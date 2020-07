Jennifer Lopez juhli 51-vuotispäiväänsä – umpirakastunut Alex-kihlattu jakoi megatähdelle onnitteluviestin, josta ei ylistyssanoja puutu

Latinotähti Jennifer Lopez vietti viisikymppisiään hulppein luksusjuhlin, mutta viime vuodesta rauhoittuneena merkkipäivää vietettiin nyt intiimillä perheillallisella.

Poptähti ja latinokaunotar Jennifer Lopez juhli lauantaina 51-vuotispäiväänsä.

Juhlan kunniaksi Lopezin kihlattu Alex Rodriguez yltyi jakamaan liki 4 miljoonalle Instagram-seuraajalleen videon, jossa vilisee hetkiä supertähden uran varrelta. Videolla on myös ennen julkaisematonta materiaalia perheen arjesta ja peräti Rodriguezin romanttisesta kosinnasta.

Rodriguez ei säästellyt sanojaan, kun hän osoitti onnittelunsa elämänkumppanilleen.

– Hyvää syntymäpäivää, Macha!!! Jokainen hetki kanssasi on taianomainen. Olet suurenmoisin kumppani, paras äiti ja kaikkien aikojen upein esiintyjä. Roolimalli. Sankari. Inspiraatio, Rodriguez ylistää rakastaan.

– Olen niin ylpeä sinusta. Rakastan sinua niin paljon!

Vuolaista sanoista ilahtunut Lopez kävi fanien iloksi jättämässä vastauksen rakkaansa onnitteluun.

– Omg! Rakastan sinua ja tunnen oloni siunatuksi, kun saan juhlia tänään sinun kanssasi kulta, Lopez kirjoittaa.

Rodriguezin Instagram-tarinoista käy ilmi, että tänä vuonna megatähden syntymäpäivää juhlittiin intiimillä perheillallisella vain läheisimpien ihmisten kesken.

Jennifer Lopez ja Alex Rodrigues ovat pitäneet yhtä kolmen vuoden ajan.

Sen sijaan viime vuonna Lopez juhli pyöreitä vuosia valtavin menoin Miamissa ja juhlakansa koostui pitkälti naisen julkisuudesta tutuista ystävistä.

Juhlissa nähtiin muun muassa ilotulitus meren yllä sekä massiivinen, jopa 10 000 dollarin hintaiseksi arvioitu syntymäpäiväkakku.

Lopezin 50-vuotisjuhlat kuhisivat julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

Brittilehti The Sunin mukaan Rodriguez antoi rakkaalleen syntymäpäivälahjaksi punaisen Porschen ja saattoi tämän juhlapaikalle, joka oli koristettu valkoisin kukkasin ja kimaltavin diskopalloin.

TMZ:n mukaan syntymäpäivälahjan auton arvo on noin 140 000 dollaria, eli noin 126 000 euroa.

Vuoden takainen syntymäpäiväkakku arvioitiin 10 000 dollarin hintaiseksi.

Lopez ja Rodriguez kihlautuivat viime vuoden alussa. Kaikkiaan pariskunta on pitänyt yhtä kolmen vuoden ajan. Rodriguez kosi rakastaan rannalla ja he saivat lukuisia onnitteluja kihlautumisensa johdosta aina Barack ja Michelle Obamaa myöten.

A-Rod-nimellä tunnettu Rodriguez on entinen baseball-ammattilainen, joka ehti pelata muun muassa New York Yankeesissa. Urheilu-uransa jälkeen Rodriguez on tehnyt tv-töitä, ja hänet on nähty useissa suosituissa ohjelmissa.