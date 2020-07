Kim Kardashian ja mielenterveytensä kanssa kamppaileva Kanye West tapasivat ensimmäistä kertaa viikkoihin – tunteikas kohtaaminen sai vaimon itkemään valtoimenaan

Räppäri Kanye West tapasi vaimonsa Kim Kardashianin ensimmäistä kertaa erikoisen tapahtumasarjan jälkeen.

Räppäri Kanye West, 43, ja Kim Kardashian, 39, tapasivat ensimmäistä kertaa viime viikkojen tapahtumien jälkeen.

Muun muassa Daily Mail, People ja TMZ uutisoivat kohtaamisesta, jonka aikana Kardashianin nähtiin kyynelehtivän autossa Kanyen vierellä.

Sisäpiirin lähde kertoi People-lehdelle, että heti Kardashianin saavuttua tilalle, jonka West ja Kardashian omistavat Wyomingin Codyssa, aviopari vetäytyi yhdessä keskustelemaan autoon.

– Kim itki hysteerisesti. Kim ei ole nähnyt Kanyeta viikkoihin, lähde kertoi Peoplelle.

Lähteen mukaan Kim Kardashian on hyvin uupunut.

Sisäpiiritietojen mukaan Kanye Westillä on käynnissä maaninen vaihe.

– Kanye on loukannut häntä. Hän on yrittänyt tavoittaa Kanyeta lukuisia kertoja, mutta hän vain välttelee yhteydenottoja. Tilanne on hyvin paha.

Lähteen mukaan Kardashian lensi Codyyn keskustelemaan Westin kanssa.

– Hän ei halua tulla vältellyksi enää, lähde kertoi.

Amerikkalaismedioissa uutisoitiin maanantaina, että Yhdysvaltain presidentiksi hamuava West kävi sairaalassa Wyomingin Codyssa lauantaina.

West kävi sairaalassa pyydettyään julkisesti anteeksi vaimoltaan.

West julkaisi anteeksipyyntöviestin miljoonille seuraajilleen Twitterissä.

– Haluaisin pyytää anteeksi vaimoltani Kimiltä, sillä hän joutui julkisuuteen asiasta, joka oli yksityinen. En suojellut häntä, kuten hän on suojellut minua, West kirjoitti päivityksessään.

– Kim, haluan sanoa, että tiedän satuttaneeni sinua. Pyydän, anna anteeksi. Kiitos, että olet aina tukenani.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla Westillä on ollut takanaan vaiherikkaita viikkoja, sillä hänen on väitetty käyvän läpi maanista vaihetta. West on kertonut julkisuuteen perheensä yksityisasioita, mikä on lehtitietojen mukaan ajanut superparin liiton kriisiin.

West muun muassa esiintyi hetki sitten Etelä-Carolinassa ensimmäisessä vaalitilaisuudessaan, jossa hän julisti itkuisena harkinneensa vaimonsa Kimin kanssa parin ensimmäisen lapsen North Westin abortointia.

– Minä melkein tapoin tyttäreni, West huusi vaalitilaisuudessa itkuisena.

– Vaikka vaimoni eroaisi minusta tämän puheen jälkeen, hän toi Northin tähän maailmaan jopa silloin, kun minä en halunnut.

Poikkeuksellisessa kampanjatilaisuudessa räppäri otti puheeksi muun muassa abortit.

Amerikkalaismedioissa uutisoitiin, että Kim Kardashian oli räppärin puheista raivoissaan.

Tämän lisäksi West julkaisi sarjan erikoisia twiittejä vain päivä huolta herättäneen vaalikampanjatilaisuutensa jälkeen.

Kim Kardashianin on ollut huolissaan Kanyen mielenterveyden tilasta.

Yhdessä sittemmin jo poistetussa twiitissä West väitti vaimonsa Kim Kardashianin yrittäneen vangita hänet.

– Kim yritti lentää Wyomingiin lääkärin kanssa vangitakseen minut, niin kuin elokuvassa Get Out, koska itkin tyttäreni elämän pelastamisesta eilen, West twiittasi.

Kim Kardashianilla ja Kanye Westillä on neljä yhteistä lasta: North, 7, Saint, 4, Chicago, 2, ja Psalm, 1.