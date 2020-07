Salkkarit-tähti julkaisi itsestään meikittömän kuvan – pian kommenttikenttään lävähti tyly viesti, joka sai kaunottaren tulistumaan

Salatuista elämistä sekä Miss Helsinki -kilpailusta tutuksi tullut Jasmin Voutilainen julkaisi itsestään Instagramissa meikittömän kuvan, joka poiki eräältä seuraajalta erikoisen kommentin.

Salatuista elämistä tuttu näyttelijä ja sosiaalisen median vaikuttaja Jasmin Voutilainen, 24, julkaisi omalla Instagram-tilillään maanantaina kuvan, jossa poseeraa kameralle ilman meikkiä. Instagramin perusteella kuvan on napannut Voutilaisen poikaystävä, Love Island Suomi -ohjelmasta tuttu Ville Toivonen.

– Ihan Nelli Naturellinä, Voutilainen kirjoitti kuvatekstissään.

Kuvaan kertyi nopeasti tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Pian kommenttien joukkoon ilmestyi myös viesti eräältä Voutilaisen seuraajalta, joka halusi huomauttaa, ettei pelkkä meikittömyys suinkaan tee ihmisestä hänen mielestään luonnollista.

– Hiusväri luonnollinen? Kulmat ihan luonnolliset? Jännä..., kyseinen henkilö kirjoitti kommentissaan.

Voutilainen ei kuitenkaan jäänyt kommentin edessä sanattomaksi, vaan vastasi kipakasti kyseiselle seuraajalle.

– Mulle naturel tarkottaa, et ei oo laittanu meikkiä naamaan. Tuskin näyttäisin huonolta ilman kulmien laittamista tai luonnollisessa hiusvärissänikään, sitähän sä tässä yrität sanoa, Voutilainen sivalsi.

Voutilainen edusti Miss Helsinki -finaalissa marraskususa 2019 yhdessä poikaystävänsä Toivosen kanssa.

Myöhemmin Voutilainen avautui aiheesta myös Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Hän ihmetteli, miten edelleen ihmiset ihmettelevät sitä, että naiset käyvät esimerkiksi värjäämässä hiuksiaan kampaajalla ja silti kokevat olonsa luonnollisiksi.

– Miten ihmeessä vielä nykyaikana voi joku jaksaa takertua siihen, että meikittömässä kuvassa on värjätty tukka tai kulmat laitettu? Pitäis varmaan asua jossain metsässä aataminasussaan ja olla peseytymättä millään kosmetiikalla saati ehostaa mitenkään muutenkaan itseään, että saisi sanoa, että oon ”naturel”, Voutilainen ihmetteli.

– Joillekin ihmisille muutenkin tuntuu olevan pakkomielle uskotella itselleen, että kaikki on jotenkin helvetin rumia ilman hiustenvärjäystä tai vaikka just niitä laitettuja kulmia. Ja tää on aian sama juttu, jonkun on aina pakko päästä sanomaan noi samat asiat. Ei muuta kuin syvä huokaus taas tähän väliin, hän jatkoi.

Voutilainen ei ole ensimmäinen julkisuudesta tuttu suomalaisnainen, jonka meikittömät kuvat ovat aiheuttaneet saman kaltaisia reaktioita. Muutama vuosi sitten somekansa kohahti, kun Sara Sieppi julkaisi Instagramissa kuvan, jossa kertoi poseeraavansa ilman meikkiä.

Tuolloin sosiaalisessa mediassa käytiin paljon keskustelua siitä, lasketaanko esimerkiksi ripsenpidennyksen ja kestopigmentoidut kulmat meikiksi.

Jasmin Voutilainen on aikaisemminkin ottanut sosiaalisessa mediassa kantaa naisten ulkonäköä koskevaan kommentointiin sekä ulkonäköpaineisiin. Muutamia kuukausia sitten Voutilainen julkaisi Instagram-tilillään kuvan itsestään alusvaatteisillaan kertoakseen ihmisille, ettei toisen painon kommentoiminen ole ikinä hyväksyttävää.

– Tän kuvan lisääminen on aika ison kynnyksen asia mulle. Sä et tiedä tarinaa toisen kehon takana. On myös eriasia olla huolissaan, kuin päivitellä toisen painoa piikittelevästi. On tosi vaikeeta hyväksyä itsensä, jollei kukaan muukaan hyväksy. Kukaan, joka on sinut oman kroppansa kanssa, ei kommentoi toisen vartaloa ikävästi, Voutilainen kirjoitti tuolloin.

Kuopiosta kotoisin oleva Jasmin Voutilainen tuli tutuksi Nightmare 2 – Painajainen jatkuu -elokuvasta, joka perustuu Salatut elämät -sarjaan. Hän on näytellyt Aino Kaukovaaraa Salatuissa elämissä vuodesta 2018. Voutilainen osallistui myös Miss Helsinki -kisaan vuonna 2017. Hän sijoittui tuolloin kilpailussa kolmanneksi.