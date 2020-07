Maailman identtisimmät kaksoset jakavat saman miehen ja sängyn – nyt he haluavat tulla raskaaksi samaan aikaan, jotta voivat kokea äitiyden yhdessä

Anna ja Lucy DeCinque vierailivat This Morning -ohjelmassa Britanniassa.

Identtiset kaksoset Anna ja Lucy DeCinque haluavat tehdä kaiken yhdessä ja samalla tavalla.

Australialaiset Anna ja Lucy DeCinque ovat jälleen nousseet otsikoihin vierailtuaan Britannian This Morning -ohjelmassa.

”Maailman identtisimmiksi kaksosiksi” kutsutut 35-vuotiaat Anna ja Lucy tekevät kaiken yhdessä ja jakavat jopa saman sängyn saman miehen kanssa. Putkimiehenä ja sähkömiehenä työskentelevä Ben Byrne ja kaksostytöt tapasivat toisensa alun perin Facebookissa vuonna 2012.

Kaksoset toivovat tulevansa raskaaksi samaan aikaa, jotta voivat kokea äitiyden yhtäaikaisesti.

– Me haluamme kokea raskauden yhdessä, me haluamme tehdä kaiken yhdessä, kasvaa vanhoiksi yhdessä, kuolla yhdessä, Lucy sanoi This Morning -ohjemassa.

– Se saattaa olla pakkomielteistä, mutta haluamme tätä elämältämme.

Anna ja Lucy ymmärtävät, ettei raskaaksi tuleminen samaan aikaan ole itsestäänselvyys.

– Voi olla, että joudumme turvautumaan koeputkihedelmöitykseen.

Kaksoset ovat tietoisia siitä, että lapset saattavat olla eri sukupuolta.

– Kunhan he vain olisivat terveitä ja onnellisia

Aikaisemmin kaksosilla oli molemmilla omat poikaystävät.

– He eivät ymmärtäneet meidän välistä sidettämme. Nyt olemme paljon onnellisempia, kun jaamme Benin.

Ben saa kaksosilta kehuja myös siitä, että hän ei sekoita Annaa ja Lucya toisiinsa.

– Hän osasi erottaa meidät toisistamme jo ensimmäisestä päivästä lähtien, kertoo Lucy.

Ben on Lucyn ja Annan mukaa kohdellut heitä molempia todella hyvin.

– Ben kohtelee meitä tasa-arvoisesti. Meidän välillämme ei ole minkäänlaista mustasukkaisuutta. Hän saa meiltä tuplasti rakkautta ja huomiota.

Anna ja Lucy ovat kertoneet tekevänsä kaiken tismalleen samalla tavalla. Naisten arkirutiinit vaativat tarkkuutta. Jokainen suupala punnitaan ja he laskevat tarkkaan jokaisen päivän aikana nautitun kalorin. Painon on pysyttävä samana, jotta he näyttäisivät mahdollisimman samalta.

– Annosten on oltava identtisiä. Mittaamme vesilasillisetkin millilleen. On kuin emme olisi olemassa, jos toinen ei ole vierellä, naiset ovat kertoneet.

Identtiset kaksoset ovat esiintyneet useissa tv-sarjoissa kertomassa eriskummallisesta elämästään. Kaksoset kertoivat vuonna 2017 lääkärin diagnosoineen heidän kärsivän vääristyneestä kehonkuvasta.

Anna ja Lucy ovat käyttäneet satoja tuhansia euroja kauneusleikkauksiin, joiden tarkoitus on saada heidät näyttämään tismalleen samalta. Vaikka he ovat identtisiä kaksosia, Anna ja Lucy ovat esimerkiksi turvautuneet silikonirintoihin saadakseen povensa tismalleen samannäköiseksi ja kokoiseksi.