Tom Hanks ja Rita Wilson saivat Kreikan kansalaisuuden – uutinen selvisi maan pääministerin julkaisemasta Instagram-kuvasta

Tom Hanks ja Rita Wilson poseeraavat Kreikan pääministerin julkaisemassa kuvassa uudet passit käsissään.

Näyttelijät Tom Hanks ja Rita Wilson ovat saaneet Kreikan kansalaisuuden. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis vahvisti asian julkaisemalla Instagramissa kuvan, jossa näyttelijät juhlivat uutta kansalaisuuttaan. Mirrorin mukaan pari lomailee Kreikassa ahkerasti. Nyt Hanks ja vaimo Wilson poseeraavat pääministerin kanssa uudet passit kourassa. Kuvassa on mukana myös pääministerin vaimo Mareva Grabowski. Hanks ja Wilson hymyilevät kuvassa yllään rennot kesäasut.

– Rita Wilson ja Tom Hanks ovat nyt ylpeitä Kreikan kansalaisia! Mitsotakis kirjoittaa Instagram-kuvansa kuvatekstissä.

Tekstin perään pääministeri on lisännyt Kreikan lipun ja peukaloa näyttävän hymiön.

Tom Hanks ja Rita Wilson ovat olleet naimisissa 32 vuotta.

Hanks vietti hiljattain 64-vuotissyntymäpäiväänsä Paroksen saarella Kreikassa.

63-vuotiaalle Wilsonille selvisi vuonna 2012, että hänellä on kreikkalaisia juuria. Wilsonin äiti on syntynyt Albaniassa, lähellä Kreikan rajaa. Mirror kirjoittaa, että perheellä on Kreikassa kaksi asuntoa. He ostivat Antiparoksen saarella sijaitsevan tonttinsa vuonna 2004, ja rakensivat sinne oman hulppean kivihuvilan. Vuonna 2018 pari osti toisen kodin Patmoksen saarelta.

Mirrorin mukaan Kreikka on myöntänyt kansalaisuuden myös perheen lapsille Colinille, Elizabethille, Chetille ja Trumanille. Tom Hanks ja Rita Wilson ovat olleet naimisissa vuodesta 1988 asti.