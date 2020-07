Ellen DeGeneresin ja Portia de Rossin kotiin murtauduttiin kesken juhlapäivän – pariskunta oli murron aikana kotona

Kalifornialaispoliisi on varoittanut alueen muita asukkaita

Talk show -juontaja Ellen DeGeneresin itsenäisyyspäivän juhlallisuudet saivat takaiskun, kun hänen kotiinsa murtauduttiin. Daily Mailin mukaan DeGeneres ja hänen vaimonsa Portia de Rossi olivat kotona ryöstön aikana.

Parin hulppea asunto sijaitsee Montecitossa, Kaliforniassa. 62-vuotias DeGeneres osti talon vuonna 2019 huikeaan 27 miljoonan dollarin hintaan.

Ryöstösaaliin arvo ei ole tiedossa, mutta varastettujen esineiden arvioidaan olevan kalliita koruja ja kelloja. Vielä ei tiedetä, olivatko DeGeneres ja de Rossi tietoisia murrosta sen tapahtumahetkellä. Lähteiden mukaan taloon murtauduttiin takaovesta.

Heinäkuun 4. päivä tapahtuneen murron jälkeen pari on parantanut talonsa turvajärjestelyjä huomattavasti. DeGeneres ei tahdo antaa murtautujille uutta mahdollisuutta, ja nyt talon pihamaata vartioivat aseistetut vartijat. DeGeneres ja de Rossi ovat palkanneet uuden vartiointiyrityksen pitämään taloa silmällä. Komediennet ovat asennuttaneet kotiinsa lisäksi uuden laserhälytinjärjestelmän ja kameroita.

Ellen DeGeneresin kotiin murtauduttiin heinäkuun alussa.

Alueen poliisi uskoo parin joutuneen rikoksen kohteeksi sen vuoksi, että he ovat julkisuuden henkilöitä. DeGeneres ja de Rossi eivät ole vielä kommentoineet murtoa julkisesti.

Santa Barbaran poliisi on kertonut, että se tutkii murron mahdollista yhteyttä alueella tapahtuneisiin muihin murtoihin. Viitteitä yhteydestä ei toistaiseksi ole, mutta poliisi neuvoo alueen muita asukkaita olemaan varovaisia. Poliisi on muun muassa kehottanut välttämään sosiaaliseen mediaan julkaisemista niin, että kodin voi päätellä olevan tyhjillään esimerkiksi lomamatkan ajan.

DeGeneresiä ja de Rossia kohtasi suru vain muutamaa viikkoa ennen murtoa, kun parin koira Wolf kuoli.

Pari on panostanut murron jälkeen kotinsa turvatoimiin.

DeGeneresin nimi on ollut esillä viime aikoina, kun häntä on julkisesti eri medioissa ja sosiaalisen median keskusteluissa syytetty työntekijöidensä huonosta kohtelusta. Talk show -emännän ohjelman kuvauksissa on useiden henkilöiden mukaan todella myrkyllinen ilmapiiri, eikä koronapandemian aikana työntekijöistä huolehdittu.