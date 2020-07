Radiojuontaja Ville Kinaret jakoi hurjan kuvan Jorvin sairaalasta – varoittaa nyt ihmisiä siitä, mitä vain pieni haava voi saada aikaan

Ville Kinaret on sairaalahoidossa pahanlaatuisen tulehduksen takia.

Radio Cityn aamujuontaja ja muusikko Ville Kinaret järkytti seuraajiaan julkaisemalla Twitterissä kuvan pahasti tulehtuneesta kädestään. Juontajan käsivarsi on kuvassa räikeän punainen.

– Jorvista päivää. Osastolla tipassa ja kyä levahti tulehus nopiaa. Tarinan opetus: pienikin haava on infektioportti. Kannattaa puhistaa ja suojata eikä räplätä, Kinaret kirjoittaa julkaisussa.

IS:n tavoittama Kinaret kertoo kärsivänsä ruususta. Terveyskirjaston mukaan ruusu on vakava ihon ja ihonalaiskudoksen akuutti bakteeri-infektio, joka edellyttää välitöntä hakeutumista päivystykseen.

Ruusun tyyppioireet ovat äkillisesti alkanut korkea kuume ja vilunväristykset sekä tarkkarajainen punoitus ja turvotus iholla. Ruusu voi johtaa hoitamattomana verenmyrkytykseen.

Kinaret ei tiedä tarkkaan mikä tulehduksen aiheutti, mutta epäilee syypääksi kyynärpäässä sijainnutta haavaa.

– Mulla oli kuiva kyynärpää, siellä oli pieni haava. Haavaan oli ilmeisesti mennyt bakteeri, Kinaret kertoo.

Kinaret kertoo huomanneensa ensin pienen patin kyynärpäässään.

– Naureskeltiin, että mulle ilmestyi sinne nänni, se näytti ihan nänniltä.

Kinaret haki vastauksia internetistä, ja ajatteli patin olevan mahdollisesti hankauksesta johtuva limapussintulehdus. Tulehdus kuitenkin paheni pian, ja levisi koko käteen.

– Yhtäkkiä ihan parissa päivässä se levisi siitä. Nyt on ihan koko handu kainalosta sormiin asti aivan tuommoinen punainen patonki.

Kinaretia hoidetaan Jorvin sairaalassa, jonka sisätautien osastolla juontaja on viettänyt jo kolme päivää. IS:n tavoittama Kinaret oli käymässä kotonaan, mutta joutuu palaamaan sairaalaan tiputusta ja tarkkailua varten.

Kinaretin mukaan hänen verisuoneensa tiputetaan antibiootteja kolme kertaa päivässä. Lisäksi hän syö kipulääkkeitä.

Juontaja kertoo, että käden tulehdus oli alussa kivulias, mutta nyt kipu on jo laantunut. Käsi on kuitenkin kosketusarka. Kinaret kertoo kokeneensa myös muita ruusun klassisia oireita, kuten korkeaa kuumetta ja voimattomuutta.

Kinaret ei tiedä kuinka monta päivää joutuu sairaalassa viettämään. Juontajaa pidetään sairaalassa ainakin siihen asti kunnes käden tulehdus alkaa näyttämään merkkejä toipumisesta.

– Nyt tämä on vaan pahentunut ja pahentunut koko ajan. Sitten kun he huomaavat, että se alkaa siitä toipumaan, niin sitten he kotiuttaa.

Kinaret toivoo, että olisi ottanut haavan hoidon tosissaan. Sen sijaan juontaja kertoo räplänneensä haavaa ajattelematta seurauksia.

– Pahimmillaan, jos sitä ei hoida tai ota tosissaan, niin siinähän voi mennä koko käsi. Okei se on tietysti harvinaista, mutta ihan pienetkin haavat pitäisi ottaa tosissaan.

Kinaret aikoo kiinnittää haavojen hoitoon enemmän huomiota tulevaisuudessa.

– Tuntuu niin tyhmältä, tämä on niin tyhmää. Mul on joku ihan pikkuinen vekki, ja sitten mä joudun olemaan kaksi viikkoa sairaalassa sen takia. Se on niin turhaa.