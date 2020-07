Mel Gibson vietti viikon sairaalassa koronaviruksen takia – kohunäyttelijää hoidettiin lupaavalla koronalääkkeellä

Näyttelijää hoidettiin Remdesiviiri-lääkkeellä jota on kokeiltu myös Ebola-, SARS-, ja MERS-viruksiin.

Näyttelijä Mel Gibson, 64, joutui viikoksi sairaalaan saatuaan koronavirustartunnan. Gibson sairastui virukseen huhtikuussa, ja on sittemmin toipunut täysin, kertoo People.

– Hän sai positiivisen testituloksen huhtikuussa ja vietti viikon sairaalassa, tähden edustaja kertoi People-lehdelle.

– Häntä hoidettiin Remdesiviiri-lääkkeellä, kun hän oli sairaalassa, ja hän on saanut negatiivisen testituloksen useaan kertaan sen jälkeen. Hän on myös saanut positiivisen testituloksen vasta-aineiden suhteen.

Mel Gibson joutui sairaalaan koronaviruksen takia.

Healthlinen mukaan Remdesiviiri on tarkoitettu virustautien hoitoon. Lääke pysäyttää viruksia estämällä niiden RNA-ketjujen toiminnan. Alkuaan lääke kehitettiin hepatiitti C:n hoitoon, mutta sitä on myös kokeiltu Ebola-, SARS-, ja MERS-viruksiin.

Alustavien tutkimustulosten mukaan lääke saattaa auttaa joissain koronatapauksissa. Tutkimustulokset ovat kuitenkin vaihtelevia, eikä varmuutta lääkkeen tehosta ole.

Näyttelijää hoidettiin Los Angelesilaisessa sairaalassa Californiassa. Gibson tunnetaan muun muassa hittielokuvista Braveheart – taipumaton ja The Passion of the Christ. Gibson oli ääniroolissa Disneyn Oscar-palkitussa Pocahontas-piirroselokuvassa.

Vuoden 1987 toimintaelokuva Tappava ase teki Gibsonista kansainvälisen elokuvatähden. Gibson näytteli elokuvassa Los Angelesin poliisin etsivä Martin Riggsiä.

Mel Gibson ja tyttöystävä Rosalind Ross kuvattuna vuonna 2019.

Viime vuosina näyttelijä on ollut otsikoissa rasismikohujensa takia. Stranger Things -sarjaa tähdittävä Winona Ryder syytti kesäkuussa Sunday Times -lehden haastattelussa Gibsonia antisemitismisistä kommenteista.

– Ethän ole uunin väistelijä, oletko? Gibson väitetysti sanoi juutalaistaustaiselle Ryderille.

Ryderin mukaan Gibson yritti myöhemmin pyytää sanojaan anteeksi. Mel Gibson on kieltänyt lausuneensa antisemitistisiä kommentteja, ja syyttää Ryderia valehtelusta.

– Väitteet ovat 100 prosenttista valhetta. Hän valehteli asiasta 10 vuotta sitten puhuessaan lehdistölle ja hän valehtelee siitä myös nyt, Gibsonin edustajan kirjoittaa lausunnossaan.