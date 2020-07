Helen Mirren on yksi Hollywoodin kirkkaimmista tähdistä – vasta näyttelijänä hän pääsi tutustumaan perheensä vaiettuun ja piiloteltuun taustaan

Oscar-voittaja Helen Mirren täyttää 75 vuotta. Arvostetun venäläisbrittiläisen näyttelijätähden ura alkoi jo 18-vuotiaana.

Helen Mirren täytti sunnuntaina 75 vuotta. Kokonimeltään Dame Helen Lydia Mirren syntyi 26. heinäkuuta vuonna 1945. Brittinäyttelijä on tehnyt pitkän ja arvostetun uran elokuvien parissa, ja saanut parhaan naispääosan Oscarin, kaksi Golden Globea, neljä Emmy-palkintoa ja viisi Bafta-palkintoa.

Oscar-palkinnon Mirren nappasi elokuvasta The Queen (2006), jossa hän näyttelee kuningatar Elisabetia.

Viime vuonna näyttelijä tähditti HBO:n Catherine the Great -sarjaa, joka kertoo keisarinna Katariina Suuresta. Rooli Katariina Suurena vei Helen Mirrenin matkalle tutkimaan omia venäläisiä sukujuuriaan.

Helen Mirrenin isoisä Pyotr Vasilievich Mironov kuului venäläiseen aristokraattisukuun. Hän taisteli Venäjän keisarillisessa armeijassa Venäjän-Japanin sodassa vuosina 1904–1905.

Sodan jälkeen hän työskenteli diplomaattina Englannissa, ja jäi sinne pysyvästi Venäjän vallankumouksen jälkeen vuonna 1917. Hän elätti perheensä lopulta ajamalla taksia.

Helen Mirren nappasi Oscar-palkinnon roolisuorituksestaan elokuvassa The Queen.

Mirrenin isä Vasili Petrovitsh Mironov muutti lapsena Venäjältä Englantiin diplomaatti-isänsä mukana. Mirrenin äiti Kathleen Alexandrina Eva Matilda Rogers, oli englantilainen.

Mirrenin mukaan suvun venäläisestä taustasta vaiettiin, kun näyttelijä oli lapsi. Isä muutti perheen venäläisen sukunimen brittiläisemmäksi Mirreniksi.

– Isäni halusi samaistua brittikulttuuriin ja muutti sukunimemme Mirreniksi 1950-luvulla. Lapsuudessani venäläisestä sukutaustasta ei juuri puhuttu, joten palasin sarjan myötä aikaan, josta oli vaiettu perheessäni, Mirren kertoo viitaten rooliinsa Katariina Suurena.

– Myös isäni oli taksikuski Lontoossa. Raha oli tiukassa, eikä lapsuudenkodissani ollut televisiota tai pyykinpesukonetta. Vanhemmat opettivat minulle, että nainen on itsenäinen vain silloin, kun on taloudellisesti riippumaton muista.

Helen Mirren tunnetaan myös suositusta Epäilyksen polttopiste -poliisisarjasta.

Mirrenin vanhemmat eivät aluksi hyväksyneet tyttärensä haavetta näyttelemisestä. Nuori Mirren opiskelikin kolmen vuoden ajan opettajan ammattia.

– Se tuntui heistä liian epävakaalta ammatilta, Mirren kertoo vanhempiensa suhtautumisesta näyttelemiseen.

Vanhempien epäilyt eivät kuitenkaan pysäyttäneet nuorta näyttelijälupausta. Vuonna 1962 vain 18-vuotias Mirren liittyi Britannian nuortenteatteriin (National Youth Theatre).

Vuonna 1965 Mirren tähditti teatterin Antonius ja Kleopatra -näytelmää Kleopatran roolissa. Ylistetyn roolisuorituksensa kautta Mirren pääsi parikymppisenä arvostetun Royal Shakespeare Companyn kaartiin.

– Tähtäsin silloin teatterinäyttelijäksi: unelmani oli olla kuin (maailman parhaimpina näyttelijöinä pidetyt) Eleonora Duse tai Sarah Bernhardt. Tein töitä paljon ja myös kärsin sen vuoksi, koska työ oli vaativaa, Mirren kertoo.

– Sitten tajusin, että on olemassa elokuvienkin maailma, josta en tiennyt mitään. Ainoa tapa oppia elokuvista oli näytellä niissä.

Helen Mirren nähtiin vuonna 1979 eroottisessa Caligula -kohuelokuvassa.

Mirrenin näyttelijäuran ensimmäinen elokuva oli Don Levyn ohjaama Herostratus. Vuonna 1967 julkaistu kokeellinen opiskelijaelokuva kertoo miehestä, joka suunnittelee spektaakkelimaista itsemurhaa protestoidakseen yhteiskuntaa vastaan. Mirrenin osa on merkitty rooliluettelossa ”mainosnaiseksi”.

– En muista, kuinka törmäsin ohjaajaan, mutta siitä tuli hauska kokemus, Mirren muistelee Herostratuksen kuvauksia.

Sittemmin Mirren on tehnyt pitkän uran niin elokuvien kuin teatterin parissa. Monet muistavat hänet palkitusta Epäilyksen polttopiste -tv-sarjasta. Mirren näytteli sarjassa rikoksia tutkivaa Jane Tennisonia seitsemän tuotantokauden ajan vuosina 1991–2006.

Sarjaa pidetään Helen Mirrenin suurena läpimurtoroolina. Hänen neljästä Emmy-palkinnostaan kaksi on peräisin Epäilyksen polttopisteestä, vuosilta 1996 ja 2007. Mirrenin mukaan pitkäaikainen rooli Jane Tennisonina oli erittäin tärkeä askel hänen urallaan.

– Rooli antoi mahdollisuuden päästä näyttelemästä seksikkäitä nuoria neitokaisia ja siirtyä esittämään ammattitaitoisia keski-ikäisiä naisia, Mirren kertoo.

– Helposti unohdamme nykyään, että Tennison oli Epäilyksen polttopisteen alkaessa aika vallankumouksellinen hahmo.

Helen Mirren on tähdittänyt Venäjän keisarinna Katariina Suuresta kertovaa draamasarjaa.

Naispoliiseja oli toki nähty televisiossa aiemminkin, mutta Epäilyksen polttopisteen synkkyys vei sen askeleen muita sarjoja edelle.

– Jane Tennison oli työssään aivan ylivertainen. Olin erittäin onnekas, kun rooli putosi syliini, Mirren kiitteli.

– Epäilyksen polttopistettä kuvatessa pääsin tekemään niin paljon töitä kameroiden edessä, että se käytännössä opetti minut elokuvanäyttelijäksi, Mirren muisteli.

Helen Mirren on ollut naimisissa Oscar-palkitun amerikkalaisohjaajan Taylor Hackfordin, 75, kanssa yli kahden vuosikymmenen ajan.

Pari tapasi osittain Suomessa kuvatun, vuonna 1985 ilmestyneen, Valkeat yöt -draaman kuvauksissa. He avioituivat reilun kymmenen vuoden seurustelun jälkeen vuonna 1997. Mirren on tunnustanut aluksi epäröineensä parisuhteeseen heittäytymistä.

– Minulle ei ollut aluksi selvää, että hän olisi sielunkumppanini. Vieroksuin ajatusta suhteesta ulkomaalaisen kanssa. Mietin, miten käytännön asiat onnistuisivat, Mirren muistelee suhteensa alkuaikoja.

Helen Mirren kuvattuna aviomiehensä Taylor Hackfordin kanssa tammikuussa.

Yksin viihtynyt Mirren myös pelkäsi itsenäisyytensä menettämistä, mutta huomasi lopulta pelkonsa turhiksi.

– Se oli aluksi hankalaa, koska olin tottunut olemaan itsenäinen. En halunnut ketään elämääni neuvomaan, miten tehdä asiat, Mirren kertoo.

– Sitten tajusin, että parina olemme vahvempia. Voimme myös pallotella työideoita ja puhua läpi ammatillisia huolia.

Hän pitää tasa-arvoista kumppanuutta heidän suhteensa tukipilarina.

– Keskustelemme kaikesta, siitä mitä syömme, miten sisustamme ja mihin matkustamme. Liittomme ei kaatunut talonrakennusprojekteihin. Se on suuri voitto.

Näyttelijätähti kertoo parisuhteensa kokeneen vuosikymmenien avioliiton aikana useita muutoksia ja tragedioita.

– Suhteemme on muuttunut niin kuin sen kuuluukin vuosien aikana. Siinä on ollut hyviä ja huonoja aikoja, onnistumisia, vastoinkäymisiä sekä tragedioita. Hänen lapsensa ovat kasvaneet aikuisiksi, ja he ovat saaneet lapsia. Isovanhemmuus on muuttanut elämää paljon.

Helen Mirrenillä ei ole omia lapsia. Mirren ei kuitenkaan harmittele asiaa, sillä näytteleminen on hänen suurin intohimonsa.

– Minulla oli aika, jolloin mietin, että minusta voisi tulla äiti. Niin ei kuitenkaan käynyt. Se ei ollut kohtaloni, enkä harmittele asiaa. Minun intohimoni on näytteleminen, ja olen elättänyt itseni sillä. Se on minulle tärkeää.

