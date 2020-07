Lily Allen julkaisi kuvan, jossa laulajan päällä nähdään tutulla printillä varustettu T-paita – kuva kuin suoraan suomalaisen taiteilijan kynästä

Lily Allenilla on Instagram-julkaisussa yllään Tom of Finland -aiheinen paita.

Lily Allen nähdään tuoreessa Instagram-julkaisussaan paidassa, jonka printti on kuin Tom of Finland -nimellä tunnetun Touko Laaksosen kynästä.

Laulaja Lily Allen, 35, julkaisi keskiviikkona Instagram-tilillään kuvan, jossa tähdellä on yllään Tom of Finland -printillä varustettu T-paita.

Allen on merkinnyt kuvan paikkaan Suomi. Laulaja on myös merkinnyt kuvaansa Tom of Finland Foundation -järjestön.

Touko Laaksonen eli Tom of Finland on yksi maamme kansainvälisesti tunnetuimmista taiteilijoista.

Sata vuotta sitten syntyneen Laaksosen työt olivat pitkään laittomia. Homoeroottisista piirroksista tuli suuren yleisön rakastamia vasta hänen kuolemansa jälkeen. Laaksonen kuoli vuonna 1991.

Maaliskuussa Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoitti Tom of Finlandista laajan artikkelin, jossa muistutettiin, että Laaksonen oli aikansa edelläkävijä ja pioneeri, jonka taiteesta ovat inspiroituneet sellaiset suuruudet kuten laulaja Freddie Mercury, valokuvaaja Robert Mapplethorpe ja muotisuunnittelija Jean-Paul Gaultier.

Kommenteissa monet Allenin seuraajista ihastelevat paitaa.

– Olet homoikoni, paitasi on upea!

– Minun suosikkini!

Laulaja Lily Allen singahti poptähdeksi vuonna 2006, kun hänen debyyttialbumiltaan julkaistu single Smile soi kaikkialla. Myös kolme vuotta myöhemmin julkaistu levy menestyi hyvin, mutta Allen oli saanut julkisuudesta tarpeekseen. Laulaja avioitui kesällä 2011 Sam Cooperin kanssa ja sai esikoistyttärensä marraskuussa 2011. Kuopus syntyi pari vuotta myöhemmin.

Lily Allenin sinkku Smile soi vuonna 2006 kaikkialla.

Vaikka kaikki vaikutti olevan hyvin, kulissit alkoivat säröillä. Allen joutui asuntolainansa maksaakseen levyttämään albumin, joka sai ristiriitaisen vastaanoton. Sheezus-levyn kiertueella poppari romahti täysin: Allen käytti huumeita, juhli jatkuvasti, osti palveluita naisprostituoiduilta ja petti toistuvasti aviomiestään.

Lily Allen ei nykyisin enää perusta julkisuudesta.

Allen kertoi kaunistelematta elämästään vuonna 2018 julkaistussa omaelämäkerrassaan My Thoughts Exactly. Laulaja kertoi julkaisun aikoihin The Guardianin haastattelussa, minkä uskoi olevan syynä siihen, että suosio ajoi hänen elämänsä kaaokseen.

Lily Allen on nykyisin parisuhteessa David Harbourin kanssa.

Vaikeiden vuosien jälkeen Allen vaikuttaa kuitenkin päässeen takaisin jaloilleen. Laulaja kertoo ongelmiensa taustalla olleen äkkisuosion myötä tullut kommentointi siitä, millainen Allen oli.

– Se, että ihmiset sanoivat henkilölle, jolla ei ollut käsitystä siitä, kuka on ja, joka epätoivoisesti yritti selvittää sitä, mitä hän on ja, että hän on arvoton ja mitätön...sinä uskot sen, Allen kertoi tuolloin.