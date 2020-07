Gordon Ramsay nautti illallista lähiruoan merkeissä Oulussa – ravintoloitsija ilahtui vierailusta ja kehuu julkkiskokin käytöstä

Oululaisen Sokeri-Jussin Kievarin ravintoloitsija Sinikka Eskola sanoo olevansa otettu siitä, että Gordon Ramsay valitsi heidän ravintolansa vierailukohteekseen.

Huippukokki Gordon Ramsay on vierailulla Suomessa. Jo lauantaina Oulussa kohahti, kun maailmankuulu julkkiskokki nähtiin paikallisessa Lapland Hotelsissa.

Sunnuntai-iltana Ramsay nautti illallisensa Sokeri-Jussin Kievarissa, joka on Oulussa sijaitseva lähiruokaan erikoistunut ravintola. Ravintola sijaitsee puutaloistaan tunnetussa Pikisaaressa.

Ramsayn ravintolavierailusta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Ravintoloitsija Sinikka Eskola vahvistaa tiedon Ramsayn vierailusta Ilta-Sanomille.

– Olemme kovin otettuja siitä, että Gordon Ramsay valitsi juuri meidät. Onhan hän kuitenkin Gordon Ramsay, Eskola sanoo.

Ravintoloitsija kehaisee myös huippukokin käytöstä.

– Hän oli erittäin ystävällinen ja miellyttävä.

Kuuluisan asiakkaansa yksityisyyden vuoksi Eskola ei halua paljastaa Ramsayn illan ruokalistaa, mutta yleisesti hän valottaa tarjontaa.

– Meillä tarjotaan laadukasta lähiruokaa. Tällä hetkellä ruokalistalla on sesongin mukaan muun muassa graavilohta, korvasieniä ja mansikoita.

Ruokalista vaihtuu vuodenaikojen ja sesonkien kierron mukaan.

– Ydinajatuksemme on suomalaisuus, lähiruoka ja oululaisuus.

Itse ravintola sijaitsee käsinveistetyssä hirsirakennuksessa, jonka suojissa toimi aikanaan Kievarin makasiini. Rakennus on ollut paikallaan jo 150 vuotta.

Ramsay on tutustunut paikalliseen ravintolatarjontaan viikonlopun aikana. Ravintola Nallikarin ravintoloitsija Antti Lindholm julkaisi Twitterissä sunnuntai-iltana kuvan, jossa Ramsay poseeraa ravintola Nallikarin terassilla.

– Chef Ramsay kävi tarkastaan terassin, Antti Lindholm kirjoittaa twiitissään.

Ravintola Nallikarista ei haluttu kommentoida tarkemmin Ramsayn vierailua.

Ramsayn matkan syy on on jäänyt hämärän peittoon. IS on tavoitellut Oulun ravintola- ja elokuvaihmisiä sekä Oulun kaupungin, Oulu 2026 -hankkeen ja Business Oulun edustajia, mutta kukaan heistä ei tiennyt, mitä Ramsay kaupungissa puuhailee.

Lauantaina Ramsay nähtiin oululaisen Lapland Hotelsin ravintolassa. Yksi hotellin asukkaista sai Ramsayn kanssa yhteiskuvan. Hän kertoo huippukokin kehuneen hänelle hotellin rauhallisuutta. Onnekas hotellin asukas kertoo Ramsayn juoneen Napue gin tonicia hotellin loungessa ja jutelleen pitkään ravintolan kokin kanssa tyytyväisen oloisena.

