Kanye West joutui sairaalaan pyydettyään julkisesti anteeksi vaimoltaan – mielenterveytensä kanssa kamppaileva räppäri pääsi kuitenkin pian kotiin

Kanye West vieraili sairaalassa julkisen Twitter-anteeksipyyntönsä jälkeen.

Yhdysvaltain presidentiksi hamuava räppäri Kanye West, 43, kävi sairaalassa Wyomingin Codyssa lauantaina, uutisoivat US Weekly, Mirror ja ET Online.

West kävi sairaalassa pyydettyään julkisesti anteeksi vaimoltaan Kim Kardashian Westiltä, 39.

West julkaisi anteeksipyyntöviestin miljoonille seuraajilleen Twitterissä.

– Haluaisin pyytää anteeksi vaimoltani Kimiltä, sillä hän joutui julkisuuteen asiasta, joka oli yksityinen. En suojellut häntä, kuten hän on suojellut minua, West kirjoittaa päivityksessään.

– Kim, haluan sanoa, että tiedän satuttaneeni sinua. Pyydän, anna anteeksi. Kiitos, että olet aina tukenani.

Us Weeklyn tavoittama sisäpiirin lähde kertoi Kanyen viime viikkojen olleen vaikeita.

– Kanye on kokenut viime aikoina paljon ahdistusta, lähde kertoi US Weeklylle.

– Hänen ympärillään on ollut paljon ihmisiä ja hän on kokenut olevansa todella uupunut.

Us Weeklyn lähteen mukaan West kävi sairaalassa vain tarkastuskäynnillä.

– Kanye päätti mennä sairaalaan tarkastuttamaan itsensä. Saavuttuaan paikalle Kanyesta kuitenkin tuntui, että hän on mieluummin kotona. Hän palasi kotiinsa ja ambulanssi seurasi häntä. Kanye sai hoitoa ja hänen lääkärinsä mukaan hän on kunnossa. Hän voi nyt paljon paremmin, lähde kertoi lehdelle.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla Westillä on ollut takanaan vaiherikkaita viikkoja, sillä hänen on väitetty käyvän läpi maanista vaihetta. West on kertonut julkisuuteen perheensä yksityisasioita, mikä on lehtitietojen mukaan ajanut superparin liiton kriisiin.

West muun muassa esiintyi hetki sitten Etelä-Carolinassa ensimmäisessä vaalitilaisuudessaan, jossa hän julisti itkuisena harkinneensa vaimonsa Kimin kanssa parin ensimmäisen lapsen North Westin abortointia.

– Minä melkein tapoin tyttäreni, West huusi vaalitilaisuudessa itkuisena.

Poikkeuksellisessa kampanjatilaisuudessa räppäri otti puheeksi muun muassa abortit.

– Vaikka vaimoni eroaisi minusta tämän puheen jälkeen, hän toi Northin tähän maailmaan jopa silloin, kun minä en halunnut.

People-lehden lähteen mukaan vaimo Kim Kardashian oli räppärin puheista raivoissaan.

Tämän lisäksi West julkaisi sarjan erikoisia twiittejä vain päivä huolta herättäneen vaalikampanjatilaisuutensa jälkeen.

Yhdessä sittemmin jo poistetussa twiitissä West väitti vaimonsa Kim Kardashianin yrittäneen vangita hänet.

– Kim yritti lentää Wyomingiin lääkärin kanssa vangitakseen minut, niin kuin elokuvassa Get Out, koska itkin tyttäreni elämän pelastamisesta eilen, West twiittasi.

Kim Kardashianin on ollut huolissaan Kanyen henkisestä tilasta.

Presidentiksi pyrkivä räppäri kohdisti twiittejä myös vaimonsa äidille Kris Jennerille. Jo poistettujen twiittien mukaan Jenner ei ole tervetullut lastenlastensa luokse.

West on vuonna 2018 sanonut, että hänellä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö hänen ollessaan 39-vuotias. Samana vuonna West kuitenkin veti sanomisensa takaisin ja sanoi, että hänet olikin diagnosoitu väärin ja hän kärsiikin univajeesta.