Uutuuskirja: Prinssi Williamin tökeröt sanat herttuatar Meghanista laukaisivat veljesten välirikon – sitten nimittelyä jatkoivat muut kuninkaalliset

Kuninkaallisen paljastuskirjan mukaan prinssi William kutsui herttuatar Meghania ”tytöksi”, jonka prinssi Harry koki ylimielisenä ja alentavana.

Prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista kertova paljastuskirja Finding Freedom Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family on viimein nähnyt päivänvalon. The Times julkaisemien otteiden mukaan prinssi Harryn isoveljen prinssi Williamin alentavat sanat herttuattaresta olivat prinssi Harrylle viimeinen niitti.

Uutuuskirja ei ole prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin virallinen elämäkerta. Paljastuskirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen toimittaja Carolyn Durand.

Scobien ja Durandin uskotaan haastatelleen kirjaa varten useita parin läheisiä ystäviä. Brittimedian mukaan on tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan.

Aiemmin on väitetty, että Sussexin herttuapari itse olisi osallistunut kirjan tekoon, mutta BBC:n mukaan pari on julkisuudessa kiistänyt osallisuutensa kirjan teossa.

Herttuatar Meghanin korviin kantautui alentavaa nimittelyä, kun hänet esiteltiin kuninkaalliselle perheelle ensi kerran.

Kirjassa kerrotaan, että kun prinssi Harry tapasi vuonna 2016 tuolloin vielä Meghan Marklena tunnetun näyttelijätähden ja pari alkoi tapailla, prinssi William esitti huolensa veljelleen.

Prinssi William oli iloinen, että hänen veljensä vaikutti viimein onnelliselta uuden rakkaansa kanssa, mutta hän oli huolissaan siitä, mihin suuntaan suhde oli kehittymässä.

– Hän halusi pitää huolen, että Harry ei ollut vain ihastuksen sokaisema, kirjassa kerrotaan.

Prinssi Harry kuitenkin loukkaantui, kun prissi William kutsui herttuatar Meghania ”tytöksi” eräässä keskustelussa.

– Ota niin paljon aikaa kuin tarvitset tutustuaksesi tähän tyttöön, prinssi Williamin kerrotaan sanoneen veljelleen.

Prinssi Harry koki veljensä sanavalinnat ylimieliseksi ja alentavaksi. Tämä tulehdutti veljesten välit.

Herttuatar Meghanin vähättely jatkui, kun hänet esiteltiin kuninkaalliselle perheelle. Kirjan mukaan eräs vanhempi kuninkaallisen perheen jäsen kutsui Meghania ”Harryn showtytöksi”.

Veljesten puheyhteys katkesi prinssi Williamin kommentin jälkeen lähes täysin. Aiemmin prinssi Harrylla oli tapana vierailla veljensä perheen luona Kensingtonin palatsissa, mutta kesästä 2017 alkaen prinssi Harry vähensi tapaamiset ainoastaan virtuaalisiin tervehdyksiin.

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin välit ovat viimeisten parin vuoden aikana muuttuneet lämpimistä ja läheisistä viileiksi ja tulehtuneiksi.

Huhut veljesten ja heidän puolisoidensa tulehtuneista väleistä alkoivat liikkua vuonna 2018. Ensin puhuttiin vain herttuatar Meghanin ja herttuatar Catherinen viilenneistä väleistä, mutta myöhemmin myös veljesten välien epäiltiin tulehtuneen.

Prinssi Harrya ja prinssi Williamia pidettiin pitkään hyvin läheisinä ja rakastavina veljeksinä, jotka puhalsivat yhteen hiileen. Heitä yhdisti kaiken muun lisäksi heidän äitinsä prinsessa Dianan kuolema, joka on viiltänyt syvät arvet molempiin veljeksiin, eikä sitä kokemusta voi kukaan muu ihminen maailmassa täysin ymmärtää.

Prinssi Harry oli äitinsä kuollessa 12-vuotias, prinssi William 15.