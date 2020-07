Tällainen oli taitelija Jope Ruonansuu läheisimpien keskuudessa – ”Maksoi kovan hinnan herkkyydestään”

Jope Ruonansuu ystävät Joel Hallikainen ja Markku ”Mato Valtonen muistelevat koskettavasti edesmennyttä ystäväänsä.

Lauantaina 18. heinäkuuta menehtynyt Jorma Olavi Ruoansuu oli koko kansan tuntema monipuolinen taiteilija, joka hallitsi karismallaan yleisöä, oli kyse sitten ronskista komediasta tai herkästä musiikista. Ystäviensä seurassa hänen kerrotaan olleen kiltti, herkkä, välittävä ja harvinaisen lojaali.

Ruonansuu sairastui ruokatorven syöpään alkuvuonna 2018, minkä jälkeen hän lopetti esiintymisen ja vetäytyi julkisuudesta. Ruonansuun ystävät kertovat nyt koskettavasti viihdelegendan viimeisistä vuosista.

Muusikko Joel Hallikaisella oli kertomansa mukaan tapana törmätä Jope Ruonansuuhun aina mitä erikoisimmissa merkeissä. ”Jope ite täällä terve, mitä Jokke ite?” kuului aina luurin toisesta päästä.

Hallikainen muistaa erityisesti muutaman vuoden takaisen tapauksen, kun hän oli erään ystävänsä 50-vuotisyntymäpäivillä Raisiossa. Ruonansuu vietti samaan aikaan oman ystävänsä syntymäpäiviä Naantalissa. Ruonansuu soitti ja esitti Hallikaiselle kainon pyynnön:

– Jope pyysi minua laulamaan 50-vuotiaalle syntymäpäiväsankarille. Sanoin, että sopii, jos sinä tulet sitten tänne esiintymään. Jope lupasi tulla. Saimme hyvän vaihtokaupan, Hallikainen muistelee.

Hallikainen ja Ruonansuu vierailivat toistensa luona. Ensimmäisellä kerralla he olivat leikkisästi laskeskelleet, että kummalla oli enemmän kultalevyjä.

– Jopehan se taisi sen kisan voittaa, Hallikainen naurahtaa.

Jope Ruonansuu ja Joel Hallikainen yhteisellä keikalla Turun Samppalinnassa 2017.

Myös Hallikainen näki läheltä, kuinka Ruonansuu syvästi rakasti perhettään. Hän kertoo Ruonansuun suhteesta tämän vuonna 1996 syntyneeseen esikoistyttäreen Saaraan, jonka äidin kanssa Ruonansuun tiet lopulta erkanivat.

– Jope kantoi sydämessään surua vanhimmasta lapsestaan. Hän murehti sitä, oliko hän ollut ollut riittävän hyvä isä Saaralle, Hallikainen sanoo.

Hallikainen oppi tuntemaan myös Ruonansuun hengellisen puolen. Hänen mukaansa Ruonansuu oli yksi niistä harvoista julkisuuden henkilöistä, jotka tulivat kuuntelemaan hänen kirkkokonserttejaan. Kerran Jope myös esiintyi Hallikaisen juontamassa Taivas ja tähdet -gospel-konsertissa Turun Samppalinnassa.

– Meidän hengelliset arvot olivat samanlaisia, Hallikainen tiivistää.

Hänen mukaansa he jakoivat niin ikään samanlaisen maailmankuvan.

– Ymmärsin niin, että Jopella oli käsitys korkeammasta voimasta. Uskoimme molemmat siihen, ettei tämä elämä ole ihmisten käsissä.

Kuvassa Jope Ruoannsuu ja Heikki Hilander koeajoivat Joel Hallikaisen kaksospoikien ruokalaput vuonna 2002.

Viihdetaiteilijan elämää varjostivat nuoruudessa koulukiusaaminen, aikuisena työuupumus. Runsas alkoholinkäyttö vaikutti myös terveyteen, ja hän sai sekä haimatulehduksen että diabeteksen.

– Hän maksoi lopulta kovan hinnan herkkyydestään, Hallikainen kommentoi.

Jope Ruonansuu oli monipuolinen taiteilija, joka nauratti ja kosketti ihmisten sydämiä muun muassa komiikan, musiikin, tv:n ja elokuvien kautta. Ruonansuun ura alkoi 1980-luvulla ja kesti aina 2010-luvulle saakka.

Ennen syöpädiagnoosia Ruonansuu teki suuren elämänmuutoksen ja kävi vatsalaukun kavennusleikkauksessa 2015. Paino putosi kymmeniä kiloja ja mies sanoi tuolloin voivansa paremmin kuin koskaan.

Hallikainen kertoo, että hän raitistui Ruonansuun kanssa samoihin aikoihin.

– Elämäntapamme oli sittemmin hyvin samanlainen, muusikko kuvaa.

Hän jutteli Ruonansuun kanssa viimeksi alkuvuonna, jolloin hänen mukaansa kaikki viittasi siihen, että hän selviytyisi. Hän muistelee rakasta ystäväänsä lämmöllä.

– Ikävä on suuri, hänellä oli sydän kohdallaan, Hallikainen sanoo.

– Hän oli terävä, mutta ei koskaan ilkeä kenellekään. Se Jope, jonka minä tunsin oli särkyvä, tunteellinen ja haavoittuva, mutta toisaalta älyttömän älykäs, nokkela ja verbaalisesti lahjakas. Sellainen oli Jope.

”Sitä puhelua ei koskaan tullut”

Jope Ruonansuun ystävät Riku Routo, Markku ”Mato” Valtonen sekä hänen pitkäaikaisena managerinakin toiminut Tapio Pieskä järjestävät Ruonansuulle muistokonsertin 19. syyskuuta Lahdessa.

Mato Valtonen puhui Ruonansuun kanssa puhelimessa pari viikkoa ennen tämän poismenoa.

– Hän kuulosti silloin paljon reippaammalta kuin aikaisemmin. Hän oli saanut taas syötyä ja nukuttua, Valtonen kertoo

– Minulle tuli vain päiviä ennen Jopen kuolemaa ajatus, että pitäisi taas pirauttaa. Sitä puhelua ei koskaan tullut.

Valtonen seurasi vierestä rakkaan kaverinsa armotonta syöpätaistelua. Hänen mukaansa taitelija suhtautui sairauteensa pragmaattisesti, käytännönläheisesti.

– Välillä oli hyviä ja välillä huonoja päiviä. Aina hän kuitenkin säilytti suuren toivonliekkinsä. Mies teki kaikkensa selvitäkseen.

Valtosen ja Ruonansuun ystävyys sai alkunsa yli 30 vuotta sitten, kun Ruoansuu tuli mukaan Pullakuskit-huumoriohjelmaan, jota Valtonen teki Radio Citylla vuonna 1986. Ohjelmaa tehtiin peräti kymmenen vuotta. Kaksikko myös esiintyi yhdessä, esimerkiksi usein jouluisin The Joulupukit -huumoribändin kanssa joulupukin asut päällä.

– Yhdetä kertana olimme esiintyneet joulupäivänä ja sopineet keikan myös tapaninpäivälle. Tapaninpäivän aamuna kuitenkin Pyhätunturin hotellin ilmoitustaululle ilmestyi isolla, että ”eilisen ala-arvoisen esiintymisen takia, The Joulupukit -yhtyeen esiintyminen on peruttu. Tilalle olemme saaneet korvaavaa ohjelmaa The Joulukiviset”. Sitten me samat jätkät mentiin lavalle, mutta Kiviset ja Soraset -asut päällä. Sama meininki jatkui, Valtonen naurahtaa.

– Jopen kanssa oli helppoa, koska hän aina innostui kaikesta. Hän oli käsittämättömän nopea ajattelija tositilanteessa lavalla –nopea keksimään aivan järjettömiäkin ideoita, Valtonen kuvailee.

The Joulupukit -huumoribändi keikalla 1994. Kuvassa Juha Laitinen, Mato Valtonen, Pimme Korhonen, Jore Marjaranta ja Jope Ruonansuu.

Valtonen vieraili usein Heinolassa Ruonansuun kotona.

– Kun Jope ei ollut lavalla, hän oli aivan tavallinen mies, Valtonen muistaa.

Ruonansuun luovuus on periytynyt hänen jälkikasvulleen. Vuonna 2010 syntynyt Jose-poika on taitava tarinankirjoittaja. Hän on muun muassa keksinyt Pikku-Tote -hahmon, jonka tarinoita on luettu muun muassa Pikku Kakkosessa. Valtosen mukaan Ruonansuu oli ylpeä pojastaan ja tuki poikaansa hänen kiinnostuksessaan.

– Jope palvoi perhettään. Sitä oli ilo seurata, Valtonen linjaa.