Kuninkaallisen paljastuskirjan mukaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan olivat hädin tuskin puheväleissä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa heidän edustaessaan yhdessä viimeisen kerran.

Brittihovilla on edessään vavisuttavia aikoja, sillä tänään kauppojen hyllyille ilmestyy viimein prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin odotettu paljastuskirja Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Paljastuskirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen parissa työskennellyt Carolyn Durand.

Uutuuskirja ei ole prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin virallinen elämäkerta.

Scobien ja Durandin uskotaan haastatelleen kirjaa varten useita parin läheisiä ystäviä. Brittimedian mukaan on tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan.

Aiemmin lehtitiedoissa väitettiin, että jopa Sussexin herttuapari itse olisi osallistunut kirjan tekoon, mutta BBC:n mukaan pari on julkisuudessa kiistänyt osallisuutensa kirjan teossa.

Scobie oli yksi kolmesta toimittajasta, jotka saivat kutsun herttuatar Meghanin viimeiseen edustustilaisuuteen kuninkaallisena ennen kuin pari jätti hovin maaliskuun lopussa.

Kirjasta on jatkuvasti tihkunut lisätietoa julkisuuteen. Esimerkiksi kun Harry ja Meghan edustivat viimeisen kerran maaliskuussa vuosittaisessa Commonwealth Service -tapahtumassa, he hädin tuskin olivat puheväleissä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa.

Kirjassa väitetään, että erityisesti herttuatar Catherine käyttäytyi tapahtumassa tarkoituksella töykeästi Meghania kohtaan. Hän ei ollut huomaavinaan herttuatar Meghania, mikä pahensi pariskuntien jo vaikeita välejä entisestään.

Harry ja Meghan edustivat hovia viimeisen kerran maaliskuussa Commonwealth Service -tapahtumassa.

– En usko, että herttuaparilla jäi hyvä maku suuhun sen jälkeen, kun käly tarkoituksella jätti Meghanin huomiotta, Scobie sanoi The Timesille viitaten herttuatar Catherinen käytökseen.

Jo tuolloin kehonkielen asiantuntijat osasivat arvioida, että kaikki ei ollut kunnossa myöskään veljesten välillä.

Ennen maaliskuista edustustilaisuutta pariskunnat olivat nähneet toisensa viimeksi tammikuussa.

Paljastuskirjan kirjoittaja väittää, että Catherine käyttäytyi tarkoituksella töykeästi Meghania kohtaan.

The Sun kertoo, että Finding Freedom - teos pyrkii oikomaan virheellistä kuvaa, joka parista on syntynyt.

Kirjan luvataan tarjoavan ainutlaatuisen katsauksen elämään hovissa ja kertovan totuuden tarinoista, joita otsikot ovat viime vuosina olleet pullollaan.

Kirjassa muun muassa kerrotaan, että Harry oli todellisuudessa parista se osapuoli, joka halusi jättää hovin ja kuninkaallisen perheen. Herttuapari jätti hovin virallisesti maaliskuun lopussa valtavan kohun saattelemana ja nykyään he asuvat Los Angelesissa vuoden vanhan Archie-poikansa kanssa.

Artikkelia korjattu kello 14.39, Sussexin herttuapari on kiistänyt osallisuutensa kirjan teossa.