Britney Spearsin veli avasi suunsa tähden edunvalvontatilanteesta – puolustaa myrskyn silmään joutunutta Jamie-isää

Britney Spearsin veli Bryan Spears kertoi podcastissa poptähden holhoustilanteesta.

Poptähti Britney Spearsin, 38, vanhempi veli Bryan, 43, kertoi siskonsa tämän hetkisestä tilanteesta As Not Seen on TV -podcastissa.

Bryan kertoi podcastissa meneillään olevasta oikeuskäsittelystä, jonka tavoitteena on vapauttaa Britney isänsä Jamie Spearsin holhouksesta, uutisoivat People, E Online ja Fox News.

Britney on ollut jo vuosien ajan Jamien holhouksen alla, vaikka isän ja tyttären välit ovat olleet mutkikkaat jo lapsuudesta saakka. Aiemmin on kerrottu, että Britneyn äiti Lynne Spears olisi sitä mieltä, että hänen tytärtään pidetään mielenterveyshoidossa vastoin tahtoaan.

Britney Spears on ollut edunvalvonnan piirissä jo 12 vuotta.

Perheen välit ovat hyvin tulehtuneet. Alkuvuodesta Britneyn 13-vuotias Jayden-poika haukkui isoisäänsä sosiaalisessa mediassa. Vain hetkeä aiemmin Jamie-isoisän väitettiin käyneen Spearsin esikoispojan Seanin, 14, kimppuun riidan päätteeksi.

– Hän on ollut tässä tilanteessa jo pitkän aikaa. Tietenkin sille oli tarvetta alussa, Bryan totesi, kun häneltä kysyttiin siskonsa holhouksesta.

Holhous toimeenpantiin vuonna 2008. Samalla Jamie-isä nimettiin pysyväksi edunvalvojaksi. Lakimies Andrew Wallet nimettiin avustamaan edunvalvonnassa.

Britney Spears ponnahti koko maailman tietouteen hitistä Oops... I Did It Again.

Bryanin mukaan holhous on ollut Spearsin perheelle hyväksi tähän asti. Veli kertoi myös mielipiteensä siitä, miten Jamie on hänen mielestään Britneyn asioita hoitanut.

– Hän on tehnyt parhaansa tilanteessa, johon hän joutui, Bryan sanoi.

– Meidän on täytynyt työskennellä yhdessä perheenä. Yksi ihminen on se, joka on lavalla, mutta uhraus on meiltä kaikilta. Kaikki laittavat jollain tasolla itsensä likoon.

Britney sai surullisenkuuluisan hermoromahduksensa vuonna 2007. Sen on huhuttu johtuneen niin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kuin hänen erostaan Justin Timberlaken kanssa, joka tapahtui vuonna 2002. Vuonna 2006 Britney erosi lastensa isästä Kevin Federlinesta.

Britney Spears eli nuoruutensa Yhdysvalloissa, Louisianassa. Hänen äitinsä Lynne oli opettaja ja hänen isänsä Jamien on puolestaan kerrottu kärsineen alkoholismista. Ex-supertähden lapsuutta on usein kuvailtu hyvin traumaattiseksi.

Spearsin somejulkaisut ovat herättäneet fanien huoleb.

Vanhemmat erosivat Britneyn ollessa nuori ja vuonna 2004 Jamie Spears hakeutui hoitoon alkoholiongelmansa vuoksi, minkä jälkeen hän vannotti Britneylle olevansa jatkossa parempi isä. Jamie Spears on kärsinyt pahoista terveysongelmista jo pitkään.

Mielenterveysongelmat saapuivat osaksi Britneyn elämää jo 2000-luvun alussa, kun hän kiersi Eurooppaa Oops! I Did It Again -kiertueensa merkeissä. Määrätyt masennuslääkkeet pahensivat Britneyn vointia ja aiheutti hänelle jopa maanisia jaksoja.

Vuoden 2007 hermoromahduksesta seurasi pitkä vieroitushoitojen kierre, hoidot eivät kuitenkaan tuntuneet auttavan tähteä kuiville.

Oikeus totesi päätöksessään, että ”on Britneyn omien etujen mukaista”, että hänet otetaan holhoukseen. Vastaavalla oikeuden määräyksellä pyritään normaalisti suojelemaan vanhuksia tai vakavasti sairaita.

Britneyn fanit osoittivat hiljattain mieltä tähden vapauttamisen puolesta.

Jamie on kontrolloinut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä liiketoimia, kodinhoitoa ja henkilökohtaisia asioita, vaikka sisäpiiritietojen mukaan he ovat viettäneet pitkiä ajanjaksoja puhumatta toisilleen.

Britneyllä ei ole oikeutta yli 52 miljoonan euron omaisuuteensa. Spearsin isä saa palkkiona huoltajuudestaan 114 000 euroa vuodessa.

Tämän vuoden puolella holhousta on pidennetty jo kahdesti. Toukokuussa päätöstä perusteltiin onnettomuudella, sillä Britney aiheutti vahingossa tulipalon kotinsa kuntosalilla.

Business Insiderin mukaan Britney vastusti päätöstä ja palkkasi itselleen asianajajan auttamaan häntä pääsemään vapaaksi, mutta oikeudessa vedottiin siihen, että tähdellä ei ollut holhouksen vuoksi oikeutta palkata avustajaa. Jopa Britneyn Lynne-äiti puoltaa tyttärensä vapauttamista isänsä päätösvallan alta.

Päästäkseen eroon holhouksesta Britneyn tulee osoittaa, että hän kykenee pärjäämään omillaan. Seuraavan kerran asiaa tarkastellaan elokuun lopussa.