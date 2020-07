Lisa Marie Presleyn ex-mies on huolesta suunniltaan – pelkää poikansa menettäneen äidin retkahtavan päihteisiin

Michale Lockwood on huolissaan Lisa Marie Presleysta, sillä pelkää tämän retkahtavan päihteisiin. Lockwood ja Presley taistelevat oikeudessa kaksostyttäriensä huoltajuudesta.

Ex-mies Michael Lockwood on huolissaan 52-vuotiaan Lisa Marie Presleyn syöksykierteestä, uutisoivat muun muassa The Blast ja Mirror. Presley on ollut surun murtama poikansa kuoleman jälkeen.

Elvis Presleyn lapsenlapsi Benjamin Keough, 27, kuoli heinäkuun puolivälissä ampumahaavaan. Yhdysvaltalaismedian mukaan Benjamin Keough ampui itsensä. Lisa Marie Presley on Elvis Presleyn tytär.

Lisa Marien poika Benjamin Keough löydettiin kuolleena heinäkuun puolivälissä.

The Blast sai käsiinsä oikeuden asiakirjoja, jotka koskevat Lockwoodin ja Presleyn käynnissä olevaa huoltajuuskiistaa ex-parin 11-vuotiaista kaksostyttäristä Harperista ja Finleysta.

Presley ja Lockwood erosivat vuonna 2016 ja jälkipyykkiä on puitu oikeudessa siitä lähtien.

Tytöt asuvat tällä hetkellä äitinsä kanssa. Lockwood on ilmaissut olevansa huolissaan tilanteesta, sillä hänen mukaansa pojan kuoleman myötä riski, että Presley retkahtaa käyttämään päihteitä, kasvaa.

– Lisa Marie Presleyn poika ampui itsensä hänen kodissaan, Lockwood kertoo asiakirjoissa.

– Kaikella myötätunnolla ja kunnioituksella, tämä tuo mukanaan uuden huolenaiheen: lasten turvallisuuden ja suuremman todennäköisyyden retkahtaa lääkkeisiin ja alkoholiin.

Lisa Marie Presley on ollut naimisissa neljä kertaa.

Presley on kertonut olleensa riippuvainen kipulääkkeistä ja olevansa kiitollinen siitä, että on yhä elossa. Hän on ollut vieroitushoidossa alkoholi- ja lääkeriippuvuuden takia.

Lockwoodin ja Presleyn ero oli myrskyisä ja pari taisteli kiivaasti siitä, miten omaisuus jaetaan. Mirrorin mukaan Presleyllä oli tuolloin yli 54 miljoonan euron omaisuus, kun taas Lockwoodilla oli vähän yli 2 600 euroa.

Avioliiton hajottua Lockwood vaati huomattavaa osuutta Presleyn omaisuudesta ja riitaa selvitettiin oikeudessa. Lopulta Presley sai pitää omaisuutensa, ja ex-mies jäi lähes pennittömäksi.

Lisa Marie Presley ja Michael Lockwood kävivät läpi myrskyisän avioeron.

Kaksoset otettiin huostaan vanhemmiltaan sen jälkeen, kun Presley ilmoitti poliisille löytäneensä peräti 80 järkyttävää ja siveetöntä kuvaa ja videota Lockwoodin tietokoneelta.

Lapset päätyivät hetkeksi Presleyn äidin Priscilla Presleyn hoiviin. Myöhemmin kaksoset palautettiin äitinsä luokse.

Myrskyisän parisuhde-elämänsä lisäksi Presley on ajautunut tukalaan talousahdinkoon. Rockin kuninkaan tyttären jättivelat paljastuivat vuonna 2018 oikeuden asiakirjoista.

Elvis ja Priscilla Presley kuvattuna tyttärensä Lisa Marien kanssa vuonna 1968.

Oikeuden papereista selvisi, että Presley oli jättänyt maksamatta veroja liki 8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hän oli velkaa Britanniasta sijaitsevasta talostaan lähes 5 miljoonaa euroa.

Luottokorttivelkaa Presleyllä oli 38 000 euroa ja asianajajille hän oli velkaa useita kymmeniä tuhansia euroja.