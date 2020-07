”Rakas veli on poissa” – Jope Ruonansuun pikkuveli Seppo kertoo heidän viimeisestä puhelustaan

Taiteilijalegenda Jope Ruonansuu Seppo-veli vahvistaa Jopen menehtyneen sairaalassa.

Rakastettu viihteen ja taiteen moniosaaja Jorma Olavi Ruonansuu menehtyi viikko sitten lauantaina 18. heinäkuuta pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Hän oli kuollessaan 56-vuotias.

Kansantaiteilija, voitaneen tiivistää. Ruonansuu oli yksi harvoista suomalaisista, jotka onnistuivat täyttämään kyseisen tittelin kriteerit. Uransa jo 16-vuotiaana aloittanut Ruonansuu menestyi niin muusikkona, koomikkona, imitaattorina kuin näyttelijänäkin. Hänestä tuli koko kansan Jope.

Estradeilla Ruonansuu hallitsi karismallaan yleisöä, oli kyse sitten ronskista komediasta tai herkästä musiikista. Mutta kun show oli ohi, hän ei tehnyt itsestään minkäänlaista numeroa, vaan pysytteli tuntemattomien seurassa pikemminkin neutraalina, tosikkonakin toisinaan. Ystäviensä seurassa hänen kerrotaan olleen kiltti, herkkä, välittävä ja harvinaisen lojaali.

Ruonansuu sairastui ruokatorven syöpään alkuvuonna 2018, minkä jälkeen hän lopetti esiintymisen ja vetäytyi julkisuudesta. Läheiset olivat kuitenkin läsnä loppuun asti. He kertovat nyt koskettavasti viihdelegendan viimeisistä vuosista viime päiviin asti.

Veljekset Jope ja Seppo Ruonansuu, 54, olivat hyvin läheisiä. Seppo kertoo jutelleensa isoveljensä kanssa aina päivittäin puhelimessa vaihtaen kuulumisia. Viimeiseksi soitoksi jäi puhelu viikkoa ennen Jopen kuolemaa.

– Ei hän paljon pystynyt enää puhumaan, Seppo saa sanotuksi surultaan.

– Hyvin läheinen ja rakas veli on poissa, hän sanoo ja vahvistaa veljensä menehtyneen sairaalassa.

Seppo Ruonansuu on tehnyt veljensä kanssa muun muassa musiikkia. Hän oli mukana esimerkiksi Veljekset kuin kyljykset -albumilla.

Kaksikko teki Sepon mukaan paljon asioita yhdessä, kuten musiikin saralla.

– Meitä yhdisti intohimo sekä vanhoihin autoihin että moottoripyöriin, Seppo Ruonansuu kertoo.

Jope ja Mari Ruonansuu itsenäisyyspäivänä 2016.

Jope Ruonansuu meni naimisiin Mari-puolisonsa kanssa kesällä 2011. Uusi puoliso toi onnea viihdetaiteilijan elämään ja he perustivat yhdessä perheen. Heillä on kaksi yhteistä lasta: vuonna 2016 syntynyt Minni ja vuonna 2010 syntynyt Jose. Lisäksi Jope Ruonansuulla on aiemmasta suhteestaan vuonna 1996 syntynyt Saara-tytär.

Lue lisää kansantaiteilija Jope Ruonansuun viimeisistä kuukausista viikonlopun Ilta-Sanomista.