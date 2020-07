Suvi Teräsniska osti pojilleen rannekkeet huvipuistoon – pian maksun jälkeen reissu saikin odottamattoman käänteen: päivittelee nyt rahan ”hukkaan heittämistä”

Laulaja Suvi Teräsniskalla ja hänen puolisollaan on kolme poikaa.

Laulaja Suvi Teräsniska kertoi sosiaalisessa mediassa perheensä huvipuistopäivästä, joka sai pian melko erikoisen käänteen.

Laulaja Suvi Teräsniskalla ja hänen puolisollaan Simo Aallolla on kolme pientä lasta. Pariskunnan esikoispoika Terho syntyi vuonna 2015 ja vuotta myöhemmin he saivat Toivo-pojan. Teräsniskan ja Aallon kolmas poika Usko syntyi helmikuussa 2019.

Sunnuntaina Teräsniska kertoi Instagram-tilinsä tarina-osiossa perheen viettäneen viikonloppua huvipuistovierailun merkeissä Oulussa, jossa Suomen Tivoli vieraili sunnuntaina. Hurvittelupäivä sai kuitenkin nopeasti suunnittelemattoman käänteen.

– Money well spent. Rannekkeet ostettiin molemmille pojille ja itselle sellaiset saattajarannekkeet, koska viime vuonnakin otettiin sama combo ja jätkät oli aivan innoissaan ja oli paljon semmoisia laitteita tivolissa mihin tuollaiset vähän pienemmätkin pojat pääsee, Teräsniska selitti Instagramissa.

– Ajateltiin, että tänä vuonna kun ne on taas vuoden vanhempia ja rohkeampia, niin nythän ne varmaan kanssa haluaa. Eikä mihinkään, ei kumpikaan. Hirveällä väännöllä saatiin ne menemään edes autokaruselliin, hän parahti videolla.

Teräsniska sai pienen neuvottelutuokion päätteeksi houkuttelemaan lapsensa vuoristorataan.

Laulaja ihmetteli Instagramissa julkaisemallaan videolla, mistä moinen muutos poikien mielialassa yllättäen johtui ja totesi kaksikon kenties pelästyneen huvipuiston suurta väkimäärää.

– He olivat aamulla aivan innoissaan lähdössä huvipuistoon, kun mä sanoin, että mennään käymään He kävivät niin ylikierroksillakin koko sen aamun, että jouduin monta kertaa uhkaamaan, että me ei lähdetä mihinkään, jos ne ei rauhoitu, Teräsniska ihmetteli.

– Ja sitten kun me päästään paikan päälle, rannekkeet on kädessä ja jonotetaan ensimmäiseen laitteeseen, niin Toivo ilmoittaa, että en halua. En halua mennä mihinkään laitteeseen, mutta en halua lähteä myöskään kotiin. Eikä se ollut sellaista uhmakiukuttelua. Ehkä he vähän säikähtivät sitä, että siellä oli niin hirveästi ihmisiä, hän päivitteli.

Suvi Teräsniska nähdään syksyllä jälleen televisiossa, sillä hän on mukana Tähdet, tähdet -ohjelmassa.

Teräsniska kertoi pienen neuvottelutuokion jälkeen saaneensa toisen pojistaan suostuteltua kanssaan vuoristorataan, jossa kaksikko vierailikin lopulta peräti kuusi kertaa.

– Loppu hyvin kaikki hyvin, hän naurahti videollaan.

Myöhemmin Teräsniska kertoi tapauksesta myös omalla Facebook-sivullaan julkaisemassaan julkisessa päivityksessä. Päivityksen yhteydessä hän julkaisi myös kuvan huvipuistoseurueesta.

– Olipa kerran tivolipäivä, kun lapset riehuivat aamusta alkaen innoissaan huvipuistosta ja muistelivat, missä kaikissa siisteissä laitteissa kävivät viime vuonna ja sit paikan päällä, rannekkeet kädessä, eivät halunneet kun katsella, Teräsniska kirjoitti päivityksessään.

Suvi Teräsniska, 31, on nuoresta iästään ja perhe-elämästä huolimatta ollut viime vuosina mukana monessa. Hän debytoi X Factor -tuomarina viime vuonna ja hänet on nähty myös Vain elämää -sarjassa. Teräsniska on myös palkittu ensimmäisenä alle 30 vuotiaana Iskelmä-Finlandialla vuonna 2016.

Ensi syksynä Teräsniska nähdään jälleen televisiossa, kun hän tähdittää Nelosen Tähdet, tähdet -ohjelmaa muiden suomalaisartistien rinnalla.