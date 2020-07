Alexis, 26, muokkaa ulkonäköään uskomattomalla tavalla – mykistävät kuvat ”maailmantähdistä” villitsevät Instagramissa

Alexis Stone osaa tehdä itsestään liki kenen tahansa maailmantähden kaksoisolennon.

Brittiläinen Alexis Stone, 26, on noussut maailmanmaineeseen Instagram-kuviensa ansiosta. Stonea seuraa Instagramissa yli 845 000 ihmistä, joille hän esittelee toinen toistaan häkellyttävämpiä muodonmuutoksiaan.

Stone on erikoistunut muokkaamaan ulkonäköään meikin avulla. Hän osaa muuntaa itsensä niin Leonardo Di Caprioksi kuin Amy Winehouseksikin. Daily Mailin mukaan Manchesterista kotoisin oleva Stone on itseoppinut meikkitaiteilija, joka hyödyntää muodonmuutoksissaan ainoastaan kosmetiikkaa, peruukkeja ja värillisiä piilolinssejä. Stone on myös drag queen ja hyödyntää taitojaan esiintyessään.

Stonen mukaan hänen maailmantähtien ulkomuotoa matkivat meikkinsä syntyvät yleensä ilman harjoittelua, yhdeltä istumalta.

– Ne kaikki tehdään ensimmäisellä yrityksellä. Yleensä inspiroidun joko tuoreista uutisista tai elokuvista. Lataan kuvan kohteesta ennen kuin istuudun alas ja muutan itseni häneksi saman tien, noin 40 minuutissa, hän kertoo Daily Mailille.

Stone paljastaa Bored Panda -sivustolle, että hän nauttii suuresti siitä, että voi näyttää keneltä tahansa. Hän myös myöntää olevansa hyvin taitava tutkimaan ihmisten kasvoja ja havaitsemaan niissä erilaisia piirteitä, joiden avulla hän voi muuttaa itsensä muistuttamaan ketä tahansa.

– Rakastan mahdollisuutta muuttaa itseni muiksi. Se, että voin pukeutua joka päivä samalla, kun minusta tulee joku muu, pitää minut järjissäni ja inspiroi minua ja ympärilläni olevia, Stone sanoo.

Tältä Alexis Stone näyttää normaalisti:

Ja tältä maailmantähtinä:

Leonardo DiCaprio

Macaulay Culkin Yksin kotona -elokuvissa

Greta Thunberg

Jokeri

Amy Winehouse

Miley Cyrus

Gordon Ramsay

Billie Eilish

Johnny Depp

Taylor Swift

Zayn Malik

Nicki Minaj