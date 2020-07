Sara Siepin ja Jutta Larmin yhteinen bisnes joutui välittömästi kohun keskelle – eräs tuote sai asiakkaat näkemään punaista

Sara Sieppi ja Jutta Larm avasivat hiljattain sisustustavaroita myyvän verkkokaupan. Eräs tuote kiinnitti kuitenkin heti tarkkasilmäisten kävijöiden huomion.

Vuoden 2011 Miss Suomi ja juontaja Sara Sieppi ja hyvinvointiyrittäjä Jutta Larm avasivat hiljattain yhdessä verkkokaupan, jossa he myyvät erilaisia sisustusesineitä ja huonekaluja. Inspiraatio tuotteisiin on lähtenyt Siepin omasta sisustusmausta, joka puolestaan on saanut vaikutteita muun muassa Indonesiasta.

Vain muutama päivä nettikaupan avajaisten jälkeen tarkkasilmäiset kävijät kiinnittävät huomionsa intiaanipäähinettä muistuttavaan sisustusesineeseen, jota Raffia-nimisellä sivustolla myytiin kahdessa eri värissä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Asiasta käytiin keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa, ja eräs käyttäjä kävi myös jättämässä kyseenalaistavan kommentin Siepin Instagram-kuvaan. Kommentissa kaksikkoa syytettiin kulttuurisesta omimisesta, jolla tarkoitetaan itselle vieraan kulttuurin elementtien käyttämistä erinäisissä tarkoituksissa. Pian Siepin Instagram-kuvan kommenttikentässä käytiinkin aiheesta kiivasta keskustelua.

Larm kertoo IS:lle asiakaspalveluun saapuneesta palautteesta, joka koski intiaanipäähinettä.

Ilta-Sanomat tavoitti Jutta Larmin kommentoimaan esineen poikimaa kohua. Larm kertoi, että he päätyivät kohun seurauksena Siepin kanssa siihen lopputulokseen, että tuote on parempi poistaa nettikaupan valikoimasta.

– Saimme asiakaspalveluun palautetta, jossa kuluttaja ilmaisi huolensa koriste-esineestä, jonka nimeksi oli suomennettu intiaanipäähine. Haluamme kunnioittaa kaikkia kulttuureja ja siksi poistimme kyseisen tuotteen välittömästi, Larm selittää IS:lle.

– Kuluttajat ovat nykyisin hyvin valveutuneita ja antavat palautetta. Tämä on hyvä asia, sillä vastuullista liiketoimintaa tehdään yhdessä valveutuneiden asiakkaiden kanssa, hän jatkaa.

Sara Sieppi tunnetaan innokkaana sisustajana.

Sieppi ja Larm ovat kumpikin kertoneet yhteisen sisustusliikkeen olevan heille unelmien täyttymys ja he hehkuttivat uutta aluevaltaustaan Instagramissa muutama viikko sitten kumpikin tahollaan.

– GUESS WHAT!!!!! Kun haaveita sanoo ääneen, silloin esim. joku kova businesswoman Jutta saattaa laittaa viestiä, että pitäiskö laittaa pystyyn sisustusverkkokauppa! Ja tässä sitä ollaan, meidän oma Raffia Living on nyt auki! IHAN HULLUU! Sieppi iloitsi Instagramissa tuolloin.

Larm puolestaan kertoi avajaispäivänä Instagramissa kaksikon valmistelleen uutta kauppaansa viime vuoden lopusta asti. Larm kertoi myös, että kaikki verkkokaupan tuotteet ovat käsityönä valmistettuja, ja ne henkivät Bali-tunnelmaa.

– Kaikki tuotteet tehdään käsityönä luonnonmateriaaleista. Balin tunnelma on käsinkosketeltava! Boho-sisustus antaa sielukkuutta kotiin, koska kaunis ja rouhea puu ja tuotteen ainutlaatuisuus tuo lämpöä ja tunnelmaa! Larm kuvaili kaupan tarjontaa.

Erityisesti Sieppi on tunnettu innokkaana sisustajana ja hänellä on myös kokonaan kodille ja sisustukselle omistettu erillinen Instagram-tili. Pian Sieppi pääsee jälleen sisustuskaupoille, sillä hän paljasti hiljattain ostaneensa ensimmäisen oman asuntonsa Helsingistä.