaaneja kirjoittanut Noronen julkaisi hiljattain ensimmäisen aikuisille suunnatun romaaninsa Tarja Kulho - Räkkärimarketin kassa. Se perustuu fiktiiviseen Tarja Kulho -hahmoon, jonka Noronen kehitti 1990-luvun lopulla radiota varten. Kulho jakeli elämänviisauksiaan Radiomafian ohjelmassa, joka lopetettiin 2000-luvun alussa.

Noronen on kirjoittanut muun muassa suositun Supermarsu-kirjasarjan, josta on tehty myös elokuva. Elokuva oli vuoden 2018 katsotuin lastenelokuva ja yksi koko vuoden katsotuimpia kotimaisia elokuvia. Lisäksi Noronen on nähty Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman panelistina vuodesta 2015 alkaen.